FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

दिल्ली का 31 गुना, गोवा से 12 गुना बड़ा है भारत का ये जिला, क्या आप जानते हैं नाम

ना खुद का हवाई अड्डा और ना खुद की करेंसी, फिर भी सबसे अमीर देशों में से एक है ये Country

देखिए दुनिया की सबसे गंदी नदी की तस्वीरें, जानें कहां बहती है ये धारा

IND vs AUS 1st T20I Pitch Report: गेंदबाज मचाएंगे हाहाकार या बल्लेबाजों का होगा कहर, किसका साथ देगी कैनबरा की पिच

Rashifal 29 October 2025: वृश्चिक और मकर वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

200 यूनिट फ्री बिजली, हर परिवार में सरकारी नौकरी, जानें महागठबंधन के घोषणापत्र में जनता के लिए और क्या?

8th Pay Commission: कितनी बढ़ जाएगी आपकी सैलरी? जानें कब से लागू होगा 8वां वेतन आयोग

MCD By Election 2025: दिल्ली में MCD उपचुनाव का शंखनाद, 30 नवंबर को इनती सीटों पर होगी वोटिंग

साइंटिस्ट्स ने खोज निकाला 'सुपरवुड', स्टील से भी मजबूत है यह पेड़, घर बनाने के लिए सबसे बेहतर

पिता, चाचा और भाई संग मिलकर लड़की ने रची एसिड अटैक की साजिश, पुलिस जांच में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IND vs AUS 1st T20I Pitch Report: गेंदबाज मचाएंगे हाहाकार या बल्लेबाजों का होगा कहर, किसका साथ देगी कैनबरा की पिच

IND vs AUS 1st T20I Pitch Report: गेंदबाज मचाएंगे हाहाकार या बल्लेबाजों का होगा कहर, किसका साथ देगी कैनबरा की पिच

Rashifal 29 October 2025: वृश्चिक और मकर वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

वृश्चिक और मकर वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

200 यूनिट फ्री बिजली, हर परिवार में सरकारी नौकरी, जानें महागठबंधन के घोषणापत्र में जनता के लिए और क्या?

200 यूनिट फ्री बिजली, हर परिवार में सरकारी नौकरी, जानें महागठबंधन के घोषणापत्र में जनता के लिए और क्या?

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
दिल्ली का 31 गुना, गोवा से 12 गुना बड़ा है भारत का ये जिला, क्या आप जानते हैं नाम

दिल्ली का 31 गुना, गोवा से 12 गुना बड़ा है भारत का ये जिला, क्या आप जानते हैं नाम

ना खुद का हवाई अड्डा और ना खुद की करेंसी, फिर भी सबसे अमीर देशों में से एक है ये Country

ना खुद का हवाई अड्डा और ना खुद की करेंसी, फिर भी सबसे अमीर देशों में से एक है ये Country

देखिए दुनिया की सबसे गंदी नदी की तस्वीरें, जानें कहां बहती है ये धारा

देखिए दुनिया की सबसे गंदी नदी की तस्वीरें, जानें कहां बहती है ये धारा

HomePhotos

ट्रेंडिंग

ना खुद का हवाई अड्डा और ना खुद की करेंसी, फिर भी सबसे अमीर देशों में से एक है ये Country

आज हम आपको दुनिया के ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे है जहां पर न तो खुद का एक भी एयरपोर्ट है और न ही खुद की करेंसी है लेकिन फिर ये देश दुनिया के सबसे अमीर देशों की लिस्ट में आता है. आइए जातने है इसके बारे में. 

सुमित तिवारी | Oct 28, 2025, 08:27 PM IST

1.लिकटेंस्टाइन

लिकटेंस्टाइन
1

हम जिस देश की बात कर रहे है उस देश का नाम है लिकटेंस्टाइन, ये दुनिया का सबसे छोटा और सबसे अमीर देश है. आपको बता दें कि ये देश स्विट्जरलैंड की करेंसी का इस्तेमाल करता है. 
 

Advertisement

2.खुद की सेना

खुद की सेना
2

ऐसा कहा जाता है कि इस देश के पास न तो खुद की सेना है और न ही खुद की करेंसी है और न ही खुद का एक भी हवाईअड्डा है. लेकिन फिर भी ये दुनिया का सबसे अमीर देशों में से एक हैं.

3.बैंकिंग सेक्टर

बैंकिंग सेक्टर
3

गौरतलब है कि इस देश का बैंकिंग सेक्टर बहुत मजबूत है और टैक्स बहुत कम हैं. ये देश अपनी पूरी ताकत अपनी अर्थव्यवस्था का मजबूत बनाने में लगाता है. 

4.स्ट्रेटजी

स्ट्रेटजी
4

ये देश अमीर होने के लिए एक स्ट्रेटजी को अपनाते हैं. बता दें कि इस देश ने अपने यहां एयरपोर्ट का खर्चा बचाया और स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया की परिवहन सिस्टम पर निर्भर रहना शुरू कर दिया. 
 

TRENDING NOW

5.क्राइम रेट

क्राइम रेट
5

ये देश छोटे से डेंटल ड्रिल से लेकर अंतरिक्ष के उपकरणों के अलग-अलग प्रोडक्ट को भी बनाता है. इस देश में क्राइम रेट बिल्कुल भी नहीं है. इसी वजह से यहां पर कैदियों की संख्या बेहद कम हैं. 
 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
IND vs AUS 1st T20I Pitch Report: गेंदबाज मचाएंगे हाहाकार या बल्लेबाजों का होगा कहर, किसका साथ देगी कैनबरा की पिच
IND vs AUS 1st T20I Pitch Report: गेंदबाज मचाएंगे हाहाकार या बल्लेबाजों का होगा कहर, किसका साथ देगी कैनबरा की पिच
Rashifal 29 October 2025: वृश्चिक और मकर वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
वृश्चिक और मकर वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
200 यूनिट फ्री बिजली, हर परिवार में सरकारी नौकरी, जानें महागठबंधन के घोषणापत्र में जनता के लिए और क्या?
200 यूनिट फ्री बिजली, हर परिवार में सरकारी नौकरी, जानें महागठबंधन के घोषणापत्र में जनता के लिए और क्या?
8th Pay Commission: कितनी बढ़ जाएगी आपकी सैलरी? जानें कब से लागू होगा 8वां वेतन आयोग
8th Pay Commission: कितनी बढ़ जाएगी आपकी सैलरी? जानें कब से लागू होगा 8वां वेतन आयोग
MCD By Election 2025: दिल्ली में MCD उपचुनाव का शंखनाद, 30 नवंबर को इनती सीटों पर होगी वोटिंग
MCD By Election 2025: दिल्ली में MCD उपचुनाव का शंखनाद, 30 नवंबर को इनती सीटों पर होगी वोटिंग
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दिल्ली का 31 गुना, गोवा से 12 गुना बड़ा है भारत का ये जिला, क्या आप जानते हैं नाम
दिल्ली का 31 गुना, गोवा से 12 गुना बड़ा है भारत का ये जिला, क्या आप जानते हैं नाम
ना खुद का हवाई अड्डा और ना खुद की करेंसी, फिर भी सबसे अमीर देशों में से एक है ये Country
ना खुद का हवाई अड्डा और ना खुद की करेंसी, फिर भी सबसे अमीर देशों में से एक है ये Country
देखिए दुनिया की सबसे गंदी नदी की तस्वीरें, जानें कहां बहती है ये धारा
देखिए दुनिया की सबसे गंदी नदी की तस्वीरें, जानें कहां बहती है ये धारा
IND vs AUS: 5 धाकड़ बल्लेबाज, जिनके नाम है टी20 मुकाबलों में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड
IND vs AUS: 5 धाकड़ बल्लेबाज, जिनके नाम है टी20 मुकाबलों में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग बनते हैं बड़े लीडर, दुनिया बदलने का रखते हैं दम
इन तारीखों में जन्मे लोग बनते हैं बड़े लीडर, दुनिया बदलने का रखते हैं दम
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE