नील नदी से लेकर चीन की यांग्त्जी तक, ये हैं दुनिया की पांच सबसे लंबी और विशाल नदियां!

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1.दुनिया की सबसे लंबी नदियां
2.नील नदी
नील को दुनिया की सबसे लंबी नदी माना जाता है. मीडिया रिपो्र्ट्स की मानें, तो इसकी लंबाई लगभग 6,650 है. यह नदी अफ्रीका के उत्तर-पूर्वी के हिस्से निकलकर मिस्र सहित कुल 11 देशों से होकर गुजरती है और अंत में भूमध्य सागर में गिरती है.
3.अमेजन नदी
धरती की दूसरी सबसे लंबी अमेजन नदी है, जिसकी लंबाई तकरीबन 6,400 किमी है. यह एक वर्षावन नदी है, जो ब्राजील के जगलों, पेरू और कोलंबिया से होकर बहती है. इस नदी के किनारे दुनिया के करीब 40 प्रतिशत पेड़-पौधे और जीव-जंतु फलते फूलते हैं.
4.चीन की यांग्त्जी नदी
चीन की यांग्त्जी (Yangtze) को एशिया की लंबी और बड़ी नदी माना जाता है. बताया जाता है कि इसकी लंबाई 6,397 किमी के आसपास है. यह दुनिया की उन नदियों में शामिल है,जो सिर्फ एक देश के अंदर ही बहती है.
5. मिसौरी नदी
इसे दुनिया की चौथी सबसे लंबी नदी व्यवस्था में से एक है. यह मोंटाना की रेड रॉक नदी से शुरू होकर मेक्सिको की खाड़ी में गिरने तक, इसकी कुल लंबाई करीब 5,971 किमी होती है. असल में यह कोई एक नदी नहीं, बल्कि तीन नदियों का संगम है, इसमें मिसौरी नदी (रेड रॉक के साथ), मध्य मिसिसिपी और निचली मिसिसिपी आपस में मिलकर एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाती हैं.
6.येनिसेई नदी
येनिसेई नदी पूरे साइबेरिया (रूस) की सबसे लंबी नदी है और दुनिया की सबसे मुख्य नदियों में गिनी जाती है. इसकी शुरुआत मंगोलिया के सायन नाम के पर्वतों से होती है. वहां से यह उत्तर की तरफ बहते हुए लगभग 5,539 किमी का लंबा सफर करते हुए, आर्कटिक महासागर में जाकर मिल जाती है.