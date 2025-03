Viral Video: यदि आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में रेलवे फाटक बंद हो जाए तो आपको बेहद निराशा होती है. रेलवे फाटक पर इंतजार करने को कम से कम भारत में लोग बेहद बोरिंग काम मानते हैं. अमूमन हर जगह आपको नियम-कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए बाइक और स्कूटी सवार बंद फाटक के बैरियर के नीचे से निकलकर रेलवे लाइन पार करते हुए भी दिखाई दे जाएंगे. इस चक्कर में बहुत सारे हादसे भी होते रहते हैं. लेकिन अब एक बाइक सवार ने ऐसा काम किया है, जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि ये तो सबसे ही आगे निकला. इस बाइक सवार ने जो काम किया है, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर बेहद वायरल हो गया है. लोग इसी वीडियो को देखकर कह रहे हैं कि बाहुबली मिल गया है.

कंधे पर बाइक उठाकर निकल गया शख्स

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो किसी रेलवे फाटक का है, जो देहाती इलाके में मौजूद है. रेलवे फाटक बंद है, जिसके कारण बहुत सारे लोग अपने वाहनों पर बैठकर उसके खुलने का इंतजार कर रहे हैं. उन सबके उलट एक शख्स अपनी बाइक को कंधे पर उठाता है और बैरियर के बराबर में मौजूद जगह से चलते हुए रेलवे लाइन पार कर जाता है. इस वीडियो पर स्क्रीन में लिखा गया है कि भारत में रेलवे फाटक पर एक अलग दिन.

A guy Lifted his bike on his shoulders to Cross the Railway barrier: pic.twitter.com/ki4dx5BmZZ