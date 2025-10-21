रेलवे की NTPC नौकरियों के लिए कौन कर सकता है अप्लाई? क्लर्क से लेकर स्टेशन मास्टर तक बनने का मौका
Dark Circle Facial Yoga: डॉर्क सर्कल्स के लिए नहीं लगाना होगा कोई क्रीम या पेस्ट, ये एक्सरसाइज चेहरे पर करेंगे जादू
कौन हैं दिग्गज अभिनेता गोवर्धन असरानी की पत्नी? ऐसे पूरी की पति की आखिरी इच्छा
ये है दुनिया की सबसे लंबी नॉनस्टॉप फ्लाइट, उतरने से पहले नेटफ्लिक्स की एक सीरीज निपटा देंगे आप!
16 साल से छुट्टी फिर भी मिली 11 करोड़ की सैलरी, टीचर की यह कहानी आपको कर देगी दंग
Govardhan Puja Katha: गोवर्धन पूजा पर जरूर पढ़नी चाहिए ये कथा और आरती, इनके बिना अधूरा मानी जाती है गोवर्धन पर्वत की पूजा
Side Effects Of Chestnut: ये 4 लोग भूल से भी ना खाए 'सिंघाड़ा', वरना भुगतना पड़ सकता है गंभीर अंजाम
दिल्ली में दमघोंटू हवा का पंजाब पर मढ़ा दोष, BJP के अमित मालवीय ने AAP सरकार पर साधा निशाना
इन देशों में सबसे ज्यादा लंबी और हेल्दी लाइफ जीते हैं लोग, जानिए भारत में जीवन प्रत्याशा का स्टेट्स क्या है?
'जवान' से लेकर 'चेन्नई एक्सप्रेस' तक, किंग खान के बर्थ डे पर सिनेमा हॉल में होगा शाहरुख का राज
ट्रेंडिंग
जर्मनी से यह चौंकाने वला मामला सामने आया है. जहां पर एक टीचर पिछले 16 साल से सीक लीव पर है इसके बाद भी उसकी नौकरी बनी हुई है और उसे पूरी सैलरी हर महीने मिली है. यह मामला सुनने बिल्कुल अजीब लगे लेकिन ऐसा हुआ है और यह सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.
छुट्टियों पर पेड लीव देने का प्रावधान होता है ये तो आप सब जानते होंगे. हालांकि ये पेड लीव कुछ दिनों या कुछ कठिन परिस्थितियों में कुछ महीने तक ही मिलते हैं. इसके बाद किसी भी विभाग में काम करने वाले कर्मचारी की सैलरी कटती है या उसकी नौकरी पर तलवार तक लटक जाती है. हालांकि इसी बीच एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे जान आप हैरान हो जाएंगे.
जर्मनी से यह चौंकाने वला मामला सामने आया है. जहां पर एक टीचर पिछले 16 साल से सीक लीव पर है इसके बाद भी उसकी नौकरी बनी हुई है और उसे पूरी सैलरी हर महीने मिली है. यह मामला सुनने में भले ही बिल्कुल अजीब लगे लेकिन ऐसा हुआ है और यह सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.
इस मामले की एक बड़ी वजह सिस्टम की खामी है. जर्मनी के नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया के वोकेशनल कॉलेज की टीचर ने 2009 से सिक लीव लिया हुआ है. इस बात को 16 साल बीत चुके हैं इस दौरान वह एक बार भी कॉलेज नहीं गईं फिर भी उनकी सैलरी हर महीने आती रही.
जर्मनी के अखबार डी वेल्ट की रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी में टीचर की हर महीने करीब 6,174 यूरो (6.3 लाख रुपये) सैलरी मिलती है. यानि भारतीय रुपये में हर टीयर साल में करीब 74 लाख रुपये कमाता है. टीचर ने 16 साल की सैलरी में करीब 1 मिलियन यूरो यानि 11.6 करोड़ रुपये की सैलरी पाई वो भी बिना ड्यूटी किए.
जर्मनी में टीचर को लक सेवक माना जाता है और उन्हें अनिश्चितकालीन सिक पेड लीव लेने का विशेषाधिकार मिला हुआ है. हाल ही में कॉलेज के प्रशासक ने ऑडिया किया तो शिक्षिका का मेडिकल जांच करने का आदेश दिया गया जिसपर टीचर ने इसके खिलाफ कोर्ट में मामला दर्ज करा दिया. टीचर ने यह कहा कि कॉलेज उनके अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है.
बाद में कोर्ट ने टीचर की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह मामला समझ से परे है और कॉलेज प्रशासन को बीमारी के सबूत मांगने के पूरे हक हैं. कोर्ट ने टीचर को कानूनी खर्चों के लिए 2500 यूरो कॉलेज को देने का फैसला भी किया.
दरअसल, टीचर ने सीक लीव लेकर एक मेडिकल स्टार्टअप शुरू किया था. अब अगर ये साबित हो जाता है कि उसने जानबूझकर बहाना बनाकर छुट्टी ली है तो कॉलेज नियम के उल्लंघन की वजह से उसकी नौकरी जा सकती है. इसके अलावा उनका पेंशन भी रोक दिया जा सकता है.
ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.