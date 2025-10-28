FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

दिल्ली का 31 गुना, गोवा से 12 गुना बड़ा है भारत का ये जिला, क्या आप जानते हैं नाम

देखिए दुनिया की सबसे गंदी नदी की तस्वीरें, जानें कहां बहती है ये धारा

IND vs AUS 1st T20I Pitch Report: गेंदबाज मचाएंगे हाहाकार या बल्लेबाजों का होगा कहर, किसका साथ देगी कैनबरा की पिच

Rashifal 29 October 2025: वृश्चिक और मकर वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

200 यूनिट फ्री बिजली, हर परिवार में सरकारी नौकरी, जानें महागठबंधन के घोषणापत्र में जनता के लिए और क्या?

8th Pay Commission: कितनी बढ़ जाएगी आपकी सैलरी? जानें कब से लागू होगा 8वां वेतन आयोग

MCD By Election 2025: दिल्ली में MCD उपचुनाव का शंखनाद, 30 नवंबर को इनती सीटों पर होगी वोटिंग

साइंटिस्ट्स ने खोज निकाला 'सुपरवुड', स्टील से भी मजबूत है यह पेड़, घर बनाने के लिए सबसे बेहतर

पिता, चाचा और भाई संग मिलकर लड़की ने रची एसिड अटैक की साजिश, पुलिस जांच में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

IND vs AUS: 5 धाकड़ बल्लेबाज, जिनके नाम है टी20 मुकाबलों में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IND vs AUS 1st T20I Pitch Report: गेंदबाज मचाएंगे हाहाकार या बल्लेबाजों का होगा कहर, किसका साथ देगी कैनबरा की पिच

IND vs AUS 1st T20I Pitch Report: गेंदबाज मचाएंगे हाहाकार या बल्लेबाजों का होगा कहर, किसका साथ देगी कैनबरा की पिच

Rashifal 29 October 2025: वृश्चिक और मकर वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

वृश्चिक और मकर वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

200 यूनिट फ्री बिजली, हर परिवार में सरकारी नौकरी, जानें महागठबंधन के घोषणापत्र में जनता के लिए और क्या?

200 यूनिट फ्री बिजली, हर परिवार में सरकारी नौकरी, जानें महागठबंधन के घोषणापत्र में जनता के लिए और क्या?

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
दिल्ली का 31 गुना, गोवा से 12 गुना बड़ा है भारत का ये जिला, क्या आप जानते हैं नाम

दिल्ली का 31 गुना, गोवा से 12 गुना बड़ा है भारत का ये जिला, क्या आप जानते हैं नाम

देखिए दुनिया की सबसे गंदी नदी की तस्वीरें, जानें कहां बहती है ये धारा

देखिए दुनिया की सबसे गंदी नदी की तस्वीरें, जानें कहां बहती है ये धारा

IND vs AUS: 5 धाकड़ बल्लेबाज, जिनके नाम है टी20 मुकाबलों में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड

IND vs AUS: 5 धाकड़ बल्लेबाज, जिनके नाम है टी20 मुकाबलों में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड

HomePhotos

ट्रेंडिंग

देखिए दुनिया की सबसे गंदी नदी की तस्वीरें, जानें कहां बहती है ये धारा

आज तक आपने दुनिया की सबसे बड़ी और लंबी नदी के बारे में सुना होगा लेकिन क्या आप जानते है कि दुनिया की सबसे गंदी नदी कौन सी है और ये कहा बहती है चलिए आज इस नदी के नाम सहित इसके बारे और भी कुछ रोचक जानते हैं. 

सुमित तिवारी | Oct 28, 2025, 08:23 PM IST

1.दुनिया की सबसे गंदी नदी

दुनिया की सबसे गंदी नदी
1

दुनिया की सबसे गंदी नदी इंडोनेशिया में बहती है. इस नदी का नाम चिटारम नदी है. इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के पास बहने वाली यह नदी कभी साफ पानी से भरी नजर आती थी. लेकिन आज इसकी हालात किसी गंदे नाले से कम नहीं है. 

Advertisement

2.जहरीला पानी

जहरीला पानी
2

आज इस नदी का पानी प्लास्टिक, रसायन, कपड़ा उद्योग के अपशिष्ट और घरेलू कचरे से पूरी तरह जहरीला हो चुका है. ये नदी कुल 300 किलोमीटर लंबी है. इस नदी के किनारे करीब 2000 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं. जिनमें वस्त्र, रंगाई, और धातु प्रसंस्करण उद्योग प्रमुख हैं.

3.फैक्ट्रियां

फैक्ट्रियां
3

ये फैक्ट्रियां अपने जहरीले अपशिष्ट बिना किसी शुद्धिकरण के सीधे नदी में छोड़ देती हैं. नदी किनारे बसे लाखों लोग अपना घरेलू कचरा, प्लास्टिक और मलजल इसी नदी में बहा देते हैं.

4.कचरा

कचरा
4

कई जगहों पर इतना कचरा है कि पानी भी दिखाई देना मुश्किल हो जता है. हर जगह बस बोतले और पोलीथिन और डिब्बे ही दिखाई देते है. खेतों से आने वाले कीटनाशक और रासायनिक खाद भी इस नदी को और जहरीला बना देते हैं.

TRENDING NOW

5.मनुष्यों और जलीय जीवों के लिए जहर

मनुष्यों और जलीय जीवों के लिए जहर
5

नदी के पानी में सीसा (Lead), पारा (Mercury) और कैडमियम (Cadmium) जैसे भारी धातु तत्व पाए गए हैं जो मनुष्यों और जलीय जीवों के लिए अत्यंत घातक हैं.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
IND vs AUS 1st T20I Pitch Report: गेंदबाज मचाएंगे हाहाकार या बल्लेबाजों का होगा कहर, किसका साथ देगी कैनबरा की पिच
IND vs AUS 1st T20I Pitch Report: गेंदबाज मचाएंगे हाहाकार या बल्लेबाजों का होगा कहर, किसका साथ देगी कैनबरा की पिच
Rashifal 29 October 2025: वृश्चिक और मकर वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
वृश्चिक और मकर वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
200 यूनिट फ्री बिजली, हर परिवार में सरकारी नौकरी, जानें महागठबंधन के घोषणापत्र में जनता के लिए और क्या?
200 यूनिट फ्री बिजली, हर परिवार में सरकारी नौकरी, जानें महागठबंधन के घोषणापत्र में जनता के लिए और क्या?
8th Pay Commission: कितनी बढ़ जाएगी आपकी सैलरी? जानें कब से लागू होगा 8वां वेतन आयोग
8th Pay Commission: कितनी बढ़ जाएगी आपकी सैलरी? जानें कब से लागू होगा 8वां वेतन आयोग
MCD By Election 2025: दिल्ली में MCD उपचुनाव का शंखनाद, 30 नवंबर को इनती सीटों पर होगी वोटिंग
MCD By Election 2025: दिल्ली में MCD उपचुनाव का शंखनाद, 30 नवंबर को इनती सीटों पर होगी वोटिंग
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दिल्ली का 31 गुना, गोवा से 12 गुना बड़ा है भारत का ये जिला, क्या आप जानते हैं नाम
दिल्ली का 31 गुना, गोवा से 12 गुना बड़ा है भारत का ये जिला, क्या आप जानते हैं नाम
देखिए दुनिया की सबसे गंदी नदी की तस्वीरें, जानें कहां बहती है ये धारा
देखिए दुनिया की सबसे गंदी नदी की तस्वीरें, जानें कहां बहती है ये धारा
IND vs AUS: 5 धाकड़ बल्लेबाज, जिनके नाम है टी20 मुकाबलों में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड
IND vs AUS: 5 धाकड़ बल्लेबाज, जिनके नाम है टी20 मुकाबलों में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग बनते हैं बड़े लीडर, दुनिया बदलने का रखते हैं दम
इन तारीखों में जन्मे लोग बनते हैं बड़े लीडर, दुनिया बदलने का रखते हैं दम
Akshara Singh से Manisha Rani तक, Chhath Puja मनाते दिखीं ये TV एक्ट्रेसेस.. देखें तस्वीरें
Akshara Singh से Manisha Rani तक, Chhath Puja मनाते दिखीं ये TV एक्ट्रेसेस.. देखें तस्वीरें
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE