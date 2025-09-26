कौन हैं तेलंगाना के नए डीजीपी बी. शिवधर रेड्डी? पहले वकालत फिर ज्वाइन की थी पुलिस सेवा
इस मिर्च को खाना सब के बस की बात नहीं, तीखी इनती कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है नाम
क्या रिटायर होने के बाद आम आदमी खरीद सकता है मिग-21, आखिर कहां जाते हैं ये जंगी जहाज
Rashifal 27 September 2025: इन राशि के जातक आज सेहत का रखें खास ध्यान, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Navratri Day 5 Puja Vidhi: नवरात्रि के पांचवे दिन ऐसे करें स्कंदमाता की पूजा, जानें विधि, भोग से लेकर बीज मंत्र और आरती
बेहद आलीशान है Abhishek Sharma का लग्जरी घर, देखें इनसाइड तस्वीरें; जानें कितनी है नेटवर्थ
Habits Of Sycophant: चापलूस लोगों की निशानी होती हैं ये 5 आदतें, इनसे दूर रहने में ही है भलाई
रायपुर के स्टील प्लांट में दर्दनाक हादसा, सिल्ली गिरने से करीब आधा दर्जन लोगों की मौत, जानिए पूरा मामला
25000 से कम में मिल जाएंगे शानदार फीचर्स वाले ये 5 Premium Tablets, यहां देखें लिस्ट
H-1B फीस वृद्धि: भारत की आईटी कंपनियां या अमेरिकी फर्म? जानें किसे होगा इन वीजा से बड़ा मुनाफा?
ट्रेंडिंग
सुमित तिवारी | Sep 26, 2025, 11:24 PM IST
1.आंध्र प्रदेश और तेलंगाना
आपको बता दें कि भारत का आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दो ऐसे राज्य हैं जहां पर मिर्च का उत्पादान और उपभोग दोनों ही ज्यादा किया जाता है.
2.भारत का मिर्च का कटोरा
आंध्र प्रदेश को अक्सर "भारत का मिर्च का कटोरा" भी कहा जाता है. इस राज्य का गुंटूर जिला मिर्च उत्पादन के लिए बहुत फेमस हैं. यहां पर विभिन्न प्रकार की मिर्च का उत्पादन किया जाता है.
3.मिर्च की खेती
मिर्च की खेती आंध्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती है, इतना ही नहीं मिर्च की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी सहयोग देती है.
4.भूत जोलोकिला
भारत में कई प्रकार की मिर्चें उगाई जाती है. लेकिन कई मिर्च ऐसी भी है जिन्हें खाने की हिम्मत हर कोई नहीं जुटा पाता हैं. बता दें भूत जोलोकिया को दुनिया की सबसे तीखी मिर्च माना जाता है.
5.गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड
इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है. यह मिर्च इतनी तीखी होती है कि इसे खाने के बाद आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे.