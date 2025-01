Viral Video: आपने कंपनियों की तरफ से दिए जाने वाले सालाना बोनस के कई अनूठे ऑफर सुने होंगे. कई जगह कंपनियों ने कर्मचारियों को बोनस में घर से लेकर कार तक गिफ्ट की है. भारत में भी गुजरात के बिजनेसमैन अपने कर्मचारियों को बोनस की जगह कार तोहफे में देते रहे हैं. लेकिन चीन की एक क्रेन कंपनी ने इन सभी ऑफर्स को पीछे छोड़ दिया है. चीनी क्रेन निर्माता कंपनी हेनान माइनिंग क्रेन ने अपने कर्मचारियों को 11 मिलियन डॉलर (करीब 70 करोड़ भारतीय रुपये) का सालाना बोनस देने का ऐलान किया. कंपनी मैनेजमेंट ने हालांकि साथ ही सारी रकम का ढेर एक लॉन्ग टेबल पर लगाने के बाद एक शर्त रख दी कि हर कर्मचारी को उतनी ही रकम बोनस में मिलेगी, जितनी वो गिन पाएगा. इस अनूठे बोनस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

क्या दिख रहा है वायरल वीडियो में

इस अनूठे बोनस का वीडियो पहले चीनी सोशल मीडिया साइट्स डोयून और वीबो पर वायरल हुआ, लेकिन बाद में यह अन्य सोशल मीडिया साइट्स पर भी वायरल होने लगा. वायरल वीडियो में दिख रहा है कि एक लंबी सी टेबल पर नोटों का ढेर लगा हुआ है. कंपनी के कर्मचारी टेबल के दोनों तरफ खड़े हुए हैं और ज्यादा से ज्यादा रकम गिनकर बटोरने की कोशिश कर रहे हैं. वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा हुआ है,'हेनान कंपनी ने ईयर-एंड बोनस के तौर पर लाखों रुपये रख दिए. कर्मचारी जितना गिन सकते हैं, उतना घर ले जा सकते हैं.'

15 मिनट में गिननी थी अपनी बोनस की रकम

कंपनी मैनेजमेंट ने ढेर में से अपनी बोनस की रकम गिनकर लेने के लिए हर कर्मचारी को 15 मिनट का मौका दिया था. कई कर्मचारी इस छोटे से समय में भी मोटी रकम गिनकर हासिल करने में सफल रहे. NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, एक कर्मचारी ने 100,000 युआन (चीनी करेंसी) इन 15 मिनट में गिनकर बोनस के तौर पर हासिल किए, जो भारतीय करेंसी में करीब 12.07 लाख रुपये बैठती है.

At #Henan Mine Crane Group's annual meeting, the boss handed out cash to employees and had them count the money! 💵👏 pic.twitter.com/EsbI399QYk