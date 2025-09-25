FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

साल में कई बार मरता-जीता है ये मेढ़क, हफ्तों तक निर्जीव पड़े रहने के बाद अनाचक धड़कने लगता है दिल

बाप रे बाप! नशे में चूर होकर टूथब्रश, चम्मच और पेन खा गया युवक, ऑपरेशन कर डॉक्टरों ने बचाई जान, जानें पूरा मामला

Dengue Symptoms: शरीर में दिखें ये लक्षण तो तुरंत कराएं जांच, डेंगू होने पर बॉडी ऐसे करती है React 

लेह या लद्दाख कहां रहते हैं ज्यादा मुस्लिम? कितनी है हिंदू आबादी

सोनम वांगचुक के NGO को अब नहीं मिलेगा पैसा, लद्दाख हिंसा के बाद सरकार ने किया विदेशी फंडिंग लाइसेंस रद्द

Numerology: शादी करते ही नौकरी और बिजनेस में आसमान छूती हैं इस मूलांक की लड़कियां, चमका देती हैं पति की किस्मत

Rashifal 26 September 2025: कर्क और सिंह वालों को रहेगा मानसिक तनाव, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

हरियाणा में महिलाओं को मिलेंगे 2100 रुपये, Lado Laxmi Yojana मोबाइल ऐप लॉन्च, जानिए इस्तेमाल करने का तरीका

Ind vs Pak: स्पिन का वो शहंशाह जिसने पाकिस्तान की बेइमानी के खिलाफ मैच से कर दिया था वॉकआउट, उड़ा दिए थे होश

क्या एक प्लानिंग के तहत हुई लद्दाख में हिंसा? जानें इस कहानी का A to Z

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
बाप रे बाप! नशे में चूर होकर टूथब्रश, चम्मच और पेन खा गया युवक, ऑपरेशन कर डॉक्टरों ने बचाई जान, जानें पूरा मामला

बाप रे बाप! नशे में चूर होकर टूथब्रश, चम्मच और पेन खा गया युवक, ऑपरेशन कर डॉक्टरों ने बचाई जान, जानें पूरा मामला

Dengue Symptoms: शरीर में दिखें ये लक्षण तो तुरंत कराएं जांच, डेंगू होने पर बॉडी ऐसे करती है React 

Dengue Symptoms: शरीर में दिखें ये लक्षण तो तुरंत कराएं जांच, डेंगू होने पर बॉडी ऐसे करती है React

सोनम वांगचुक के NGO को अब नहीं मिलेगा पैसा, लद्दाख हिंसा के बाद सरकार ने किया विदेशी फंडिंग लाइसेंस रद्द

सोनम वांगचुक के NGO को अब नहीं मिलेगा पैसा, लद्दाख हिंसा के बाद सरकार ने किया विदेशी फंडिंग लाइसेंस रद्द

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
साल में कई बार मरता-जीता है ये मेढ़क, हफ्तों तक निर्जीव पड़े रहने के बाद अनाचक धड़कने लगता है दिल

साल में कई बार मरता-जीता है ये मेढ़क, हफ्तों तक निर्जीव पड़े रहने के बाद अनाचक धड़कने लगता है दिल

लेह या लद्दाख कहां रहते हैं ज्यादा मुस्लिम? कितनी है हिंदू आबादी

लेह या लद्दाख कहां रहते हैं ज्यादा मुस्लिम? कितनी है हिंदू आबादी

Numerology: शादी करते ही नौकरी और बिजनेस में आसमान छूती हैं इस मूलांक की लड़कियां, चमका देती हैं पति की किस्मत

Numerology: शादी करते ही नौकरी और बिजनेस में आसमान छूती हैं इस मूलांक की लड़कियां, चमका देती हैं पति की किस्मत

HomePhotos

ट्रेंडिंग

साल में कई बार मरता-जीता है ये मेढ़क, हफ्तों तक निर्जीव पड़े रहने के बाद अनाचक धड़कने लगता है दिल

अगर आपसे कहा जाए कि दुनिया में एक मेढ़क ऐसा है जो कि हफ्तों के लिए मर जाता है और फिर एक दिन अचनाक से जिंदा हो जाता है. ये बात हर किसी के लिए हैरतंगेज है. लेकिन ये हकीकत है आइए जातने है इसके बारे में 

सुमित तिवारी | Sep 25, 2025, 10:40 PM IST

1.वुड फ्राग मेढ़क

वुड फ्राग मेढ़क
1

इस मेढ़क का नाम वुड फ्राग है, जो अपने जीवन में ना जाने कितनी बार मरता है और जीवित होता है. वुड फ्रॉग की यह क्षमता वाकई प्रकृति के सबसे हैरान करने वाले चमत्कारों में एक है.

Advertisement

2.मेढ़क का वैज्ञानिक नाम

मेढ़क का वैज्ञानिक नाम
2

इस मेढ़क का वैज्ञानिक नाम राना साइल्वेटिका हैं. उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला ये छोटे साइज का मेढञक ज्यादातर जंगलों और दलदली इलाकों में रहता हैं.

3.यहां बहुत तेज सर्दी पड़ती है 

यहां बहुत तेज सर्दी पड़ती है 
3

इस इलाके में सर्दी बहुत तेज पड़ती हैं. तापमान -0°C से भी नीचे चला जाता है. वुड फ्रॉग को जमीन के ऊपर ऐसी कोई जगह नहीं मिलती जहां वो छुप सकें. इसलिए खुद को पत्तियों या मिट्टी के नीचे छुपा लेता है और अपने शरीर पर बर्फ जमने देता है.

4.वुड फ्रॉग की तैयारी

वुड फ्रॉग की तैयारी
4

अब अगर किसी जीव को ऊपर बर्फ जम जाए तो उसकी मौत होना तय हैं लेकिन वुड फ्रॉग की तैयारी अलग रहती है. जैसे-जैसे तापमान गिरना शुरू होता है, वुड फ्रॉग का लीवर भारी मात्रा में ग्लूकोज बनाना शुरू कर देता है. 

TRENDING NOW

5.इस वजह से नहीं जमती कोशिकाएं

इस वजह से नहीं जमती कोशिकाएं
5

यह ग्लूकोज खून के जरिए शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुंच जाता है.  कुछ मामलों में, यह ग्लिसरॉल जैसे एंटीफ्रीज एजेंट भी बनाता है. इसी वजह से उसकी कोशिकाएं जमती नहीं. 

6.शरीर में जमने लगती है बर्फ

शरीर में जमने लगती है बर्फ
6

इस बीच जब बर्फ उसके शरीर के चारों ओर और इकट्ठा होती है तो वह बर्फ में और जम जाता है. दिल की धड़कन और सांस रुक जाती है. इस दौरान उसका दिल धड़कना बंद कर देता है, सांसें रुक जाती हैं. 
 

7.मरने जैसी स्थिति

मरने जैसी स्थिति
7

अब ऐसी स्थित में वह बिल्कुल मरने की स्थिति जैसा रहता है. लेकिन बस कसर यही होती है कि वुड फ्रॉग अपनी शरीर की कोशिकाओं को बर्फ में जमने नहीं देता. इससे बचने के लिए ग्लूकोज और ग्लिसरॉल का इस्तेमाल करता हैं. 

8.जब बर्फ पिघलनी होती है शुरू

जब बर्फ पिघलनी होती है शुरू
8

जब बसंत ऋतु आती है. बर्फ पिघलनी शुरू होती है, तो यह चमत्कार हो जाता है. मेंढक का शरीर बाहर से पिघलना शुरू होता है. सबसे पहले दिल धड़कना शुरू कर देता हैं. 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Vitamin Deficiency: सिरदर्द, नसों में कमजोरी या छाले का बार-बार होना शरीर में इस विटामिन के माइनस में होने का है इशारा
सिरदर्द, बेचैनी, मुंह में छाले का बार-बार होना है गंभीर, समझ लें शरीर में माइनस में है ये विटामिन
UP: Justice DY Chandrachud ने बेटे के लिए इच्छामृत्यु की मांग करने वाले माता-पिता को दी राहत, यूपी सरकार को दिए सख्त निर्देश
Justice DY Chandrachud ने बेटे के लिए इच्छामृत्यु की मांग करने वाले माता-पिता को दी राहत, यूपी सरकार को दिए सख्त निर्देश
Delhi: दिल्ली के मयूर विहार स्टेशन से युवक ने लगाई छलांग, इलाज के दौरान हुई मौत
Delhi: दिल्ली के मयूर विहार स्टेशन से युवक ने लगाई छलांग, इलाज के दौरान हुई मौत
Weather Update: आ गई डेट, दिल्ली NCRऔर यूपी में इस दिन से पड़ेगी कड़ाके की ठंड, 352 के करीब पहुंचा AQI
Weather Update: आग गई डेट, दिल्ली-NCRऔर यूपी में इस दिन से पड़ेगी कड़ाके की ठंड, 352 के करीब पहुंचा AQI
Manipur Tension: 11 कुकी उग्रवादियों के मारे जाने के बाद मणिपुर में तनाव, जिरीबाम में कर्फ्यू
11 कुकी उग्रवादियों के मारे जाने के बाद मणिपुर में तनाव, जिरीबाम में कर्फ्यू
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
साल में कई बार मरता-जीता है ये मेढ़क, हफ्तों तक निर्जीव पड़े रहने के बाद अनाचक धड़कने लगता है दिल
साल में कई बार मरता-जीता है ये मेढ़क, हफ्तों तक निर्जीव पड़े रहने के बाद अनाचक धड़कने लगता है दिल
लेह या लद्दाख कहां रहते हैं ज्यादा मुस्लिम? कितनी है हिंदू आबादी
लेह या लद्दाख कहां रहते हैं ज्यादा मुस्लिम? कितनी है हिंदू आबादी
Numerology: शादी करते ही नौकरी और बिजनेस में आसमान छूती हैं इस मूलांक की लड़कियां, चमका देती हैं पति की किस्मत
Numerology: शादी करते ही नौकरी और बिजनेस में आसमान छूती हैं इस मूलांक की लड़कियां, चमका देती हैं पति की किस्मत
Ind vs Pak: स्पिन का वो शहंशाह जिसने पाकिस्तान की बेइमानी के खिलाफ मैच से कर दिया था वॉकआउट, उड़ा दिए थे होश
Ind vs Pak: स्पिन का वो शहंशाह जिसने पाकिस्तान की बेइमानी के खिलाफ मैच से कर दिया था वॉकआउट, उड़ा दिए थे होश
Diwali या Chhath Puja में घर जाने के लिए नहीं मिली टिकट? अब भी है मौका, इस तरीके से कर लें कंफर्म सीट की बुकिंग
Diwali या Chhath Puja में घर जाने के लिए नहीं मिली टिकट? अब भी है मौका, इस तरीके से कर लें कंफर्म सीट की बुकिंग
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE