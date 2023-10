खालिस्तान विरोधी प्रदर्शन में बज रहे थे भारतीय गाने, डांस करने लगी लंदन पुलिस, देखें VIDEO

British Police Dance Video: लंदन में भारतीय दूतावास पर खालिस्तान समर्थकों ने भारतीय तिरंगा उतार दिया था. इससे नाराज लोग आज जुटे थे.

डीएनए हिंदी: लंदन में भारतीय दूतावास (Indian High Commision In London) पर मंगलवार को एक बार फिर सैकड़ों लोगों की भीड़ हाथों में झंडे लेकर जुटी. इस बार हाथों में खालिस्तान के झंडे नहीं बल्कि भारतीय तिरंगा था. इस भीड़ में सिखों समेत सभी भारतीय नागरिक शामिल थे और ये सब रविवार को इसी जगह खालिस्तान समर्थकों के हंगामे और भारतीय झंडे के साथ दुर्व्यवहार के खिलाफ एकजुटता दिखा रहे थे. भारत माता की जय के नारों के बीच हिंदी फिल्मी गाने भी बज रहे थे. कुछ युवा जोश में डांस भी कर रहे थे. इसी दौरान अचानक माहौल बदल गया, जब भीड़ को संभालने के लिए जुटी लंदन पुलिस का एक जवान भी भारतीयों के साथ गाने पर डांस करने लगा. इस पुलिसकर्मी ने एक लड़की से इंडियन डांस स्टेप्स भी सीखे. इस पुलिसकर्मी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

British Met Police shake a leg with a group of Indians in front of the Indian High commission in London. Indians present in a show of support & solidarity. https://t.co/PPVSmJHDEU pic.twitter.com/Dr8pJPnSB5 — Sidhant Sibal (@sidhant) March 21, 2023

रविवार को किया था खालिस्तान समर्थकों ने हंगामा

लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग के दफ्तर पर रविवार को सैकड़ों खालिस्तान समर्थकों की भीड़ जुटी थी. यह भीड़ अपने हाथ में कथित खालिस्तानी झंडे लिए हुए थी. भीड़ ने भारत में खालिस्तानी चरमपंथी अमृतपाल सिंह के खिलाफ चल रही कार्रवाई का विरोध किया था और दूतावास में तोड़फोड़ करने की कोशिश की थी. इस दौरान दूतावास की बिल्डिंग पर फहराए गए तिरंगे को उतार दिया गया था. इसी घटना का जवाब देने के लिए मंगलवार का आयोजन किया गया था.

#WATCH | British policeman dances with Indian supporters outside the Indian High Commission in London.



Indians have gathered outside Indian High Commission to protest against the Khalistanis and in support of the Indian flag. pic.twitter.com/puQq5Y7kRZ — ANI (@ANI) March 21, 2023

खालिस्तान विरोधियों के खिलाफ लगाए नारे

मंगलवार को भारतीय उच्चायोग पर पहुंची सैकड़ों लोगों की भीड़ अपने हाथ में तिरंगे लिए हुए थी. इस दौरान ऐसा लगा मानो यह लंदन नहीं भारत है और स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस का दिन है. भीड़ में मौजूद लोगों ने खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ नारे लगाए और उन पर भारत और यहां अमन-चैन खराब करने की कोशिश का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए ही किया जा रहा है.

#WATCH | United Kingdom: Indian community holds large gathering in front of Indian High Commission in London against Khalistanis and in support of India’s unity. pic.twitter.com/uXDXdRTdvF — ANI (@ANI) March 21, 2023

उच्चायोग की बिल्डिंग पर लग गया है पहले से बड़ा झंडा

लंदन में भारतीय उच्चायोग की बिल्डिंग पर अब पहले से बड़ा झंडा लगा दिया गया है, जिसके फोटो सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किए गए हैं. लोगों ने सोशल मीडिया पर भी खालिस्तानी चरमपंथियों की हरकतों की आलोचना की है.

दिल्ली में भी किया गया था ऐसा ही प्रदर्शन

रविवार को खालिस्तान समर्थकों के लंदन में उपद्रव के बाद दिल्ली में भी ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर भी इसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया है. दिल्ली में जुटी भीड़ में सिखों की संख्या ज्यादा थी, जो खालिस्तान के खिलाफ बैनर-पोस्टर लिए हुए थे. इन्होंने तिरंगे के अपमान को सिख कौम का अपमान बताया था.

