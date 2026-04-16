5 Biggest Stadium In The World: दुनिया के 5 सबसे बड़े स्टेडियम, जानें लिस्ट में भारत कौन से नंबर पर है?

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मोहम्मद साबिर | Apr 16, 2026, 06:01 PM IST
1.रुंगराडो मई डे स्टेडियम (Rungrado 1st of May Stadium)
दुनिया का सबसे बड़ा मैदान उत्तर कोरिया के प्योंगयांग में है, जिसका नाम रुंगराडो मई डे स्टेडियम (Rungrado 1st of May Stadium) है. ये मैदान साल 1989 में बना था और इसकी दर्शक क्षमता 1 लाख 50 हजार के करीब है. हालांकि यहां फुटबॉल, एथलेटिक्स और कई तरीकों के आयोजन होते हैं.
2.नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम (Narendra Modi Stadium)
लिस्ट में दूसरा नाम भारत के स्टेडियम का है. भारत के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में 1 लाख 32 हजार फैंस बैठ सकते हैं. साल 2020 में इस मैदान को नया रूप दिया गया और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बन गया है. ये मैदान करीब 63 एकड़ में फैला हुआ है.
3.मिशिगन स्टेडियम (Michigan Stadium)
अमेरिका में स्थित मिशिगन स्टेडियम (Michigan Stadium) दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मैदान है. इस मैदान को "द बिग हाउस" नाम से भी जाना जाता है. इस मैदान की दर्शक क्षमता 1 लाख 7 हजार से ज्यादा की है. हालांकि इस मैदान ने 1 लाख 15 हजार दर्शक की मेजबानी का रिकॉर्ड बनाया हुआ है.
4.बीवर स्टेडियम (Beaver Stadium)
अमेरिका में ही दुनिया का चौथा स्टेडियम भी बना हुआ है. अमेरिका के पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में बीवर स्टेडियम (Beaver Stadium) मौजूद है. इस मैदान को निटनी नेशन नाम से जाना है, जिसकी दर्शक क्षमता 1 लाख 6 हजार है.
5.मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (Melbourne Cricket Ground)
ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मैदान बना हुआ है. मेलबर्न के विक्टोरिया में बने हुए मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (Melbourne Cricket Ground) में 1 लाख से ज्यादा दर्शक आ सकते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस मैदान पर क्रिकेट के अलावा फुटबॉल और अन्य खेलों का आयोजन होता रहता है.