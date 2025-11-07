FacebookTwitterYoutubeInstagram
वर्ल्ड चैंपियन मंधाना-जेमिमा समेत इन खिलाड़ियों को महाराष्ट्र सरकार से मिला बड़ा तोहफा, 2.25 करोड़ के नकद पुरस्कार से किया सम्मानित

पहले पुणे, अब बिहार में डाला वोट... Brazilian मॉडल के बाद इस भारतीय युवती की तस्वीर हो रही वायरल

तेज प्रताप यादव किसको देंगे अपना समर्थन? पहले चरण के बाद JJD नेता ने साफ कर दी अपनी मंशा

कड़क अंदाज वाली IPS तदाशा मिश्रा से थर-थर कांपते हैं अपराधी, अब बनीं झारखंड की पहली महिला DGP

दुनिया के टॉप 5 देश जहां शादियों में पानी की तरह बहाया जाता है पैसा, जानें किस पायदान पर आता है भारत

ODI में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले भारतीय बल्लेबाज, अब तक 8 खिलाड़ियों के साथ हुआ ऐसा

दुनिया के टॉप 5 देश जहां शादियों में पानी की तरह बहाया जाता है पैसा, जानें किस पायदान पर आता है भारत

वेडिंग इंडस्ट्री पर हर साल 300 अरब अमेरिकी डॉलर तक खर्च होता है. इसमें आयोजन स्थल, सजावट, खानपान और फ़ोटोग्राफ़ी जैसे खर्चे शामिल होते हैं. आगे जानें किन देशों के लोग शादियों पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं...

जया पाण्डेय | Nov 07, 2025, 04:45 PM IST

1.दुनिया के टॉप 5 देश जो शादी में जमकर बहाते हैं पैसा

दुनिया के टॉप 5 देश जो शादी में जमकर बहाते हैं पैसा
1

कहते हैं कि शादियों दो लोगों नहीं बल्कि दो परिवारों के बीच में होती हैं. हालांकि ये उससे भी कहीं बढ़कर हैं. ये संस्कृति, परंपरा और समुदाय की जीवंत अभिव्यक्तियां होती हैं. आज हम आपको दुनिया के उन देशों के बारे में बताने जा रहे हैं जो शादियों पर जमकर पैसा बहाते हैं.

2.भारत

भारत
2

भारतीय शादियां दुनिया में सबसे महंगी होती है. यहां हफ्तों तक सेलिब्रेशन चलता है जिसमें हर दिन अलग-अलग सेरेमनी जैसे हल्दी, मेहंदी आदि होती है. वहीं शादी के दिन शानदार डेकोरेशन, फूलों की सजावट, स्वादिष्ट खाना, शानदार आतिशबाजी, कस्टम-मेड स्टाइलिश कपड़े और महंगी ज्वेलरी जैसे खर्चे होते हैं. यहां शादी कीमत असल में इस बात पर निर्भर करती है कि समारोह कितना भव्य होगा. इस सारी भव्यता और ग्लैमर की कीमत लगभग $37,191 है.

3.अमेरिका

अमेरिका
3

अमेरिकन शादियां पुरानी परंपराओं, मॉडर्न ट्रेंड्स और एंटरटेनमेंट का मिक्सचर होती हैं. वेडिंग सेरेमनी चर्च, मंदिर, सिनेगॉग या इवेंट स्पेस जैसे बगीचों या पार्क में हो सकती हैं. कुछ शादियां तो कम खर्च में निपट जाती हैं लेकिन ज़्यादातर कपल अपनी शादी प्लान करते समय बजट से ज़्यादा खर्च कर देते हैं. पिछले कुछ सालों में शादी का खर्च लगभग 30% बढ़ गया है. यहां एक शादी का औसत खर्च लगभग $36,000 होता है.

4.स्पेन

स्पेन
4

स्पेनिश शादियों में कई ऐसे रीति-रिवाज शामिल होते हैं जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी चले आ रहे हैं. ये सेरेमनी कैथोलिक परंपराओं पर आधारित होती हैं, जो स्पेनिश समाज में एक अहम भूमिका निभाती हैं. ज़्यादातर पारंपरिक शादियों में परिवार एक ज़रूरी सपोर्ट सिस्टम बन जाता है, जहां दुल्हन का परिवार शादी का खर्च उठाता है और दूल्हे का परिवार हनीमून का खर्च उठाता है. औसतन स्पेन में शादी करने में लगभग $23,500 का खर्च आता है.

5.इटली

इटली
5

इटैलियन शादियां शान, परंपरा और बेहिसाब खुशी से भरी होती हैं और फैशन दूल्हा-दुल्हन के साथ-साथ मेहमानों के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है. इटैलियन शादियों में बहुत ज़्यादा खर्च हो सकता है. 110 मेहमानों की एवरेज गेस्ट लिस्ट से लेकर शानदार डेकोरेशन और केटरिंग तक शादी के खर्चे पिछले कुछ सालों में बहुत बढ़ गए हैं. यहां शादी का एवरेज खर्च $22,500 है.
 

6.कनाडा

कनाडा
6

शुरू में यूरोपीय परंपराओं से प्रभावित कनाडाई शादी का कल्चर बढ़ते मल्टीकल्चरलिज़्म के साथ विकसित हुआ है. कुछ दिलचस्प रीति-रिवाजों में मेपल लीफ डांस, रिसेप्शन में पाउटिन बार, लॉग-सॉइंग सेरेमनी, स्टैग और डो पार्टी और कैनेडियन प्लेड केक या लंबरजैक केक शामिल हैं. ज़्यादातर बजट आमतौर पर वेन्यू के खर्च, केटरिंग और प्रोफेशनल फोटोग्राफी पर खर्च होता है. कनाडा की शादी में लगभग $21,900 का खर्च आता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

वर्ल्ड चैंपियन मंधाना-जेमिमा समेत इन खिलाड़ियों को महाराष्ट्र सरकार से मिला बड़ा तोहफा, 2.25 करोड़ के नकद पुरस्कार से किया सम्मानित
पहले पुणे, अब बिहार में डाला वोट... Brazilian मॉडल के बाद इस भारतीय युवती की तस्वीर हो रही वायरल
तेज प्रताप यादव किसको देंगे अपना समर्थन? पहले चरण के बाद JJD नेता ने साफ कर दी अपनी मंशा
Indonesia Blast: जकार्ता में स्कूल की मस्जिद में धमाका, जुमे की नमाज के दौरान हुआ ब्लास्ट, 54 से ज्यादा घायल
आखिर कैसे बदलते बिहार की दिशा-दशा दिखा रहा पहले चरण का रिकॉर्ड तोड़ मतदान?
कड़क अंदाज वाली IPS तदाशा मिश्रा से थर-थर कांपते हैं अपराधी, अब बनीं झारखंड की पहली महिला DGP
दुनिया के टॉप 5 देश जहां शादियों में पानी की तरह बहाया जाता है पैसा, जानें किस पायदान पर आता है भारत
ODI में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले भारतीय बल्लेबाज, अब तक 8 खिलाड़ियों के साथ हुआ ऐसा
विदेश में पढ़ने के लिए डिमांड में हैं ये 5 कोर्स, पढ़ाई खत्म होते ही मिलती है मोटी सैलरी वाली जॉब
Test में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, लिस्ट में देखें किन दिग्गजों का नाम
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
