कभी खून की उल्टी तो किसी को बुखार या इंफेक्शन... जिसने भी खोली तूतनखामेन की कब्र हुआ ऐसा अंजाम, मौत भी मांगे माफ़ी

वो तमाम लोग, जिन्होंने मिस्र के बादशह तूतनखामेन की कब्र से छेड़छाड़ की कोशिश की, उन सभी को उसका श्राप लगा और उनकी दर्दनाक मौत हुई. आज 16 फरवरी है. यानी वो तारीख जब 1923 में पहली बार एक आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर ने तूतनखामेन के मकबरे की सील खोली फिर उसके बाद जब जब किसी ने भी इस मकबरे के अंदर एंट्री ली, बड़े ही अविश्वसनीय ढंग से उसकी सांसों ने उसके शरीर से एग्जिट किया और उसकी दर्दनाक हालत में मौत हुई.

सुनने में भले ही ये तमाम बातें किसी अंधविश्वास की तरह लगें. लेकिन ये एक ऐसा सच हैं जिन्होंने दुनिया भर के शोधकर्ताओं को आज भी हैरत में डाला हुआ है. कह सकते हैं कि आज जबकि तूतनखामेन को मरे हुए 3,300 साल हो चुके हैं उसकी ममी बनी लाश दुनिया भर के दर्शकों के लिए दिलचस्प और डरावनी दोनों है.

बता दें कि पूर्व में ऐसे तमाम शोधकर्ता हुए हैं, जिनकी तूतनखामेन पर रिसर्च उनका आखिरी शोध साबित हुआ. और जिसके बाद ये माना गया कि जरूर कोई श्राप है, जो हर उस शख्स को अपनी चपेट में ले लेता है, जो इस ममी की शोध करने जाता है.

मामले में रोचक ये कि शर्लक होम्स के मास्टरमाइंड सर आर्थर कॉनन डॉयल ने दावा किया था कि ये अजीब घटनाएं तूतनखामेन के पुजारियों द्वारा शाही दफ़न जगह की रक्षा के लिए बुलाए गए 'तत्वों' ने की थीं, जिससे लोगों की दिलचस्पी और बढ़ गई.

आलोचकों ने बताया है कि मकबरे में घुसने वाले या उसकी खुदाई में हिस्सा लेने वाले अनगिनत लोग लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी जीते थे, और जब मकबरा और ताबूत खोला गया, तो वहां मौजूद 58 लोगों में से आठ की मौत हो गई. सिर्फ इतना ही नहीं इसके बाद भी कई मौतें हुई हैं.

पहली घटना मकबरे की असली खोज के कुछ समय बाद हुई, जब कार्टर ने कथित तौर पर उसके घर पर एक मैसेंजर भेजा था. प्रॉपर्टी के पास पहुंचने पर, कूरियर ने एक 'हल्की, लगभग इंसानी चीख' सुनी और एक चिड़िया के पिंजरे के अंदर एक कोबरा सांप पाया, जो अपने जबड़ों में एक पालतू कैनरी को पकड़े हुए था.

इसे रॉयल कोबरा के तौर पर देखा गया, जो तूतनखामेन के ताज को सजाने वाले कोबरा जैसा था. कई लोगों का मानना ​​था कि श्राप कार्टर के घर तक उसी दिन पहुंचा था जिस दिन राजा के दफनाने वाले कमरे को खोला गया था.

पहली मौत लॉर्ड कार्नरवॉन की हुई, जिन्होंने उस खुदाई का खर्च उठाया था जिससे मकबरा मिला. मकबरे के खुलने के चार महीने और सात दिन बाद, 5 अप्रैल 1923 को शेविंग के बाद मच्छर के काटने से हुए इंफेक्शन से उनकी मौत हो गई, माना जाता है कि उन्हें सेप्टिक हुआ था.

अमेरिकी रेलरोड के बड़े नाम जॉर्ज जे गोल्ड ने मकबरे के मिलने के तुरंत बाद मई 1923 में इसका दौरा किया था. कुछ ही हफ्तों में, फ्रेंच रिवेरा में बुखार होने के बाद उनकी मौत हुई.

इसी तरह मिस्र के राजकुमार अली कामेल फहमी की भी मौत 10 जुलाई 1923 को हुई. बताया जाता है उन्हें उनकी पत्नी ने गोली मार दी थी. कहते हैं कि इन लोगों ने उस जगह पर फोटो क्लिक करवाई थी जहां फिरौन को दफनाया गया था.

लॉर्ड कार्नरवॉन के सौतेले भाई की भी दुखद मौत हुई. उनका 26 सितंबर 1923 को एक ऑपरेशन हुआ जिसके बाद उन्हें ब्लड पॉइज़निंग हुई जिससे उनकी जान चली गई.

लॉर्ड कार्नरवॉन के दूसरे सौतेले भाई,मर्विन हर्बर्ट की 1929 में 'मलेरिया निमोनिया' नाम की बीमारी से मौत हुई.

इसी तरह सर आर्चीबाल्ड डगलस रीड, जो रेडियोलॉजिस्ट थे और जिन्होंने तूतनखामेन की ममी का एक्स-रे किया था, 1924 में एक रहस्यमयी बीमारी का शिकार हो गए.

एंथ्रोपोलॉजिस्ट हेनरी फील्ड, जो 1925 में मकबरे में गए थे, उन्होंने भी एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनाई. बता दें कि ऐसी भी किवदंतियां हैं जिनके अनुसार यदि कोई तूतनखामेन की ममी को हिलाएगा, वह श्रापित होगा. उस पर आग, पानी और महामारी आएगी.

सूडान के गवर्नर जनरल सर ली स्टैक, जो मकबरे पर सबसे पहले आने वालों में से एक थे, 19 नवंबर 1924 को मारे गए थे बताया जाता है कि उन्हें काहिरा से गुज़रते समय गोली मार दी गई थी.

कार्टर की खुदाई करने वाली टीम के सदस्य ए. सी. मेस, जिनके मकबरे की खोज के डॉक्यूमेंट की बड़े पैमाने पर जांच की गई है, 1928 में आर्सेनिक पॉइज़निंग से मर गए. हॉवर्ड कार्टर के पर्सनल सेक्रेटरी, कैप्टन द ऑनरेबल रिचर्ड बेथेल, 15 नवंबर 1929 को अपने बिस्तर पर दम घुटने से मरे हुए पाए गए.

बताते चलें कि कार्टर खुद 2 मार्च 1939 को गुज़र गए. भले ही 64 साल की उम्र में नेचुरल वजहों से उनकी मौत हुई हो बावजूद इसके एक बड़ा वर्ग है जो ये मानता ही कि वो भी उसी बदनाम 'श्राप' की चपेट में आए और उनकी मौत हुई.