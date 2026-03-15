सावधान! LPG Crisis के बीच बढ़ा Electric Stove Scam, खरीदने से पहले जान लें इसकी सच्चाई

LPG Gas- Electric Stove Scam: गैस से जुड़ी किल्लत के बीच इलेक्ट्रिक फ्लेम स्टोव (Electric Flame Stove) स्कैम भी सामने आ रहा है. सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें इलेक्ट्रिक फ्लेम स्टोव से बिना गैस के खाना बनाने का दावा किया जा रहा है. आइए जानें इसकी क्या है सच्चाई...

LPG Gas Crisis - Electric Stove Scam: भारत की में एलपीजी संकट गहराया हुआ है, देश के अलग-अलग राज्यों में LPG Cylinder के लिए मारामारी देखने को मिल रही है. वहीं ग्लोबल सप्लाई में रुकावटों के चलते घबराहत में एलपीजी सिलेंडरों की बुकिंग भी (LPG Cylinder Panic Bookings) बढ़ गई है. वहीं दूसरी ओर गैस न मिलने की वजह से भारत में इंडक्शन कुकटॉप की मांग में जबरदस्त तेजी आई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह 1,000-2,000 यूनिट प्रतिमाह से बढ़कर अब एक से दो लाख यूनिट प्रतिदिन तक पहुंच गई है. इस किल्लत के बीच इलेक्ट्रिक फ्लेम स्टोव (Electric Flame Stove) स्कैम भी सामने आ रहा है. सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें इलेक्ट्रिक फ्लेम स्टोव से बिना गैस के खाना बनाने का दावा किया जा रहा है. आइए जानें इसकी क्या है सच्चाई...

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

सोशल मीडिया पर कई फेमस कंटेंट क्रिएटर्स और यूजर्स भी इस कथित “इलेक्ट्रिक फ्लेम स्टोव” को लेकर लोगों को सतर्क कर रहे हैं. वे अपने वीडियो में बता रहे हैं कि यह दावा भ्रामक हो सकता है और बिना जांच-परख ऐसे प्रोडक्ट खरीदने से बचना चाहिए. देखें वीडियो...

स्कैमर्स कैसे ठग रहे हैं?

LPG की किल्लत का फायदा उठाकर स्कैमर्स सोशल मीडिया के जरिए लोगों को निशाना बना रहे हैं. ये लोग खराब क्वालिटी के या सामान्य इंडक्शन/इन्फ्रारेड चूल्हों को “मैजिक इलेक्ट्रिक फ्लेम स्टोव” बताकर ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं. कई वीडियो में ऐसा दिखाया जाता है मानो बिना गैस के असली नीली लौ निकल रही हो, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है. इसके अलावा ऑर्डर करने के लिए पहले ही एडवांस पेमेंट मांगा जाता है, जब प्रोडक्ट डिलीवर होता है तो वह वीडियो में दिखाए गए प्रोडक्ट जैसा नहीं निकलता.

सावधान रहें

- इलेक्ट्रिक चूल्हों में असली आग की लपटें नहीं होती हैं, इंडक्शन और इन्फ्रारेड चूल्हों में केवल गर्मी पैदा होती है, लौ नहीं.

- किसी भी स्थिति में सोशल मीडिया रील या वीडियो के कमेंट में दिए गए अनजान लिंक से खरीदारी करने से बचें.

- केवल भरोसेमंद ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म या अधिकृत स्टोर से ही ब्रांडेड इंडक्शन या इन्फ्रारेड चूल्हा खरीदें.

नोट- ध्यान रखें कि इंडक्शन चूल्हे पर खास तरह के बर्तन ही काम करते हैं, जबकि इन्फ्रारेड चूल्हे पर सामान्य बर्तनों में भी खाना बनाया जा सकता है, लेकिन दोनों में आग की लौ नहीं निकलती है.

जरूरी बात

LPG संकट के दौरान कई लोग घबराहट में जल्दबाजी में खरीदारी कर रहे हैं. ऐसे में स्कैमर्स इसी घबराहट का फायदा उठाकर लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं. इसलिए किसी भी “फ्लेम वाले इलेक्ट्रिक स्टोव” के झांसे में न आएं और खरीदारी हमेशा भरोसेमंद जगह से ही करें.

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