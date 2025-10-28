ना खुद का हवाई अड्डा और ना खुद की करेंसी, फिर भी सबसे अमीर देशों में से एक है ये Country

दिल्ली का 31 गुना, गोवा से 12 गुना बड़ा है भारत का ये जिला, क्या आप जानते हैं नाम
सुमित तिवारी | Oct 28, 2025, 08:27 PM IST
1.लिकटेंस्टाइन
हम जिस देश की बात कर रहे है उस देश का नाम है लिकटेंस्टाइन, ये दुनिया का सबसे छोटा और सबसे अमीर देश है. आपको बता दें कि ये देश स्विट्जरलैंड की करेंसी का इस्तेमाल करता है.
2.खुद की सेना
ऐसा कहा जाता है कि इस देश के पास न तो खुद की सेना है और न ही खुद की करेंसी है और न ही खुद का एक भी हवाईअड्डा है. लेकिन फिर भी ये दुनिया का सबसे अमीर देशों में से एक हैं.
3.बैंकिंग सेक्टर
गौरतलब है कि इस देश का बैंकिंग सेक्टर बहुत मजबूत है और टैक्स बहुत कम हैं. ये देश अपनी पूरी ताकत अपनी अर्थव्यवस्था का मजबूत बनाने में लगाता है.
4.स्ट्रेटजी
ये देश अमीर होने के लिए एक स्ट्रेटजी को अपनाते हैं. बता दें कि इस देश ने अपने यहां एयरपोर्ट का खर्चा बचाया और स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया की परिवहन सिस्टम पर निर्भर रहना शुरू कर दिया.
5.क्राइम रेट
ये देश छोटे से डेंटल ड्रिल से लेकर अंतरिक्ष के उपकरणों के अलग-अलग प्रोडक्ट को भी बनाता है. इस देश में क्राइम रेट बिल्कुल भी नहीं है. इसी वजह से यहां पर कैदियों की संख्या बेहद कम हैं.