Uttarakhand Rain: उत्तराखंड में भारी बारिश से तबाही, दहला देगा देहरादून के टपकेश्वर मंदिर का ये वीडियो

डीएनए हिंदी: Tapkeshwar Mahadev Video - भारतीय मौसम विभाग (IMD) की तरफ से भारी बारिश के अलर्ट के बीच मंगलवार को उत्तराखंड में तबाही जैसे हालात बन गए हैं. राज्य के सभी जिलों में बेहद तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते जगह-जगह बाढ़ जैसे हालात हैं और जल भराव हो गया है. उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मौजूद पोरौणिक टपकेश्वर महादेव मंदिर का भयावह वीडियो सामने आया है, जिसमें करीब 8 फीट नीचे बहने वाली नदी अब मंदिर से सटकर बहती दिख रही है. इसके अलावा केदारनाथ धाम जाने वाला नेशनल हाइवे रास्ते में भारी भूस्खलन के कारण रूद्रप्रयाग से आगे बंद हो गया है. राज्य में फिलहाल हालात सुधरने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने शुक्रवार तक लगातार बारिश जारी रहने का अलर्ट जारी किया हुआ है. उत्तराखंड में अब तक मानसून सीजन के दौरान बारिश से जुड़ी आपदाओं के कारण 31 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि केदारनाथ के गौरीकुंड धाम में गिरे मलबे के दौरान लापता हुए करीब 11 लोगों की अब तक कोई खबर नहीं है.

टपकेश्वर महादेव मंदिर पर हुआ ऐसा हाल

महाभारत काल से जुड़े देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर (Tapkeshwar Mahadev Temple Dehradun) से सटकर बने वाली नदी में बाढ़ आई हुई है. देहरादून और मसूरी की पहाड़ियों में बेहद तेज बरसात के कारण नदी का जल स्तर करीब 8 से 10 फीट तक ऊंचा उठ गया है. मंदिर का जो वीडियो ANI ने जारी किया है, उसमें मंदिर तक ले जाने वाली सीढ़ियों पर नदी की तरह पानी बहता दिख रहा है. मंदिर से करीब 8 से 10 फीट गहराई में बहने वाली नदी बाढ़ के कारण रौद्र रूप धारण करते हुए ऊपर तक आ चुकी है. मंदिर परिसर में नदी के दूसरे किनारे पर स्थापित हनुमान जी की मूर्ति तक पानी पहुंचता दिख रहा है, जबकि वह नदी के तल से करीब 12 फीट की ऊंचाई पर मौजूद हैं.

