Amityville: करोड़ों का है न्यूयॉर्क का ये हॉन्टेड हाउस, जो भी रहा, मांगी 'शैतानों-आत्माओं' से रहम की भीख...

भारत समेत दुनिया भर में जहां कहीं भी हॉरर सिनेमा बना, उनमें हमेशा से ही 'हॉन्टेड हाउस' एक कॉमन एलिमेंट के रूप में उभर कर सामने आया. भूत बंगले के रूप में फिल्मों में दर्शाए गए ये पुराने घर, जो अक्सर मकड़ी के जालों और धूल की मोटी परतों से ढके होते हैं, असल में डर के वो प्रेशर कुकर हैं, जिनमें दीवारें सांस लेती हुई दिखाई देती हैं. इनके इतिहास में ऐसी तमाम घटनाएं होती हैं, जो दिल को दहलाने और रौंगटे खड़े कर देने वाली होती हैं. हॉरर फिल्मों की एक खासियत यह भी होती है कि इनमें असली डर खून-खराबे से कहीं ज्यादा, उस घर को देखकर लगता है जो वहां रहने वालों के लिए मौत और दहशत के किसी पिंजड़े से कम नहीं होता .

जिक्र हॉन्टेड हाउस का हो रहा है. ऐसे में हमारे लिए ये जरूरी है कि हम न्यूयॉर्क में 1925 में बने उस डच कॉलोनियल घर पर चर्चा करें. जिसकी वर्तमान में कीमत है तो कई सौ करोड़ो में, लेकिन इसमें कोई रहने को इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि, आज तक हर वो शख्स जो इस घर में रहा है उसे सिर्फ और सिर्फ दहशत का ही सामना करना पड़ा.

घर जिसमें था काली शक्तियों क डेरा

न्यूयॉर्क के एमिटीविले में 112 ओशन एवेन्यू पर बने घर का शुमार लॉन्ग आइलैंड के सबसे बदनाम घरों में है. जिसे लेकर 1977 में 'द एमिटीविले हॉरर' नाम की एक किताब भी प्रकाशित हुई थी और इसके ठीक दो साल बाद 1979 में इसी नाम से एक फ़िल्म भी बनी जो खासी मशहूर हुई.

यह फ़िल्म जॉर्ज और कैथी लुट्ज़ की 'सच्ची' कहानी बताती है, जो एक ऐसा न्यूली वेड कपल था जो सिर्फ 28 दिन इस घर में रहने के बाद यह कहकर भाग गया था कि 'एक काली शक्ति' ने उन्हें यहां से जाने के लिए मजबूर किया.

भले ही यह फ़िल्म एक हॉरर क्लासिक हो, लेकिन इसमें भी इस भूतिया घर के असली इतिहास को सही से नहीं दर्शाया गया है, जो कहीं ज्यादा डरावना है. बताया जाता है कि यह तीन मंज़िला घर असल में जॉन और कैथरीन मोयनाहन के लिए बनाया गया था, जिन्होंने 1920 के दशक की शुरुआत में आयरलैंड परिवार से यह प्रॉपर्टी खरीदी थी.

कहा ये भी जाता है कि कपल ने प्लॉट से एक छोटा, पहले से मौजूद कॉटेज हटा दिया और लोकल बिल्डर जेसी पर्डी को पांच बेडरूम, चार बाथरूम वाला घर बनाने का काम दिया. कपल ने बिल्डर के सामने यह डिमांड रखी कि घर में गैम्ब्रेल छत और ओशन एवेन्यू की तरफ दो क्वार्टर सर्कल खिड़कियां होनी चाहिए.

अक्टूबर 1960 में, मोयनाहन्स की बेटी ने घर जॉन और मैरी रिले को बेच दिया, जो जून 1965 में रॉन और लुईस डेफियो को घर बेचने से पहले पांच साल तक वहां रहे. बताया जाता है कि जब उन्होंने घर खरीदा, तो डेफियो के चार बच्चे थे. उसी साल बाद में उनके यहां एक बेटा और हुआ.

जब 6 दर्दनाक मौतों का साक्षी बना ये घर

ब्रुकलिन में अपने छोटे से अपार्टमेंट से अपने परिवार को ओशन एवेन्यू के बड़े घर में ले जाना रॉन के लिए एक सपने के सच होने जैसा था, जिन्होंने घर का नाम 'हाई होप्स' रखा. हालांकि, घर के अंदर की दुनिया वैसी नहीं थी जिसका प्रदर्शन रॉन ने दुनिया के सामने किया हुआ था. कहा जाता है कि घर के अंदर का माहौल बहुत तनावपूर्ण था.

रोज लड़ाई झगड़ा और मार पीट होती। परिवार द्वारा घर में शिफ्ट होने के 9 बाद तक रोजाना घर में यही सब होता रहा फिर एक दिन वो हुआ, जिसे जिस जिसने भी देखा उसका खून जम गया.

कहा जाता है कि 13 नवंबर, 1974 की सुबह, डेफियो परिवार के छह सदस्यों की उनके घर के अंदर हत्या कर दी गई थी. रॉन सीनियर और लुईस, दोनों को दो-दो गोली मारी गई थी, जबकि उनके चार बच्चों को एक-एक गोली मारी गई थी. उनकी लाशें अगली शाम परिवार के अकेले ज़िंदा सदस्य, रोनाल्ड जूनियर को मिलीं, जिसे आखिरकार सेकंड-डिग्री मर्डर के छह मामलों में दोषी पाया गया.

पैरानॉर्मल एक्टिविटी के आगे जब बेबस हुए घर में रहने वाले

दिसंबर 1975 में, उसे लगातार छह बार 25 साल से लेकर उम्रकैद तक की सज़ा सुनाई गई. लगभग उसी समय, डेफियो का पुराना घर जॉर्ज और कैथी लुट्ज़ को बेच दिया गया, जो 18 दिसंबर, 1975 को अपने तीन छोटे बच्चों के साथ वहां रहने आए। उनकी कहानी के मुताबिक, घर में पहले दिन ही परिवार को पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस हुई.

जॉर्ज और कैथी लुट्ज़ के अनुसार दीवारों से एक अजीब हरे कीचड़ का रिसाव और टॉयलेट बाउल का अंदर से पूरी तरह काला हो जाना रोज की बात थी. उन्हें घर में एक सुअर भी दिखा जिसकी आंखें सुर्ख लाल और बिलकुल मोती जैसी थीं. इसके अलावा इन लोगों ने एक बिना चेहरे वाली आकृति भी देखी जिसके पास शैतान के सींग और सफेद नुकीला हुड था.

14 जनवरी, 1976 को, घर में आने के एक महीने से भी कम समय में, परिवार की ऐसी हालत हो गई कि वो लगभग टूटने की कगार पर पहुंच गया. अपनी जान बचाने के लिए उसे अपना सारा सामान छोड़कर भागना पड़ा. उस साल मार्च में हुई एक पैरानॉर्मल इंवेस्टिगेशन के बाद, लुट्ज़ ने घर बैंक को लौटा दिया और कैलिफ़ोर्निया चले गए.

न्यूज़डे की एक रिपोर्ट में उनकी कहानी के ज़्यादातर हिस्से को गलत साबित करने के बावजूद, 'द एमिटीविल हॉरर' ने लोगों में उस घर के लिए आकर्षण पैदा किया जो आज भी कायम है. जब जिम और बारबरा क्रोमार्टी ने अप्रैल 1977 में $55,000 में घर खरीदा, तो उन्हें पता नहीं था कि जल्द ही इसके बारे में एक किताब छपने वाली है.

रियल एस्टेट और ब्रोकर्स की बदौलत हॉट स्पॉट बना हॉन्टेड हाउस

नवंबर तक, क्रोमार्टी परिवार के साथ भी इतना कुछ हुआ कि उन्होंने घर का पता बदलने का फैसला किया. क्योंकि इस घर को लेकर रहस्य बना हुआ था और इसपर किताब और फिल्म दोनों जा ही चुकी थीं. इसने रियल स्टेट से जुड़े लोगों विशेषकर ब्रोकर्स को अपनी तरफ आकर्षित किया.

नतीजा ये निकला कि सुबह हो या शाम, दिन हो या रात इस घर को देखने आने वालों की लंबी कतारें लगने लगीं.बाद में तो नौबत कुछ ऐसी आई कि इस भूतिया घर के कारण पूरा इलाका शासन प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया.

आज कितनी है इस प्रॉपर्टी की कीमत ?

शायद आपको जानकार हैरत हो कि जब ये घर बना तो इसकी लागत सिर्फ $35,000 के आस पास थी और जब सितम्बर 2010 में ये घर कैरोलीन और डेविड डी’एंटोनियो नाम के कपल ने लिया तो उन्होंने इसके लिए $950,000 चुकाए. ( बताया जाता है कि सन 2000 तक ये घर पैरानॉर्मल एक्टिविटी के चलते एक हॉटस्पॉट था तो लोग इसके लिए मुंह मांगी कीमत चुकाने को तैयार थे. )

बाद में जब प्रॉपर्टी के दामों में दुनिया भर में गिरावट दर्ज की गई, तो इस घर की भी कीमत ,कम हुई बावजूद इसके आज भी इसकी कीमत कई करोड़ में है और भले ही इस घर में भूतों का डेरा हो, घर के कद्रदान इसकी मुंह मांगी कीमत चुकाने को तैयार हैं.