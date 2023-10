बेंगलुरु मेट्रो में लड़के ने खाया 'गोभी मंचूरियन,' फिर हुआ जो हाल जिंदगी भर नहीं भूलेगा

डीएनए हिंदी: अगर आपकी आदत चलती मेट्रो में कुछ खाने-पीने की है तो ये खबर आपके काम की है. खबर पढ़ने के बाद दोबारा आप मेट्रो में खाने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे. बेंगुलुरु में एक शख्स मेट्रो में गोभी मंचूरियन खा रहा था, तभी उसके साथ जो हुआ वह उसे जन्मभर याद रहेगा. बेंगलुरु मेट्रो की ओर से उसके खिलाफ केस दर्ज करा दिया गया है. अब दोबारा मेट्रो में वह शख्स पानी भी नहीं पी पाएगा.

सोशल मीडिया वायरल हो रहे वीडियो में एक शख्स मेट्रो में गोभी मंचूरियन खाता नजर आ रहा है. उसके दोस्त, उसे ऐसा करने से मना कर रहे थे, लेकिन वह नहीं माना. बेंगलुरु मेट्रो ने उस पर 500 का फाइन लगाया और जयनगर थाने में उसके खिलाफ केस दर्ज करा दिया. अब उसे पेमेंट भी करना पड़ेगा और उसे केस भी लड़ना पडे़गा.

ये भी पढ़ें: Sikkim floods: बाढ़ ने मचाई तबाही, 27 की मौत, 142 लापता, तीस्ता के तांडव से कराह रहा सिक्किम

सोशल मीडिया पर इसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. यूजर्स इस पर तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि मेट्रो में हीरोगीरी न दिखाएं वरना यही एक्शन होगा. एक यूजर ने कहा कि खबरों में आने के लिए ऐसे काम न करें जो कानून तोड़ते हों. इस वीडियो को लोलिता नाम के एक यूजर ने X पर शेयर किया है. वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.



इसे भी पढ़ें- 'मेरी कोई जमीन नीलाम नहीं हुई', बीजेपी के किसानों के जमीन नीलामी वाले पोस्टर पर विवाद, जानें पूरा मामला

This was the video he had circulated earlier on social media which got hin into trouble pic.twitter.com/UQ8lnFExft