Bus Accident Video: 'सावधानी हटी, दुर्घटना घटी' ये स्लोगन आप हाइवे पर चलते हुए कई जगह लिखा हुआ देखते होंगे. सड़क पर चलते समय सावधान रहने के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और ट्रैफिक पुलिस भी समय-समय पर जागरुकता अभियान चलाते हुए दिखाई देते हैं. इसके बावजूद लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं. ऐसे लापरवाह लोग खुद एक्सीडेंट का शिकार बनते हैं, लेकिन कई बार इनके कारण दूसरों को एक्सीडेंट का शिकार होकर अपनी जान तक गंवानी पड़ती है. ऐसे ही एक लापरवाह ड्राइवर के कारण महाराष्ट्र में बहुत भयानक बस एक्सीडेंट हुआ है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरह एक लापरवाह बाइक सवार को बचाने के चक्कर में यात्रियों से भरी तेज रफ्तार बस पलट गई और इसके चलते बहुत सारे लोग घायल हो गए.

दो दिन पहले हुआ हादसा

सोमवार (3 मार्च) को महाराष्ट्र में एक जगह बस हादसा हुआ है. इसी हादसे का CCTV Video वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. वीडियो में दिख रहा है कि एक्सप्रेसवे पर बाइक सवार जा रहा है. पीछे से पैसेंजर्स से भरी हुई बस तेज रफ्तार में आ रही है. बाइक सवार अचानक बिना पीछे देखे और बिना कोई सिग्नल दिए सड़क के एक किनारे से हाइवे पर बीच में बने कट की तरफ मुड़ जाता है. यह देखकर बस ड्राइवर तेज रफ्तार बस को उससे बचाते हुए इमरजेंसी ब्रेक लगाता है. बस हाइवे पर दूसरी तरफ की लेन में जाकर बैलेंस खो देती है और उसके पलटने से भयंकर हादसा हो जाता है. उधर, बस से बचा बाइक सवार घबराकर दोबारा वापस पहली दिशा में ही मुड़कर वहां से भाग जाता है.

Location: Maharashtra



Not observing bikers is the biggest mistake on highways.



