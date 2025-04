नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA)ने बुधवार को एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें एयरलाइन्स से और अधिक उड़ानें जोड़ने और फंसे हुए यात्रियों को बिना किसी एक्स्ट्रा पेनाल्टी के घर वापस लौटने में मदद करने का आग्रह किया गया. ध्यान रहे ये एडवाइजरी उस वक़्त आई है जब श्रीनगर से उड़ान के लिए भारी किराए को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स द्वारा यरलाइन्स कंपनियों की आलोचना की गई.

यह एडवाइजरी ऑनलाइन शिकायतों की एक लहर के बाद आई है, जिसमें श्रीनगर से दिल्ली जैसे प्रमुख शहरों के लिए अत्यधिक हवाई किराए दिखाने वाले स्क्रीनशॉट ऑनलाइन सामने आए हैं.

बता दें कि पहलगाम में हाल ही में हुए हमले के बाद कई लोग इस क्षेत्र से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उपयोगकर्ताओं ने यात्रियों से सामान्य कीमत से दो से तीन गुना अधिक किराया लेने के लिए एयरलाइन्स कंपनियों की आलोचना की है.

मामले पर अपना पक्ष रखते हुए DGCA ने कहा है कि, 'पहलगाम में हुई घटना के बाद, अपने घर वापस जाने के इच्छुक पर्यटकों की ओर से अप्रत्याशित मांग आई है.' इसने एयरलाइन्स कंपनियों से उड़ानों की संख्या में तेजी से वृद्धि करने और श्रीनगर से देश भर के प्रमुख शहरों के लिए निर्बाध सेवाएं जारी रखने का आग्रह किया गया है.

विमानन नियामक ने विमान सेवाओं की आवृत्ति बढ़ाने के साथ-साथ एयरलाइनों से 'कैंसिलेशन और पुनर्निर्धारण शुल्क माफ करने' के लिए भी कहा है.

एडवाइजरी में कहा गया है कि, 'एयरलाइंस से अनुरोध है कि वे रद्दीकरण और पुनर्निर्धारण शुल्क माफ करने पर विचार करें और इस कठिन समय के दौरान अप्रत्याशित परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करने वाले पर्यटकों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करें.'

गौरतलब है कि यह कदम तब उठाया गया है जब उपयोगकर्ताओं ने ऑनलाइन एयरलाइनों की आलोचना की. एक उपयोगकर्ता ने एक स्क्रीनशॉट साझा किया जिसमें सामान्य से लगभग तीन गुना अधिक किराया दिखाया गया है. यूजर ने लिखा है कि, 'कैसे निजी एयरलाइनें श्रीनगर के घबराए हुए पर्यटकों से 3 गुना अधिक किराया वसूल रही हैं.'

Just look at how Private Airlines are charging 3 times more fare from the panick stricken tourists of Sri Nagar. pic.twitter.com/uFyc3TTgr5

एक अन्य यूजरने इस तरह के मूल्य निर्धारण की नैतिकता पर सवाल उठाया.यूजर ने कहा कि, 'एक ही मार्ग. एक ही एयरलाइन. एक ही अवधि. फिर भी, श्रीनगर से दिल्ली का किराया दिल्ली से श्रीनगर के किराए से 2 गुना अधिक है!

Same route. Same airline. Same duration.



Yet, the price from Srinagar to Delhi is 2x higher than Delhi to Srinagar!



Just days after a terror attack, shouldn't people be helped to leave safely—not charged extra?



Is this demand-based pricing or daylight robbery?

When money >… pic.twitter.com/tCu1mPXJ1Q