पावर कट से परेशान थे लोग, मगरमच्छ लेकर बिजली दफ्तर में घुसे, डर गए अधिकारी

डीएनए हिंदी: कर्नाटक के विजयपुरा में किसानों ने बिजली कटौती के खिलाफ एक ऐसा प्रोटेस्ट किया है, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे. किसान सरकारी हुबली बिजली आपूर्ति कंपनी हेसकॉम के कार्यालय में मगरमच्छ लेकर पहुंच गए. अधिकारियों ने जब मगरमच्छ देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई. विजयपुरा में लोग अघोषित बिजली कटौती से परेशान हैं. बिजली कटौती वजह से किसान हैरान-परेशान हैं.

बिजली की कटौती से किसानों को खेती-किसानी में परेशानी हो रही है. किसान विरोध जताने के लिए बिजली दफ्तर में मगरमच्छ लेकर पहुंच गए. किसानों को दिन में बेहद कम बिजली मिलती है, जिसके चलते उन्हें खेतों में जाना पड़ता है. खेत में उन्हें जंगली जानवरों और सांपों का खतरा होता है. पिछले सप्ताह एक किसान को उसके खेत में एक मगरमच्छ दिखा था. किसान देर रात बिजली आने के बाद फसलों को पानी देने गया था.

इस वजह से मगरमच्छ लेकर पहुंचे किसान

ग्रामीणों ने बताया कि मगरमच्छ पास की कृष्णा नदी से शिकार की तलाश में आया होगा. इसके बाद किसान ने तुरंत साथी ग्रामीणों को बुलाया जिन्होंने मगरमच्छ को बांध दिया और 19 अक्टूबर को खतरे का आभास कराने के लिए हेसकॉम के कार्यालय ले गए. मगरमच्छ को देखकर हेसकॉम के अधिकारी डर गए और उन्होंने पुलिस एवं वन अधिकारियों को सूचना दी.

अधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि वे सुनिश्चित करेंगे कि दिन के समय कोई बिजली कटौती न हो. वन अधिकारियों ने बाद में मगरमच्छ को अलमाटी बांध में छोड़ दिया. मगरमच्छ बांध से ही भटककर खेत में आ गया होगा.

