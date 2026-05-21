Essel Group के 100 सालों का सफर उतार-चढ़ाव से भरा रहा, लेकिन इस यात्रा में साहस और रोमांच भी बराबर बना रहा. 100 साल में 5 मौके ऐसे आए जब मुश्किलों ने घेरा, लेकिन तीन मूलमंत्रों के दम पर हर बार ग्रुप साहस के साथ निखरकर बाहर आया.

Essel Group बीते 100 साल से रोज़ सफलता की एक नई कहानी लिख रहा है.

Essel Group के 100 सालों का सफर उतार-चढ़ाव से भरा रहा, लेकिन इस यात्रा में साहस और रोमांच भी बराबर बना रहा. 100 साल में 5 मौके ऐसे आए जब मुश्किलों ने घेरा, लेकिन तीन मूलमंत्रों के दम पर हर बार ग्रुप साहस के साथ निखरकर बाहर आया. डॉ. सुभाष चंद्रा के दादा श्री जगन्नाथ गोयनका के ये मूलमंत्र- डरो मत, अपने संकल्प से कभी पीछे मत हटो, सच्चाई के रास्ते से कभी मत भटको- पूरे ग्रुप के लिए प्रेरणा के स्त्रोत हैं. इसलिए 100 साल की इस यात्रा में एस्‍सेल ग्रुप की उपलब्धियों को बिजनेस जगत और समाज ने सराहा है. बिजनेस के अतिरिक्‍त ग्रुप के मानवीय एवं परोपकारी कार्यों की भी चर्चा हमेशा होती रही है:

पुरस्कार और सम्मान

* Essel Propack की नॉर्थ अमेरिका यूनिट ने Tube Council के 'Tube of the Year Awards' (2013) में तीन स्थान हासिल किए.

* डॉ. सुभाष चंद्रा को 2011 में न्यूयॉर्क सिटी में International Emmy Directorate Award मिला.

* Essel Group और ZEEL के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा को 2014 में International Writers Award से सम्मानित किया गया.

* EsselWorld — भारत के सबसे बड़े Amusement Park — ने IAAPI (Indian Association of Amusement Parks & Industries) के 10वें National Award for Excellence 2011 में तीन कैटेगरी में पुरस्कार जीते.

* Essel Infra Ahmedabad Godhra Toll Road Project Pvt Ltd को IIFCL (India Infrastructure Finance Company) ने World Bank/Asian Development Bank के साथ मिलकर “Environmental Sustainability” के लिए सम्मानित किया.

* DishTV को Trust Research Advisory (TRA) की 2014 Brand Trust Report में “Most Trusted Brand” चुना गया.

* ZEE, Interbrand की 2015 की “30 Best Indian Brands” सूची में शामिल होने वाला इकलौता मीडिया ब्रांड बना.

* Zee Institute of Creative Art (ZICA) ने 2013 में World Consulting & Research Corporation (WCRC) द्वारा “Best Graphic and Animation Design” ट्रेनिंग संस्थान कैटेगरी में “Asia’s Fastest Growing Education Institute Award” जीता.

* Essel Group और ZEE के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा को 22 अप्रैल 2016 को Canada India Foundation (CIF) का प्रतिष्ठित “Chanchlani Global Indian Award” मिला. इस सम्मान को पहले रतन टाटा और नारायण मूर्ति जैसी वैश्विक भारतीय हस्तियों को भी दिया जा चुका है.

बिजनेस से भी आगे की सोच...

Essel परिवार मानता है कि जो लोगों से मिलता है, उसे समाज को वापस देना चाहिए. इसी सोच के साथ समूह सामाजिक कार्यों और लोगों के विकास के लिए कई पहल करता है:

Ekal Movement

यह संस्था भारत के 50,000 से अधिक गांवों में गरीब और जरूरतमंद लोगों को शिक्षा और सशक्तिकरण देने का काम करती है.

Global Vipassana Foundation

यह संस्था लोगों को मानसिक और भावनात्मक तनाव से बाहर निकलने में मदद करती है. यह गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए विपश्यना ध्यान पर आधारित है.

Taleem Research Foundation

यह संस्था लोगों को उच्च स्तर की शिक्षा और शोध के अवसर देती है, जिससे रोजगार और आय बढ़ाने में मदद मिलती है.

DSE Foundation

यह संस्था समाज के विकास और लोगों की भलाई के लिए विभिन्न कार्य करती है.

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