ओबामा से 'एलियन' को लेकर हुआ था सवाल, जवाब में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने कह दी 'गहरी बात'

अमेरिका के लोकप्रिय पॉडकास्टर ब्रायन टाइलर कोहेन के पॉडकास्ट पर आने के दौरान, पूर्व US प्रेसिडेंट से पूछा गया कि क्या एलियन असली हैं? ओबामा ने जवाब दिया, 'वे असली हैं, लेकिन मैंने उन्हें नहीं देखा है.' ओबामा की बातों से एक अलग किस्म की डिबेट शुरू हो गई है.

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Feb 19, 2026, 11:26 PM IST

ओबामा से 'एलियन' को लेकर हुआ था सवाल, जवाब में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने कह दी 'गहरी बात'
एलियन होते हैं या नहीं? ये एक ऐसी डिबेट है जिसका न कोई आदि है, न अंत. ये सवाल होता आया रहा है और भविष्य में भी होगा. बावजूद इसके इस सवाल को एक इंटरव्यू के दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा से भी पूछा गया. जिसपर जवाब देते हुए ओबामा ने कहा था कि एलियन 'असली' हैं. चूंकि ये स्टेटमेंट अमेरिका जैसे देश के पूर्व राष्ट्रपति का था इसलिए इस संदर्भ में उनसे खूब सवाल जवाब भी हुए. बाद में उन्होंने अपनी बातों को साफ़ करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया.

बीते दिनों अमेरिका के लोकप्रिय पॉडकास्टर ब्रायन टाइलर कोहेन के पॉडकास्ट पर आने के दौरान, पूर्व US प्रेसिडेंट से पूछा गया कि क्या एलियन असली हैं? ओबामा ने जवाब दिया, 'वे असली हैं, लेकिन मैंने उन्हें नहीं देखा है.' ओबामा ने डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक नस्लभेदी वीडियो पर भी जवाब दिया, जिसमें उन्हें और उनकी पत्नी मिशेल ओबामा को बंदरों के तौर पर दिखाया गया था.

पूर्व प्रेसिडेंट ने ट्रंप का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि US अधिकारियों को गाइड करने वाला 'शिष्टाचार' और 'ऑफिस के लिए... सम्मान' खत्म हो गया है.

एलियन वाली बातों से उनका क्या मतलब था, यह साफ़ करने के लिए इंस्टाग्राम पर एक मैसेज पोस्ट करते हुए, ओबामा ने कहा कि, 'मैं स्पीड राउंड की भावना के साथ बने रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चूंकि इस पर ध्यान गया है, इसलिए मैं साफ़ कर देता हूं. 'स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से, यूनिवर्स इतना बड़ा है कि वहाँ जीवन होने की अच्छी संभावना है.

'लेकिन सोलर सिस्टम के बीच की दूरियां इतनी ज़्यादा हैं कि एलियंस के हमारे पास आने की संभावना कम है, और मैंने अपने प्रेसिडेंसी के दौरान ऐसा कोई सबूत नहीं देखा कि एलियंस ने हमसे कॉन्टैक्ट किया हो. 

पॉडकास्ट इंटरव्यू के दौरान, 64 साल के ओबामा ने यह भी कहा कि नेवादा में एयर फ़ोर्स बेस, एरिया 51 में एलियंस को नहीं रखा जा रहा था. ओबामा ने कहा, 'कोई अंडरग्राउंड जगह नहीं है, जब तक कि कोई बहुत बड़ी साज़िश न हो और उन्होंने इसे यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट से छिपाया हो.'

फिर कोहेन ने पूछा कि प्रेसिडेंट बनने के बाद ओबामा का पहला सवाल क्या था. 'अरे, एलियंस कहां हैं?'  उन्होंने मज़ाक में कहा. ध्यान रहे ये पहली बार नहीं है जब ओबामा ने इस तरह की बातें की हैं. ओबामा पहले भी एक्स्ट्रा-टेरेस्ट्रियल लाइफ़ के होने की संभावना पर कमेंट कर चुके हैं.

जेम्स कॉर्डन के साथ द लेट लेट शो में 2021 में अपनी मौजूदगी के दौरान, मिस्टर ओबामा ने कहा कि प्रेसिडेंट बनने के बाद, उन्होंने एलियंस के बारे में जानकारी मांगी और यह भी कि क्या किसी सीक्रेट लैब में उनकी स्टडी की जा रही है. उन्हें बताया गया कि जवाब 'नहीं' था.

लेकिन ओबामा ने कहा कि अधिकारी उन हवाई घटनाओं की गंभीरता से जांच कर रहे हैं जो ऐसे तरीके से काम करती हैं जिन्हें समझाया नहीं जा सकता. उन्होंने कहा,  'आसमान में ऐसी चीज़ों के फुटेज और रिकॉर्ड हैं जिनके बारे में हमें ठीक से नहीं पता कि वे क्या हैं.'

ओबामा ने यह भी कहा था कि,  'हम यह नहीं बता सकते कि वे कैसे आगे बढ़े, उनका रास्ता क्या था. उनका कोई आसानी से समझाया जा सकने वाला पैटर्न नहीं था. मुझे लगता है कि लोग अभी भी गंभीरता से जांच करने और यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वह क्या है.'

