साल में कई बार मरता-जीता है ये मेढ़क, हफ्तों तक निर्जीव पड़े रहने के बाद अनाचक धड़कने लगता है दिल

3 . यहां बहुत तेज सर्दी पड़ती है

3

इस इलाके में सर्दी बहुत तेज पड़ती हैं. तापमान -0°C से भी नीचे चला जाता है. वुड फ्रॉग को जमीन के ऊपर ऐसी कोई जगह नहीं मिलती जहां वो छुप सकें. इसलिए खुद को पत्तियों या मिट्टी के नीचे छुपा लेता है और अपने शरीर पर बर्फ जमने देता है.