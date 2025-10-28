देखिए दुनिया की सबसे गंदी नदी की तस्वीरें, जानें कहां बहती है ये धारा

दिल्ली का 31 गुना, गोवा से 12 गुना बड़ा है भारत का ये जिला, क्या आप जानते हैं नाम
सुमित तिवारी | Oct 28, 2025, 08:23 PM IST
1.दुनिया की सबसे गंदी नदी
दुनिया की सबसे गंदी नदी इंडोनेशिया में बहती है. इस नदी का नाम चिटारम नदी है. इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के पास बहने वाली यह नदी कभी साफ पानी से भरी नजर आती थी. लेकिन आज इसकी हालात किसी गंदे नाले से कम नहीं है.
2.जहरीला पानी
आज इस नदी का पानी प्लास्टिक, रसायन, कपड़ा उद्योग के अपशिष्ट और घरेलू कचरे से पूरी तरह जहरीला हो चुका है. ये नदी कुल 300 किलोमीटर लंबी है. इस नदी के किनारे करीब 2000 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं. जिनमें वस्त्र, रंगाई, और धातु प्रसंस्करण उद्योग प्रमुख हैं.
3.फैक्ट्रियां
ये फैक्ट्रियां अपने जहरीले अपशिष्ट बिना किसी शुद्धिकरण के सीधे नदी में छोड़ देती हैं. नदी किनारे बसे लाखों लोग अपना घरेलू कचरा, प्लास्टिक और मलजल इसी नदी में बहा देते हैं.
4.कचरा
कई जगहों पर इतना कचरा है कि पानी भी दिखाई देना मुश्किल हो जता है. हर जगह बस बोतले और पोलीथिन और डिब्बे ही दिखाई देते है. खेतों से आने वाले कीटनाशक और रासायनिक खाद भी इस नदी को और जहरीला बना देते हैं.
5.मनुष्यों और जलीय जीवों के लिए जहर
नदी के पानी में सीसा (Lead), पारा (Mercury) और कैडमियम (Cadmium) जैसे भारी धातु तत्व पाए गए हैं जो मनुष्यों और जलीय जीवों के लिए अत्यंत घातक हैं.