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Dinesh Karthik-Dipika Pallikal के घर गूंजी किलकारी! नवरात्रि के पहले दिन आई देवी शक्ति, कपल ने रखा प्यारा सा नाम

Dinesh Karthik-Dipika Pallikal Baby Girl: दिनेश कार्तिक और दीपिका पल्लीकल के घर चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर बेटी का जन्म हुआ है. कपल ने अपनी लाडली का नाम 'राहा' रखा है, जिससे फैंस में खुशी की लहर है.

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Pragya Bharti

Updated : Mar 19, 2026, 01:16 PM IST

Dinesh Karthik-Dipika Pallikal के घर गूंजी किलकारी! नवरात्रि के पहले दिन आई देवी शक्ति, कपल ने रखा प्यारा सा नाम
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Dinesh Karthik-Dipika Pallikal Baby Girl: भारतीय क्रिकेट के दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक और अंतरराष्ट्रीय स्क्वैश खिलाड़ी दीपिका पल्लीकल के घर खुशियों ने दस्तक दी है. चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व के पहले ही दिन इस स्टार कपल के घर एक नन्हीं परी का जन्म हुआ है. दिनेश और दीपिका ने सोशल मीडिया के जरिए इस गुड न्यूज को अपने फैंस के साथ साझा किया है.

इंस्टाग्राम पर साझा की दिल छू लेने वाली पोस्ट

दिनेश कार्तिक ने इंस्टाग्राम पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए एक भावुक नोट लिखा. उन्होंने बताया कि उनके दोनों बड़े बेटे, कबीर और जियान, अपनी छोटी बहन से मिलने के लिए बेहद उत्साहित हैं. कपल ने अपनी बेटी का नाम 'राहा पल्लीकल कार्तिक' रखा है. इस खबर के सामने आते ही खेल जगत की तमाम हस्तियों और फैंस ने सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लगा दिया है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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2021 में बने थे जुड़वां बेटों के माता-पिता

बता दें कि दिनेश और दीपिका की शादी साल 2015 में हुई थी. यह जोड़ा खेल जगत के सबसे सफल कपल्स में से एक माना जाता है. इससे पहले साल 2021 में दीपिका ने जुड़वां बेटों, कबीर और जियान को जन्म दिया था. अब बेटी 'राहा' के आने से उनका परिवार पूरा हो गया है और नवरात्रि के शुभ दिन पर जन्म होने के कारण परिवार इसे विशेष आशीर्वाद मान रहा है.

दिनेश कार्तिक और दीपिका पल्लीकल का शानदार करियर

मैदान पर अपनी चपलता के लिए मशहूर दिनेश कार्तिक का भारतीय क्रिकेट में लंबा और यादगार सफर रहा है. 2004 में डेब्यू करने वाले कार्तिक ने 26 टेस्ट मैचों में 1025 रन बनाए हैं. उन्होंने 94 मैचों में 1752 रन जोड़कर टीम इंडिया की कई जीत में अहम भूमिका निभाई.
वहीं, दीपिका पल्लीकल भी स्क्वैश की दुनिया की एक बड़ी आइकन हैं. खेल के मैदान से लेकर निजी जिंदगी तक, यह कपल हमेशा प्रेरणा देता रहा है. फिलहाल, दोनों अपनी नन्हीं बेटी 'राहा' के साथ जीवन के इस नए और खूबसूरत अध्याय का आनंद ले रहे हैं.

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