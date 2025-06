गुरुवार को एयर इंडिया के विमान की तस्वीर वाला एक अखबार का विज्ञापन सुर्खियों में है, क्योंकि इसी एयरलाइन द्वारा संचालित फ्लाइट AI171 कुछ घंटों बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई. 12 जून की दोपहर को, लंदन गैटविक के लिए रवाना होने वाला एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर अहमदाबाद से उड़ान भरने के कुछ ही पल बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया. विमान में सवार 242 लोगों में से केवल एक यात्री ही बच पाया.

ध्यान रहे कि गुजरात में लोकप्रिय मिड-डे अखबार ने अपने फ्रंट पेज पर किडज़ानिया के आगामी फादर्स डे वीकेंड इवेंट को बढ़ावा देते हुए एक बड़ा विज्ञापन छापा. किडज़ानिया, 4-16 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया एक इनडोर लघु शहर है, जो बच्चों को पायलट, डॉक्टर, शेफ और इंजीनियर जैसे वास्तविक दुनिया के व्यवसायों की भूमिका निभाने की अनुमति देता है.

विज्ञापन में एक स्टाइलिश कार्टून सिटीस्केप दिखाया गया था, जिसमें एक प्रमुख ब्रांडेड एयर इंडिया विमान इमारत के सामने से निकल रहा था - एक दृश्य जो वास्तविक जीवन की त्रासदी को दर्शाता है. जिसमें ड्रीमलाइनर अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज के छात्रावास में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें पांच लोग मारे गए थे.

कुछ ही घंटों बाद सामने आई वास्तविक जीवन की आपदा के बाद, उस तस्वीर को लेकर तरह तरह की बातें शुरू हो गयी हैं. सवाल हो रहा है कि क्या विज्ञापन 'सिम्पसन की भविष्यवाणी' थी? विज्ञापन कंपनी का कहना है कि यह कोई रहस्यमय दूरदर्शिता नहीं बल्कि एक 'संयोग' था.

वास्तव में, यह छवि पिछले साल लॉन्च किए गए एयर इंडिया और किडज़ानिया के बीच औपचारिक सहयोग से जुड़ी है. मीडिया से बात करते हुए कंपनी ने स्पष्ट किया कि विमान की छवि एक मानक डिज़ाइन है जिसका उपयोग दुनिया भर के सभी किडज़ानिया केंद्रों में एयर इंडिया जैसी एयरलाइनों के साथ साझेदारी में बनाई गई अपनी एविएशन अकादमी को दर्शाने के लिए किया जाता है.

Dreams take off here! A new chapter in aviation excellence begins with the grand launch of the Air India Aviation Academy at @KidZaniaIndia in Delhi- NCR. 🚀 Whether navigating a flight simulator or learning about airport operations, KidZania's Air India Aviation Academy is where… pic.twitter.com/fiuhWKd3EZ