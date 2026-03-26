नील नदी से लेकर चीन की यांग्त्जी तक, ये हैं दुनिया की पांच सबसे लंबी और विशाल नदियां!

5 . मिसौरी नदी

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इसे दुनिया की चौथी सबसे लंबी नदी व्यवस्था में से एक है. यह मोंटाना की रेड रॉक नदी से शुरू होकर मेक्सिको की खाड़ी में गिरने तक, इसकी कुल लंबाई करीब 5,971 किमी होती है. असल में यह कोई एक नदी नहीं, बल्कि तीन नदियों का संगम है, इसमें मिसौरी नदी (रेड रॉक के साथ), मध्य मिसिसिपी और निचली मिसिसिपी आपस में मिलकर एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाती हैं.

