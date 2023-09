स्टीयरिंग से हाथ और ब्रेक से पैर हटाकर कपल ने सरपट दौड़ाई XUV, वीडियो देख भड़के लोग

डीएनए हिंदी: टेक्नोलॉजी का अगर सही तरीके के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये लोगों का काम आसान करती है. लेकिन यही अगर गलत उद्देश से इस्तेमाल किया जाए तो जानलेवा भी साबित हो सकती है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें एक शख्स महिंद्रा एक्सयूवी-700 (Mahindra XUV700) के एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) मोड का इस्तेमाल रील बनाने के लिए कर रहा है. उसके साथ उसकी पत्नी और बच्चा भी गाड़ी में बैठा है. इस वीडियो को देख सोशल मीडिया यूजर्स कपल की जमकर आलोचना कर रहे हैं.

ये वीडियो राजस्थान के बताया जा रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद राजस्थान पुलिस भी एक्शन में आ गई है. सवाई माधोपुर पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए शख्स की तलाश शुरू कर दी है. गौरतलब है कि Mahindra XUV700 में ADAS का मूल कार्य ड्राइवर को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए सहायता करना है. लेकिन ये शख्स रील बनाने के लिए इस टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग कर रहा है. वह गाड़ी में स्टीयरिंग से हाथ और ब्रेक से पैर हटाकर महिला संग मस्ती करता नजर आ रहा है.

ये भी पढ़ें- टॉयलेट में खत्म हुआ पानी, पैसेंजर ने किया मजेदार ट्वीट, रेलवे ने कही ये बात

ड्राइविंग सीट पर पैर रखकर गाड़ी चला रहा था शख्स

वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स ड्राइविंग करते हुए अचानक चलती कार की स्टीयरिंग से हाथ अपने हाथ हटा लेता है. फिर ड्राइविंग सीट पर बैठे-बैठे अपने दोनों पैर सीट के ऊपर रख लेता है. कभी बच्चे को गोद में बैठाकर खिलाने लगता है. गाड़ी सरपट दौड़ रही है लेकिन उसका ध्यान बिल्कुल भी सड़क की तरफ नहीं है. गाड़ी में पीछे बैठा एक शख्स वीडियो बना रहा है. वीडियो के बैकग्राउंड में सुरीली आंखियो वाले... गाना बज रहा है.

Just randomly happened to come across a reel !!



Trust,me you would not see such a bizarre & moronic stuff related to Automobile stuff !!



Unreal just for reel @anandmahindra @MahindraXUV700



it’s a travesty that we have to share roads with people like these



This is just insane… https://t.co/WOmgtvtVdb pic.twitter.com/jZhkX6YKIO