US President Election 2024: अमेरिका में इस समय सियासी घमासान चरम पर है. अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव में फिर से इस पद पर पहुंचने के लिए रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने पूरा जोर लगा रखा है तो दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से भारतवंशी उम्मीदवार व मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस (Kamala Harris) भी पीछे हटती नहीं दिख रही हैं. ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति पद की इस चुनावी होड़ के बीच शुक्रवार को कुछ ऐसा हुआ है कि इसकी चर्चा भारत में भी अजब तरीके से होनी शुरू हो गई है. दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी कैंपेन के बीच एक ऐसा ट्वीट किया है, जिसे देखकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को 'फ्री की रेवड़ी' याद आ गई हैं. केजरीवाल ने इसे लेकर ट्वीट किया है कि फ्री की रेवड़ी अमेरिका तक पहुंच गई हैं.

क्या ट्वीट किया था ट्रंप ने

डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स (पहले ट्विटर) पर ट्वीट में लिखा,"मैं एनर्जी और बिजली के दाम 12 महीने में आधे कर दूंगा. हम गंभीरता के साथ अपनी पर्यावरण से जुड़ी मंजूरी देने की प्रक्रिया में तेजी लाएंगे और अपनी बिजली उत्पादन क्षमता को शीघ्र ही दोगुना कर देंगे. इससे महंगाई में कमी आएगी और अमेरिका व मिशिगन धरती पर फैक्टरी लगाने के लिए सबसे बढ़िया स्थान बन जाएंगे.'

ट्रंप के ट्वीट पर केजरीवाल ने किया ये कमेंट

केजरीवाल ने डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट को रिपोस्ट किया है. साथ ही कैप्शन में उन्होंने लिखा,'ट्रंप ने बिजली के दाम आधे करने की घोषणा की है. फ्री की रेवड़ी अमेरिका तक पहुंच गई हैं.' माना जा रहा है कि इस ट्वीट के जरिये केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) पर तंज कसा है, जो ट्रंप के दोस्त हैं और केजरीवाल की AAP समेत सभी विपक्षी दलों की कल्याणकारी योजनाओं को 'फ्री की रेवड़ी' कहकर उन पर निशाना साधते रहते हैं.

Trump has announced that he will reduce electricity rates by half. Free ki revri reach US… https://t.co/IHxQ4AhXcA