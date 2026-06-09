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खान सर से जुड़े वो 10 गहरे राज, जो बदल देंगे आपका नजरिया; जानें साधारण शिक्षक से ग्लोबल आइकन बनने के अनछुए पहलू

Khan Sir10 Untold Secrets: खान सर की सफलता के राज इस लेख में आपको मिल जाएंगे, जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं. उनका एक साधारण शिक्षक से ग्लोबल आइकन बनने तक का उनका सफर बेहद प्रेरणादायक है. जानिए उनकी जिंदगी से जुड़ी वो 10 बातें जो आपने अब तक नहीं सुनी होंगी.

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Pragya Bharti

Updated : Jun 09, 2026, 04:44 PM IST

खान सर से जुड़े वो 10 गहरे राज, जो बदल देंगे आपका नजरिया; जानें साधारण शिक्षक से ग्लोबल आइकन बनने के अनछुए पहलू

Image Credit: AI

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Khan Sir 10 Untold Secrets: 2 जून को देर रात खान सर के पटना स्थित कोचिंग सेंटर पर हमले की खबर और उसके बाद ऑनलाइन पढ़ाने वाले शिक्षकों को लेकर छिड़ी बहस ने खान सर को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है. देश के सबसे लोकप्रिय शिक्षकों में शुमार 'खान सर' का नाम आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है. यूट्यूब से लेकर ऑफलाइन क्लासरूम तक, उनके पढ़ाने के अनोखे और सरल अंदाज ने लाखों छात्रों का दिल जीता है. लेकिन क्या आप उनके जीवन के उन अनछुए पहलुओं को जानते हैं जो उन्हें एक साधारण शिक्षक से 'ग्लोबल आइकन' बनाते हैं? आइए जानते हैं खान सर की जिंदगी से जुड़े 10 बड़े राज, जिन्हें जानने के लिए हर छात्र उत्सुक रहता है.

खान सर का असली नाम क्या है?

खान सर का पूरा नाम फैजल खान बताया जाता है. हालांकि, वे अक्सर कहते हैं कि नाम से ज्यादा उनका 'काम' और छात्रों के प्रति समर्पण महत्वपूर्ण है. इसीलिए वे खुद को सिर्फ "खान सर" कहलाना पसंद करते हैं.

खान सर मूल रूप से कहां के रहने वाले हैं?

खान सर मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से हैं. हालांकि, उनकी कर्मभूमि बिहार की राजधानी पटना बनी, जहां उन्होंने अपनी मेहनत से शून्य से शिखर तक का सफर तय किया.

खान सर ने कितनी पढ़ाई की है?

उनकी शैक्षणिक योग्यता बेहद प्रभावशाली है. खान सर ने बी.एससी. (B.Sc), एम.एससी. (M.Sc) और भूगोल में एम.ए. (M.A) की डिग्री हासिल की है. उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है.

खान सर मुख्य रूप से क्या पढ़ाते हैं?

वे मुख्य रूप से जनरल स्टडीज (GS), करंट अफेयर्स, इतिहास, भूगोल, राजनीति और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अन्य महत्वपूर्ण विषय पढ़ाते हैं. उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे कठिन से कठिन विषय को स्थानीय बोलचाल की भाषा में समझा देते हैं.

खान सर की कोचिंग का नाम क्या है?

उनके कोचिंग संस्थान का नाम 'खान ग्लोबल स्टडीज' (Khan Global Studies - KGS) है. इसे पहले 'खान जीएस रिसर्च सेंटर' के नाम से जाना जाता था. यहां हजारों छात्र UPSC, BPSC, SSC, रेलवे और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं.

क्या खान सर सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाते हैं?

नहीं, खान सर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों में पढ़ाते हैं. पटना में स्थित उनके कोचिंग सेंटर में बड़ी संख्या में छात्र प्रत्यक्ष रूप से पढ़ने आते हैं, जबकि उनके यूट्यूब चैनल के माध्यम से करोड़ों डिजिटल छात्र उनसे जुड़े हुए हैं.

खान सर की लोकप्रियता का राज क्या है?

उनकी लोकप्रियता का राज उनका सिंपलीसिटी है. वे कठिन विषयों को कहानियों और दैनिक जीवन के उदाहरणों से समझाते हैं, जिससे ग्रामीण और छोटे शहरों के छात्र भी उनसे गहराई से जुड़ जाते हैं.

क्या खान सर ने UPSC Exam दिया है?

खान सर ने यूपीएससी (UPSC) की परीक्षा पास नहीं की है. वह कभी भी सिविल सेवा परीक्षा (IAS/IPS) में चयनित नहीं हुए हैं. हालांकि, उनके द्वारा संचालित खान ग्लोबल स्टडीज (KGS) और खान जीएस रिसर्च सेंटर से हजारों छात्र UPSC और राज्य पीसीएस (PCS) जैसी प्रतियोगी परीक्षा पास करके ऑफिसर बन गए हैं.

खान सर की कुल कमाई कितनी है?

खान सर की कमाई का मुख्य स्रोत यूट्यूब, उनकी ऐप और कोचिंग सेंटर है. हालांकि उन्होंने कभी अपनी आय का आधिकारिक आंकड़ा नहीं दिया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उनकी कुल संपत्ति 5 करोड़ से 41 करोड़ रुपये के बीच होने का दावा किया जाता है. कहा जाता है कि वे अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा समाज सेवा में भी खर्च करते हैं.

खान सर का अस्पताल कहां है और इसका उद्देश्य क्या है?

खान सर ने पटना में एक विशेष अस्पताल खोला है. इस अस्पताल का मुख्य उद्देश्य गरीब और बेसहारा लोगों को मुफ्त या बेहद सस्ते दर पर इलाज मुहैया कराना है, ताकि पैसों की कमी के कारण किसी का जीवन दांव पर न लगे.

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