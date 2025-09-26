इस मिर्च को खाना सब के बस की बात नहीं, तीखी इनती कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है नाम

2 . भारत का मिर्च का कटोरा

2

आंध्र प्रदेश को अक्सर "भारत का मिर्च का कटोरा" भी कहा जाता है. इस राज्य का गुंटूर जिला मिर्च उत्पादन के लिए बहुत फेमस हैं. यहां पर विभिन्न प्रकार की मिर्च का उत्पादन किया जाता है.