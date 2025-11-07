दुनिया के टॉप 5 देश जहां शादियों में पानी की तरह बहाया जाता है पैसा, जानें किस पायदान पर आता है भारत

2 . भारत

भारतीय शादियां दुनिया में सबसे महंगी होती है. यहां हफ्तों तक सेलिब्रेशन चलता है जिसमें हर दिन अलग-अलग सेरेमनी जैसे हल्दी, मेहंदी आदि होती है. वहीं शादी के दिन शानदार डेकोरेशन, फूलों की सजावट, स्वादिष्ट खाना, शानदार आतिशबाजी, कस्टम-मेड स्टाइलिश कपड़े और महंगी ज्वेलरी जैसे खर्चे होते हैं. यहां शादी कीमत असल में इस बात पर निर्भर करती है कि समारोह कितना भव्य होगा. इस सारी भव्यता और ग्लैमर की कीमत लगभग $37,191 है.