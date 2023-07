Viral Photo: 'सख्त लौंडा' ट्वीट में भाजपा MLA ने शेयर की लड़कियों संग फोटो, मिले ऐसे फनी रिएक्शन

डीएनए हिंदी: Viral News- नगालैंड के उच्च शिक्षा मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष तेमजेन इम्ना अलोंग (Temjen Imna Along) को आपने सोशल मीडिया पर खूब देखा होगा. 41 साल के तेमजेन सोशल मीडिया पर अपने हाजिरजवाब पोस्ट्स के लिए बेहद पॉपुलर हैं. लोग उनके पोस्ट्स को बेहद पसंद करते हैं. अब उन्होंने ट्वीट में पांच युवतियों के साथ क्लिक किया अपना एक फोटो शेयर किया है, जिसके कैप्शन में उन्होंने खुद को 'सख्त लौंडा' बताया है. यह ट्वीट बेहद वायरल हो गया है. एकतरफ जहां लोगों ने जमकर कमेंट किए हैं, वहीं तरह-तरह के फनी मीम (Funny Meme) भी शेयर किए हैं.

तेमजेन ने यह लिखा ट्वीट के कैप्शन में

तेमजेन ने बुधवार यानी 5 अप्रैल की सुबह 9.30 बजे एक ट्वीट अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया. इसमें उन्होंने एक फोटो पोस्ट की, जिसमें वे 5 युवतियों के बीच अकेले खड़े हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं. उन्होंने कैप्शन में लिखा, जिंदगी में हरदम हंसना जरूरी हैं! वैसे तो मैं बड़ा सख्त लौंडा हूं, पर यहां मैं पिघल गया.

जमकर मिले हैं इस पोस्ट पर रिएक्शन

तेमजेन के इस पोस्ट को लोगों ने हाथोहाथ लिया है. इस पर जमकर रिएक्शन पोस्ट हो रहे हैं. शाम 5.30 बजे तक ही इस पोस्ट को 42 हजार से ज्यादा लोग लाइक कर चुके थे, जबकि 2,586 बार इसे रिट्वीट किया जा चुका था. एक यूजर ने इसे रिट्वीट करते हुए लिखा, नॉर्थ ईस्ट का रॉक स्टार. दूसरे यूजर ने लिखा, सख्त लौंडा वो नहीं है जो ना पिघले, सख्त लौंडा वो है जो सही जगह पिघले. तीसरे यूजर ने लिखा, सख्त लौंडा को ढेरों शुभकामनाएं. एक यूजर ने लिखा, बस एक कोई "हरी" ड्रेस में होता तो लूडो की 4 गोटियां पूरी हो जातीं. एक यूजर ने लिखा, गलत पार्टी में हो सर, सख़्त लौंडा पिघल गया.

सपा महासचिव ने पूछा, शादी की बात बनी या नहीं

तेमजेन की अब तक शादी नहीं हुई है. इसे लेकर भी लोगों में दिलचस्पी रहती है. इसी कारण समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राजीव राय (Rajeev Roy) ने उनसे पूछा, शादी वाली बात बनी की नहीं? इस पर एक यूजर ने रिप्लाई में लिखा, शादी करके मुस्कान चली जाएगी.

कई यूजर ने तेमजेन की तुलना कांग्रेस सांसद शशि थरूर (Shashi Tharoor) से कर डाली, जो अक्सर महिलाओं के साथ फोटो में पाए जाते हैं.

It isn't merely Mr. Tharoor who is a hit among the womenfolk. Behold the emergence of a fresh face of "Sakht Launda" who is captivating these lovely ladies with his enchanting charisma.https://t.co/c3VWfQVhQc