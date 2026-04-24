दुनिया का इकलौता देश! यहां न तो किसी का कोई परिवार है न ही बच्चे- वजह हैरान कर देगी आपको!

6 . यहां न तो किसी का परिवार, न ही बच्चे

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वेटिकन की कुल जनसंख्या लगभग 800-900 है. इनमें से महिलाओं की संख्या 30-40 के करीब है, जो कुल आबादी का लगभग 5 फीसदी ही है. करीब 100 साल बाद भी वेटिकन सिटी एक अनोखा देश बना हुआ है, जहां न परिवार हैं न बच्चे और न ही महिलाओं की बड़ी आबादी. यह देश मुख्य रूप से शासन या अर्थव्यवस्था के लिए नहीं, बल्कि एक वैश्विक धर्म के केंद्र के रूप में मौजूद है.

