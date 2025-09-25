साल में कई बार मरता-जीता है ये मेढ़क, हफ्तों तक निर्जीव पड़े रहने के बाद अनाचक धड़कने लगता है दिल
बाप रे बाप! नशे में चूर होकर टूथब्रश, चम्मच और पेन खा गया युवक, ऑपरेशन कर डॉक्टरों ने बचाई जान, जानें पूरा मामला
Dengue Symptoms: शरीर में दिखें ये लक्षण तो तुरंत कराएं जांच, डेंगू होने पर बॉडी ऐसे करती है React
लेह या लद्दाख कहां रहते हैं ज्यादा मुस्लिम? कितनी है हिंदू आबादी
सोनम वांगचुक के NGO को अब नहीं मिलेगा पैसा, लद्दाख हिंसा के बाद सरकार ने किया विदेशी फंडिंग लाइसेंस रद्द
Numerology: शादी करते ही नौकरी और बिजनेस में आसमान छूती हैं इस मूलांक की लड़कियां, चमका देती हैं पति की किस्मत
Rashifal 26 September 2025: कर्क और सिंह वालों को रहेगा मानसिक तनाव, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
हरियाणा में महिलाओं को मिलेंगे 2100 रुपये, Lado Laxmi Yojana मोबाइल ऐप लॉन्च, जानिए इस्तेमाल करने का तरीका
Ind vs Pak: स्पिन का वो शहंशाह जिसने पाकिस्तान की बेइमानी के खिलाफ मैच से कर दिया था वॉकआउट, उड़ा दिए थे होश
क्या एक प्लानिंग के तहत हुई लद्दाख में हिंसा? जानें इस कहानी का A to Z
ट्रेंडिंग
सुमित तिवारी | Sep 25, 2025, 10:40 PM IST
1.वुड फ्राग मेढ़क
इस मेढ़क का नाम वुड फ्राग है, जो अपने जीवन में ना जाने कितनी बार मरता है और जीवित होता है. वुड फ्रॉग की यह क्षमता वाकई प्रकृति के सबसे हैरान करने वाले चमत्कारों में एक है.
2.मेढ़क का वैज्ञानिक नाम
इस मेढ़क का वैज्ञानिक नाम राना साइल्वेटिका हैं. उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला ये छोटे साइज का मेढञक ज्यादातर जंगलों और दलदली इलाकों में रहता हैं.
3.यहां बहुत तेज सर्दी पड़ती है
इस इलाके में सर्दी बहुत तेज पड़ती हैं. तापमान -0°C से भी नीचे चला जाता है. वुड फ्रॉग को जमीन के ऊपर ऐसी कोई जगह नहीं मिलती जहां वो छुप सकें. इसलिए खुद को पत्तियों या मिट्टी के नीचे छुपा लेता है और अपने शरीर पर बर्फ जमने देता है.
4.वुड फ्रॉग की तैयारी
अब अगर किसी जीव को ऊपर बर्फ जम जाए तो उसकी मौत होना तय हैं लेकिन वुड फ्रॉग की तैयारी अलग रहती है. जैसे-जैसे तापमान गिरना शुरू होता है, वुड फ्रॉग का लीवर भारी मात्रा में ग्लूकोज बनाना शुरू कर देता है.
5.इस वजह से नहीं जमती कोशिकाएं
यह ग्लूकोज खून के जरिए शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुंच जाता है. कुछ मामलों में, यह ग्लिसरॉल जैसे एंटीफ्रीज एजेंट भी बनाता है. इसी वजह से उसकी कोशिकाएं जमती नहीं.
6.शरीर में जमने लगती है बर्फ
इस बीच जब बर्फ उसके शरीर के चारों ओर और इकट्ठा होती है तो वह बर्फ में और जम जाता है. दिल की धड़कन और सांस रुक जाती है. इस दौरान उसका दिल धड़कना बंद कर देता है, सांसें रुक जाती हैं.
7.मरने जैसी स्थिति
अब ऐसी स्थित में वह बिल्कुल मरने की स्थिति जैसा रहता है. लेकिन बस कसर यही होती है कि वुड फ्रॉग अपनी शरीर की कोशिकाओं को बर्फ में जमने नहीं देता. इससे बचने के लिए ग्लूकोज और ग्लिसरॉल का इस्तेमाल करता हैं.
8.जब बर्फ पिघलनी होती है शुरू
जब बसंत ऋतु आती है. बर्फ पिघलनी शुरू होती है, तो यह चमत्कार हो जाता है. मेंढक का शरीर बाहर से पिघलना शुरू होता है. सबसे पहले दिल धड़कना शुरू कर देता हैं.