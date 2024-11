Building Collapse Video: कर्नाटक के कोलार जिले में शुक्रवार दोपहर को एक बड़ा हादसा होने से बाल-बाल बच गया. कोलार गोल्ड फील्ड (KGF) के बंगारपेट इलाके में तीन मंजिला आवासीय बिल्डिंग अचानक उस समय ढह गई, जब उसकी मरम्मत का काम चल रहा था. बिल्डिंग के ढहने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें कुछ ही सेकंड के अंदर पूरी बिल्डिंग जमीन पर मलबे के ढेर में बदलती दिखाई दे रही है. बताया जा रहा है कि बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर के पिलर्स में क्रैक थे, जिसके बाद मरम्मत का काम चल रहा था. इसी दौरान किसी लापरवाही के चलते अचानक पिलर्स बिल्डिंग का बोझ नहीं सह पाए और पूरा स्ट्रक्चर ध्वस्त हो गया. अभी तक प्रशासन ने यह नहीं बताया है कि इस हादसे में कितने लोगों को चोट लगी है, लेकिन अपुष्ट सूत्रों ने दावा किया है कि बिल्डिंग गिरने से पहले ही उसके अंदर रह रहे तीन परिवारों को रेस्क्यू कर लिया गया है. हादसे में कितने लोगों को चोट लगी है, इसकी जानकारी अभी नहीं मिल सकी है.

A multistorey building collapsed in Bangarpet of KGF... Renovation work was going on in the building which led to the cracks.. Immediately Police and fire personnel reached the spot and evacuated everyone before the building collapsed..@sp_kgf pic.twitter.com/YrX9K15Qzj