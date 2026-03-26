FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Team India Schedule: BCCI ने जारी किया टीम इंडिया का शेड्यूल, अगले 12 महीने इतनी बार मैदान पर उतरेगा भारत

Team India Schedule: BCCI ने जारी किया टीम इंडिया का शेड्यूल, अगले 12 महीने इतनी बार मैदान पर उतरेगा भारत

Petrol-Diesel Price Hike: पेट्रोल 5 और डीजल 3 रुपये महंगा... भारत में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी, जानें नए रेट

Petrol-Diesel Price Hike: पेट्रोल 5 और डीजल 3 रुपये महंगा... भारत में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी, जानें नए रेट

Chaitra Navratri Day 9: चैत्र नवरात्रि का नौवां दिन मां सिद्धिदात्री को समर्पित, जानें माता की पूजन विधि, मंत्र, भोग और आरती

चैत्र नवरात्रि का नौवां दिन मां सिद्धिदात्री को समर्पित, जानें माता की पूजन विधि, मंत्र, भोग और आरती

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
IPL के इतिहास में कब और कितनी बार नहीं हुई ओपनिंग सेरेमनी? इस बार भी हुई कैंसिल

IPL के इतिहास में कब और कितनी बार नहीं हुई ओपनिंग सेरेमनी? इस बार भी हुई कैंसिल

रेगिस्तान के बीच पानी का चमत्कार, जानें इजरायल की जीवनदायिनी नदी कौन सी है

रेगिस्तान के बीच पानी का चमत्कार, जानें इजरायल की जीवनदायिनी नदी कौन सी है

1 बैरल क्रूड ऑयल से कितना पेट्रोल बनता है? कैसे तय होती है कीमत?

1 बैरल क्रूड ऑयल से कितना पेट्रोल बनता है? कैसे तय होती है कीमत?

HomePhotos

ट्रेंडिंग

नील नदी से लेकर चीन की यांग्त्जी तक, ये हैं दुनिया की पांच सबसे लंबी और विशाल नदियां!

धरती पर करीब 1.5 लाख छोटी-बड़ी नदियां बहती हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे लंबी नदियां कौन-सी हैं? आइए, इस स्टोरी में जानते हैं. 

| Mar 26, 2026, 02:35 PM IST

1.दुनिया की सबसे लंबी नदियां

दुनिया की सबसे लंबी नदियां
1

Advertisement

2.नील नदी

नील नदी
2

नील को दुनिया की सबसे लंबी नदी माना जाता है. मीडिया रिपो्र्ट्स की मानें, तो इसकी लंबाई लगभग 6,650 है. यह नदी अफ्रीका के उत्तर-पूर्वी के हिस्से निकलकर मिस्र सहित  कुल 11 देशों से होकर गुजरती है और अंत में भूमध्य सागर में गिरती है. 
 

3.अमेजन नदी

अमेजन नदी
3

धरती की दूसरी सबसे लंबी अमेजन नदी है, जिसकी लंबाई तकरीबन  6,400 किमी है. यह एक वर्षावन नदी है, जो ब्राजील के जगलों, पेरू और कोलंबिया से होकर बहती है. इस नदी के किनारे दुनिया के करीब 40 प्रतिशत पेड़-पौधे और जीव-जंतु फलते फूलते हैं. 
 

4.चीन की यांग्त्जी नदी

चीन की यांग्त्जी नदी
4

चीन की यांग्त्जी  (Yangtze) को एशिया की लंबी और बड़ी नदी माना जाता है. बताया जाता है कि इसकी लंबाई  6,397 किमी के आसपास है. यह दुनिया की उन नदियों में शामिल है,जो सिर्फ एक देश के अंदर ही बहती है. 
 

TRENDING NOW

5. मिसौरी नदी

मिसौरी नदी
5

इसे दुनिया की चौथी सबसे लंबी नदी व्यवस्था में से एक है. यह मोंटाना की रेड रॉक नदी से शुरू होकर मेक्सिको की खाड़ी में गिरने तक, इसकी कुल लंबाई करीब 5,971 किमी होती है. असल में यह कोई एक नदी नहीं, बल्कि तीन नदियों का संगम है, इसमें मिसौरी नदी (रेड रॉक के साथ), मध्य मिसिसिपी और निचली मिसिसिपी आपस में मिलकर एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाती हैं.
 

6.येनिसेई नदी

येनिसेई नदी
6

येनिसेई नदी पूरे साइबेरिया (रूस) की सबसे लंबी नदी है और दुनिया की सबसे मुख्य नदियों में गिनी जाती है. इसकी शुरुआत मंगोलिया के सायन नाम के पर्वतों से होती है. वहां से यह उत्तर की तरफ बहते हुए लगभग 5,539 किमी का लंबा सफर करते हुए, आर्कटिक महासागर में जाकर मिल जाती है.
 

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
IPL के इतिहास में कब और कितनी बार नहीं हुई ओपनिंग सेरेमनी? इस बार भी हुई कैंसिल
IPL के इतिहास में कब और कितनी बार नहीं हुई ओपनिंग सेरेमनी? इस बार भी हुई कैंसिल
रेगिस्तान के बीच पानी का चमत्कार, जानें इजरायल की जीवनदायिनी नदी कौन सी है
रेगिस्तान के बीच पानी का चमत्कार, जानें इजरायल की जीवनदायिनी नदी कौन सी है
1 बैरल क्रूड ऑयल से कितना पेट्रोल बनता है? कैसे तय होती है कीमत?
1 बैरल क्रूड ऑयल से कितना पेट्रोल बनता है? कैसे तय होती है कीमत?
Mangal Uday 2026: इन राशियों के जातकों पर मडराएंगा संकट, सोच समझकर लें करियर, कारोबार से जुड़े फैसले
इन राशियों के जातकों पर मडराएंगा संकट, सोच समझकर लें करियर, कारोबार से जुड़े फैसले
नील नदी से लेकर चीन की यांग्त्जी तक, ये हैं दुनिया की पांच सबसे लंबी और विशाल नदियां!
नील नदी से लेकर चीन की यांग्त्जी तक, ये हैं दुनिया की पांच सबसे लंबी और विशाल नदियां!
MORE
Advertisement
धर्म
Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि में इन 4 चीजों का गुप्त दान जगा देगा भाग्य, मां दुर्गा की कृपा प्राप्ति से बन जाएंगे सभी काम
चैत्र नवरात्रि में इन 4 चीजों का गुप्त दान जगा देगा सोया भाग्य, मां दुर्गा की कृपा प्राप्ति से बन जाएंगे सभी काम
Chaitra Navratri Day 7: आज नवरात्रि के सातवें दिन होगी मां कालरात्रि की पूजा, जानें पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त, मंत्र, आरती और भोग
आज नवरात्रि के सातवें दिन होगी मां कालरात्रि की पूजा, जानें पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त, मंत्र, आरती और भोग
Horoscope 25 March: आज कन्या राशि वालों को मिलेंगे शुभ समाचार, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज कन्या राशि वालों को मिलेंगे शुभ समाचार, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Shri Ram Yantra: अयोध्या राम मंदिर में स्थापित ‘श्रीराम यंत्र’ क्या है, जानिए इसका महत्व से लेकर दिव्य शक्तियों का रहस्य
अयोध्या राम मंदिर में स्थापित ‘श्रीराम यंत्र’ क्या है, जानिए इसका महत्व से लेकर दिव्य शक्तियों का रहस्य
Mangal Budh Yuti 2026: मंगल-बुध की युति इन 3 राशियों को बनाएगी करोड़पति, मिट्टी भी छूएंगे तो बन जाएगा सोना
मंगल-बुध की युति इन 3 राशियों को बनाएगी करोड़पति, मिट्टी भी छूएंगे तो बन जाएगा सोना
MORE
Advertisement