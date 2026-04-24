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दुनिया का इकलौता देश! यहां न तो किसी का कोई परिवार है न ही बच्चे- वजह हैरान कर देगी आपको!

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दुनिया का इकलौता देश! यहां न तो किसी का कोई परिवार है न ही बच्चे- वजह हैरान कर देगी आपको!

Unique Country: वेटिकन सिटी एकमात्र ऐसा देश है जहां महिलाओं की संख्या कुल आबादी का लगभग 5 फीसदी ही है. यहां महिलओं की कुल संख्या 30-40 के करीब है.

मोहम्मद साबिर | Apr 24, 2026, 04:39 PM IST

1.महिलाओं की आबादी महज 5%

महिलाओं की आबादी महज 5%
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दुनिया में लैंगिंक समानता को लेकर खूब चर्चा होती है. वहीं, एक देश ऐसा भी है जो इस मामले में बिल्कुल अलग है. दुनिया के इस छोटे से देश में महिलाओं की संख्या कुल आबादी का लगभग 5% है. यह देश वेटिकन सिटी है जो रोम शहर के अंदर सिर्फ 0.44 वर्ग किलोमीटर में फैला है. वेटिकन सिटी 1929 में लेटरन संधि के तहत बना था.
 

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2.कितनी है वेटिकन की आबादी?

कितनी है वेटिकन की आबादी?
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वेटिकन सिटी की कुल आबादी करीब 800-900 है और इनमें ज्यादातर पुरुष हैं. इसकी मुख्य वजह यह है कि यह देश रोमन कैथोलिक चर्च से जुड़ा है, जहां नेतृत्व और धार्मिक भूमिकाएं केवल पुरुषों के लिए होती हैं.
 

3.कौन-कौन रहता है यहां?

कौन-कौन रहता है यहां?
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वेटिकन सिटी बाकी देशों से बिल्कुल अलग है. यहां न तो आम परिवार रहते हैं न वोटर होते हैं और न ही सामान्य नागरिक. यहां रहने वाले 'नागरिक' ज्यादातर पादरी, बिशप और चर्च से जुड़े लोग होते हैं, जिन्हें उनके काम के दौरान ही नागरिकता दी जाती है.
 

4.क्यों है महिलाओं की संख्या कम?

क्यों है महिलाओं की संख्या कम?
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वेटिकन में जो थोड़ी महिलाएं रहती या काम करती हैं वे नन, पत्रकार, रिकॉर्ड रखने वाले कर्मचारी या प्रशासनिक पदों पर होती हैं. इनमें से कई महिलाएं वास्तव में रोम में रहती हैं और रोज काम के लिए वेटिकन आती-जाती हैं, जिससे वहां महिलाओं की संख्या और कम दिखती है.
 

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5.स्थायी नहीं होती यहां की नागरिकता

स्थायी नहीं होती यहां की नागरिकता
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हाल के वर्षों में थोड़ा बदलाव जरूर देखने को मिला है. कुछ महिलाएं वेटिकन के बड़े पदों पर नियुक्त की गई हैं. पहली बार महिलाओं को कुछ महत्वपूर्ण बैठकों में वोट देने और नेतृत्व की भूमिका निभाने का मौका मिला है. फिर भी, वेटिकन की जनसंख्या आज भी परंपराओं पर आधारित है. यहां की नागरिकता स्थायी नहीं होती, बल्कि काम के आधार पर मिलती है. इसलिए पुरुषों की संख्या ज्यादा बनी रहती है.
 

6.यहां न तो किसी का परिवार, न ही बच्चे

यहां न तो किसी का परिवार, न ही बच्चे
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वेटिकन की कुल जनसंख्या लगभग 800-900 है. इनमें से महिलाओं की संख्या 30-40 के करीब है, जो कुल आबादी का लगभग 5 फीसदी ही है. करीब 100 साल बाद भी वेटिकन सिटी एक अनोखा देश बना हुआ है, जहां न परिवार हैं न बच्चे और न ही महिलाओं की बड़ी आबादी. यह देश मुख्य रूप से शासन या अर्थव्यवस्था के लिए नहीं, बल्कि एक वैश्विक धर्म के केंद्र के रूप में मौजूद है.
 

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