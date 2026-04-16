5 Biggest Stadium In The World: दुनिया के 5 सबसे बड़े स्टेडियम, जानें लिस्ट में भारत कौन से नंबर पर है?

2 . नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम (Narendra Modi Stadium)

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लिस्ट में दूसरा नाम भारत के स्टेडियम का है. भारत के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में 1 लाख 32 हजार फैंस बैठ सकते हैं. साल 2020 में इस मैदान को नया रूप दिया गया और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बन गया है. ये मैदान करीब 63 एकड़ में फैला हुआ है.

