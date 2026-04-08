भारतीय बॉर्डर पर मगरमच्छ और सांप भी होंगे अब तैनात, खतरनाक-जहरीले नेचुरल गार्ड रोकेंगे घुसपैठ

क्या देश की सीमाओं की रक्षा अब इंसानों के साथ-साथ जानवर भी करेंगे? जी हां कुछ ऐसा ही प्लान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तैयार किया है. अब सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए मगरमच्छ और सांप बन सकते हैं ‘नेचुरल गार्ड’?

Crocodiles and snakes will now stop infiltration on the Indian border. Photo Credit: AI

केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah के स्तर पर सीमा सुरक्षा को लेकर एक अनोखे सुझाव पर चर्चा शुरू हुई है. बताया जा रहा है कि Border Security Force (BSF) उन इलाकों का अध्ययन कर रही है, जहां बाड़ लगाना मुश्किल है.ऐसे क्षेत्रों में मगरमच्छ और जहरीले सांपों को “प्राकृतिक अवरोध” के रूप में इस्तेमाल करने का विचार सामने आया है. क्योंकि यह सुरक्षा के पारंपरिक तरीकों से हटकर एक नया कदम हो सकता है.

सीमा की चुनौती: जहां बाड़ लगाना आसान नहीं

भारत-बांग्लादेश सीमा के कई हिस्से नदियों और दलदली जमीन से घिरे हैं, जैसे: इच्छामती नदी, रायमंगल नदी, हरिभंगा नदी. इन इलाकों में बार-बार बाढ़ आती है और जमीन स्थिर नहीं रहती, इसलिए फेंसिंग टिक नहीं पाती. यही वजह है कि घुसपैठ रोकना यहां सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है.

‘नेचुरल सिक्योरिटी सिस्टम’: कितना कारगर हो सकता है?

विचार यह है कि इन जल क्षेत्रों में मगरमच्छ जैसे शिकारी जीव होने से अवैध घुसपैठ करने वालों में डर पैदा होगा.इससे बिना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च के सुरक्षा मजबूत हो सकती है. यह प्लान सिर्फ सुरक्षा नहीं, बल्कि “लो-कॉस्ट नेचुरल डिफेंस सिस्टम” के रूप में भी देखा जा रहा है, लेकिन सवाल भी है कि क्या यह पर्यावरण के लिए सही होगा? और क्या इससे स्थानीय लोगों की सुरक्षा पर असर तो नहीं पड़ेगा?

वडोदरा के मगरमच्छ क्यों आए चर्चा में?

गुजरात का Vadodara शहर अपने मगरमच्छों के लिए जाना जाता है.यहां की Vishwamitri River में बड़ी संख्या में मगरमच्छ पाए जाते हैं.हालिया आंकड़ों के मुताबिक, यहां सैकड़ों मगरमच्छ मौजूद हैं और कई बार ये शहर के रिहायशी इलाकों तक पहुंच चुके हैं. इसी वजह से सोशल मीडिया पर लोग मजाक में कह रहे हैं—“वडोदरा के मगरमच्छ अब देश की रक्षा करेंगे!”

सोशल मीडिया और जनता की प्रतिक्रिया

इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है.कुछ लोग इसे इनोवेटिव आइडिया बता रहे हैं. तो कुछ इसे अव्यवहारिक और जोखिम भरा मान रहे हैं. सुरक्षा बढ़ेगी तो सीमा क्षेत्रों में रहने वालों को राहत मिल सकती है. लेकिन अगर प्लान सही से लागू न हुआ, तो खतरे भी बढ़ सकते हैं.

ये भी जान लें

भारत-बांग्लादेश सीमा लगभग 4000 किमी लंबी है. इसमें कई हिस्से ऐसे हैं जहां टेक्नोलॉजी और फेंसिंग सीमित है.इसलिए नए विकल्पों पर विचार लगातार किया जाता है. सीमा सुरक्षा के लिए मगरमच्छों का इस्तेमाल अभी सिर्फ एक विचार और अध्ययन का हिस्सा है.लेकिन यह दिखाता है कि बदलते समय में सुरक्षा के तरीके भी बदल रहे हैं—जहां प्रकृति को भी एक “टूल” की तरह देखा जा रहा है.

असली सवाल यही है:

क्या यह आइडिया जमीन पर उतर पाएगा, या सिर्फ चर्चा बनकर रह जाएगा?

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