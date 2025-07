Shocking Video: खराब दाल पर भड़के 'विधायक जी', जमकर धुना MLA हॉस्टल का कैंटीन ऑपरेटर, बोले- शिवसेना स्टाइल

Shocking Video: महाराष्ट्र से रोजाना मारपीट की ही खबरें सामने आ रही हैं. शिवसेना (Shiv Sena) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के कार्यकर्ताओं के सड़कों पर भाषा को लेकर की जा रही मारपीट के बीच एक और वीडियो वायरल हुआ है. इस वीडियो में महाराष्ट्र के एक निर्वाचित विधायक आम आदमी की तरह तौलिया लपेटकर खाने की खराब क्वालिटी के मुद्दे पर मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं. यह वीडियो मुंबई के चर्चगेट स्थित आकाशवाणी MLA हॉस्टल की कैंटीन का बताया जा रहा है, जिसमें पीटने वाले शख्स की पहचान बुल्ढाणा सीट से विधायक संजय गायकवाड़ और पिटने वाला व्यक्ति को कैंटीन ऑपरेटर बताया जा रहा है. विधायक ने भी मारपीट की बात स्वीकार की है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि उन्हें अपने इस कारनामे पर कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि वे गांधीवादी नहीं हैं और शिवसेना का यही स्टाइल है. विधायक की इस हरकत को लेकर सोशल मीडिया पर बेहद हंगामा मचा हुआ है. लोग इसे एक जनप्रतिनिधि के स्तर की हरकत नहीं बताकर उनकी आलोचना कर रहे हैं.

क्या दिख रहा है वायरल वीडियो में

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि विधायक संजय गायकवाड़ कमर पर तौलिया लपेटकर बनियान पहने हुए कैंटीन में पहुंचते हैं. उनके हाथ में पैक की हुई दाल का पैकेट है, जिसे वो काउंटर पर बैठे शख्स को देकर शिकायत करते हैं. वह शख्स दाल सूंघने के बाद किसी दूसरे व्यक्ति को बुलाकर उसे दिखाने को कहता है. विधायक उस शख्स से कुछ कहते हैं और फिर उसे पहले कई चांटे मारते हैं और फिर मुंह पर मुक्का मारते हैं, जिससे वह शख्स नीचे गिर जाता है. विधायक को काउंटर वाला शख्स रोकने की कोशिश करता है तो उसे भी कई मुक्के मारे जाते हैं. विधायक के साथ आए लोग भी मारपीट करते हैं. पिटने वाले दोनों शख्स कैंटीन ऑपरेटर बताए जा रहे हैं.

विधायक दाल खराब होने की शिकायत कर रहे थे

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, विधायक कैंटीन ऑपरेटर से दाल खराब होने की शिकायत कर रहे थे. उन्होंने कहा, यह (दाल) मुझे किसने दी? इसे सूंघो. इसे पैक करो और फूड डिपार्टमेंट को कॉल करो. तुम एक विधायक को यह देते हो तो बाकी लोगों को क्या देते होंगे? इसे खाकर एक आदमी मर भी सकता है.

विधायक बोले- मैं विधायक के साथ योद्धा भी हूं

विधायक से एनडीटीवी ने जब इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा,'दाल खराब थी. मैंने उनसे दाल, चावल और दो रोटी मांगी थी. खाना शुरू करते ही मुझे उसे फेंकना पड़ा. मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा था. मैं कैंटीन में गया. यहां तक कि मैंने कपड़े भी नहीं बदले. मैंने कैंटीन में जाकर उसे सूंघने को कहा. मैंने मैनेजर को बुलाया और उसने कहा कि यह खाने के लिए ठीक नहीं है. पिछले कई सालों से मैं उन्हें कह रहा हूं कि मुझे ताजा खाना दिया करो. वहां स्टॉक्स में कई दिन पुराना चिकन और अंडे रखे हैं. वे रोजाना हजारों लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं. लोग शिकायत करते हैं और वे सुनते नहीं हैं.'

