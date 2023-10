Assam Viral Video: स्कूटर खरीदने का ड्रीम पूरा करने पहुंचा शख्स, ऐसे दी रकम, गिनने में शोरूम स्टाफ के छूटे पसीने

डीएनए हिंदी: Assam News- शॉपिंग करने के लिए जहां आजकल कैश रखने के बजाय क्रेडिट या डेबिट कार्ड से लेकर यूपीआई पेमेंट तक के तमाम ऑप्शन मौजूद हैं, वहीं एक शख्स ने अपना ड्रीम स्कूटर खरीदने के लिए ऐसे पेमेंट किया है कि हर कोई हैरान रह गया. असम (Assam) के दारंग (Darang) जिले के मोहम्मद सैदुल हक (Md Saidul Hoque) ने स्कूटर शोरूम में पहुंचकर सिक्कों से भरी बोरी पेमेंट करने के लिए पलट दी, जिनकी गिनती करने में शोरूम स्टाफ के पसीने छूट गए. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसे देखकर हर कोई हैरान हो रहा है.

5 और 10 रुपये के सिक्के लेकर पहुंचे थे बोरे में

दारंग जिले के सिफाझार निवासी सैदुल अपने कंधे पर एक हरे रंग के प्लास्टिक बोरे में सिक्के लादकर धड़ल्ले से सीधे स्कूटर शोरूम में पहुंच गए. वहां उन्होंने स्कूटर खरीदने के बात कही. मोलभाव के बाद डील तय होने पर शोरूम स्टाफ ने उनसे पेमेंट के बारे में पूछा तो उन्होंने बोरे को पलट दिया. बोरे में 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के भरे हुए थे. शोरूम स्टाफ वहीं फर्श पर बैठकर उन सिक्कों की गिनती करने लगा, जिसमें सैदुल ने भी उनकी मदद की.

6 साल से जमा कर रहे थे स्कूटर के लिए पैसा

न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, सैदुल ये पैसा पिछले 6 साल से जमा कर रहे था ताकि अपना स्कूटर खरीदने का ड्रीम पूरा कर सकें. सैदुल ने बताया कि मैं बड़गांव इलाके में एक छोटी सी दुकान चलाता हूं. मेरा सपना था कि अपना स्कूटर खरीदूं. मैं इसके लिए पिछले 5-6 साल से सिक्के जमा कर रहा था. आज मेरा सपना पूरा हो गया है. मुझे कामयाबी मिल गई है. मैं सच में बहुत खुश हूं.

वायरल वीडियो में दिखा कुछ ऐसा

वायरल वीडियो सैदुल के स्कूटर खरीदने के लिए बाद में दोबारा उन्हें उसी अंदाज में शोरूम बुलाकर क्लिक किया महसूस होता है, क्योंकि शोरूम के फर्श पर पहले से ही सिक्के कतार में लगे हुए हैं. दरअसल शोरूम स्टाफ को जब सैदुल ने सिक्कों से स्कूटर खरीदने की बात कही तो उन्होंने यकीन ही नहीं किया. इसके बाद उन्होंने सिक्कों का बोरा पलटा तो सभी हैरान रह गए. वीडियो में हरे रंग का बोरा कंधे पर लादकर सैदुल सफेद टीशर्ट और काली पैंट में शोरूम में घुसते दिख रहे हैं. इसके बाद शोरूम कर्मचारी उनसे खरीदारी से जुड़े फार्म भरवाते दिखाई देते हैं. इसके बाद सैदुल स्टाफ के साथ सिक्कों को गिनवाकर अलग-अलगर डिब्बों में भरवाते हैं.

#WATCH | Assam: Md Saidul Hoque, a resident of the Sipajhar area in Darrang district purchased a scooter with a sack full of coins he saved. pic.twitter.com/ePU69SHYZO