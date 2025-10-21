16 साल से छुट्टी फिर भी मिली 11 करोड़ की सैलरी, टीचर की यह कहानी आपको कर देगी दंग

जर्मनी से यह चौंकाने वला मामला सामने आया है. जहां पर एक टीचर पिछले 16 साल से सीक लीव पर है इसके बाद भी उसकी नौकरी बनी हुई है और उसे पूरी सैलरी हर महीने मिली है. यह मामला सुनने बिल्कुल अजीब लगे लेकिन ऐसा हुआ है और यह सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

छुट्टियों पर पेड लीव देने का प्रावधान होता है ये तो आप सब जानते होंगे. हालांकि ये पेड लीव कुछ दिनों या कुछ कठिन परिस्थितियों में कुछ महीने तक ही मिलते हैं. इसके बाद किसी भी विभाग में काम करने वाले कर्मचारी की सैलरी कटती है या उसकी नौकरी पर तलवार तक लटक जाती है. हालांकि इसी बीच एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे जान आप हैरान हो जाएंगे.

16 साल से छुट्टी फिर कैसे मिली सैलरी

इस मामले की एक बड़ी वजह सिस्टम की खामी है. जर्मनी के नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया के वोकेशनल कॉलेज की टीचर ने 2009 से सिक लीव लिया हुआ है. इस बात को 16 साल बीत चुके हैं इस दौरान वह एक बार भी कॉलेज नहीं गईं फिर भी उनकी सैलरी हर महीने आती रही.

जर्मनी के अखबार डी वेल्ट की रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी में टीचर की हर महीने करीब 6,174 यूरो (6.3 लाख रुपये) सैलरी मिलती है. यानि भारतीय रुपये में हर टीयर साल में करीब 74 लाख रुपये कमाता है. टीचर ने 16 साल की सैलरी में करीब 1 मिलियन यूरो यानि 11.6 करोड़ रुपये की सैलरी पाई वो भी बिना ड्यूटी किए.

जर्मनी में है खास कानून

जर्मनी में टीचर को लक सेवक माना जाता है और उन्हें अनिश्चितकालीन सिक पेड लीव लेने का विशेषाधिकार मिला हुआ है. हाल ही में कॉलेज के प्रशासक ने ऑडिया किया तो शिक्षिका का मेडिकल जांच करने का आदेश दिया गया जिसपर टीचर ने इसके खिलाफ कोर्ट में मामला दर्ज करा दिया. टीचर ने यह कहा कि कॉलेज उनके अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है.

बाद में कोर्ट ने टीचर की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह मामला समझ से परे है और कॉलेज प्रशासन को बीमारी के सबूत मांगने के पूरे हक हैं. कोर्ट ने टीचर को कानूनी खर्चों के लिए 2500 यूरो कॉलेज को देने का फैसला भी किया.

दरअसल, टीचर ने सीक लीव लेकर एक मेडिकल स्टार्टअप शुरू किया था. अब अगर ये साबित हो जाता है कि उसने जानबूझकर बहाना बनाकर छुट्टी ली है तो कॉलेज नियम के उल्लंघन की वजह से उसकी नौकरी जा सकती है. इसके अलावा उनका पेंशन भी रोक दिया जा सकता है.

