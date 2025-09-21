FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

अक्षय कुमार हर साल 650-700 स्टंट वर्कर्स का कराते हैं इंश्योरेंस! कहा- 'ये हैं असली हीरो, इनकी वजह से मैं बना..'

जहर थूककर आंखों को निशाना बनाता है ये सांप, फिर भी नहीं बनी बात तो करता है मरने की एक्टिंग

Bihar Election: बिहार सरकार ने विकास मित्रों और शिक्षा सेवकों के लिए किया बड़ा ऐलान, टैबलेट-स्मार्टफोन खरीदने के लिए मिलेगी वित्तीय मदद

PM मोदी आज 5 बजे करेंगे देश को संबोधित, कर सकते हैं कुछ बड़ा ऐलान

कुतुब मीनार के गेट में आखिर क्यों लगा रहता है ताला? कारण जानकर आप रह जाएंगे हैरान

अब सफर में प्यास बुझाना होगा सस्ता, Indian Railways ने घटाए रेल नीर के दाम

Devi Shailputri: नवरात्रि के पहले दिन देवी शैलपुत्री की करें आराधना, भोग, बीज मंत्र-आरती के साथ जानें पूजा की संपूर्ण विधि  

'द कपिल शर्मा शो' में Akshay Kumar ने ली चुटकी, कहा- 'इतनी आमदनी है कि कनाडा वाले कैफे पर गोलियां चलीं..'

Kalash Sthapana Vidhi-Muhurat: नवरात्रि पर इस विधि-विधान से करें कलश स्थापना, ये रहे घटस्थापना के 3 शुभ मुहूर्त 

'सपनों की रेल' की पहली महिला ड्राइवर, जानें सुरेखा यादव की पढ़ाई से लेकर प्रेरणा तक की दास्तां

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
अक्षय कुमार हर साल 650-700 स्टंट वर्कर्स का कराते हैं इंश्योरेंस! कहा- 'ये हैं असली हीरो, इनकी वजह से मैं बना..'

अक्षय कुमार हर साल 650-700 स्टंट वर्कर्स का कराते हैं इंश्योरेंस! कहा- 'ये हैं असली हीरो, इनकी वजह से मैं बना..'

Bihar Election: बिहार सरकार ने विकास मित्रों और शिक्षा सेवकों के लिए किया बड़ा ऐलान, टैबलेट-स्मार्टफोन खरीदने के लिए मिलेगी वित्तीय मदद

बिहार सरकार ने विकास मित्रों और शिक्षा सेवकों के लिए किया बड़ा ऐलान, टैबलेट-स्मार्टफोन खरीदने के लिए मिलेगी वित्तीय मदद

PM मोदी आज 5 बजे करेंगे देश को संबोधित, कर सकते हैं कुछ बड़ा ऐलान

PM मोदी आज 5 बजे करेंगे देश को संबोधित, कर सकते हैं कुछ बड़ा ऐलान

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
जहर थूककर आंखों को निशाना बनाता है ये सांप, फिर भी नहीं बनी बात तो करता है मरने की एक्टिंग

जहर थूककर आंखों को निशाना बनाता है ये सांप, फिर भी नहीं बनी बात तो करता है मरने की एक्टिंग

कुतुब मीनार के गेट में आखिर क्यों लगा रहता है ताला? कारण जानकर आप रह जाएंगे हैरान

कुतुब मीनार के गेट में आखिर क्यों लगा रहता है ताला? कारण जानकर आप रह जाएंगे हैरान

Kalash Sthapana Vidhi-Muhurat: नवरात्रि पर इस विधि-विधान से करें कलश स्थापना, ये रहे घटस्थापना के 3 शुभ मुहूर्त 

नवरात्रि पर इस विधि-विधान से करें कलश स्थापना, ये रहे घटस्थापना के 3 शुभ मुहूर्त

HomePhotos

ट्रेंडिंग

कुतुब मीनार के गेट में आखिर क्यों लगा रहता है ताला? कारण जानकर आप रह जाएंगे हैरान

दिल्ली का कुतुब मीनार सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत का प्रतीक है. इसकी भव्यता और नक्काशी पर्यटकों को आकर्षित करती है. लेकिन सवाल यह है कि मीनार के अंदर आम जनता का प्रवेश क्यों हमेशा के लिए बंद है. 

राजा राम | Sep 21, 2025, 10:23 AM IST

1.पर्यटकों के लिए खास

पर्यटकों के लिए खास
1

कुतुब मीनार की ऊंचाई, नक्काशी और इतिहास से जुड़ी कहानियां इसे देश और विदेश के पर्यटकों के लिए खास बनाती हैं. 
 

Advertisement

2.प्रवेश पिछले चार दशकों से वर्जित

प्रवेश पिछले चार दशकों से वर्जित
2

लेकिन मीनार के अंदर आम लोगों का प्रवेश पिछले चार दशकों से वर्जित है. इसका कारण केवल संरचनात्मक सुरक्षा नहीं, बल्कि एक दर्दनाक हादसा है. 
 

3.आखिर क्या हुआ था?

आखिर क्या हुआ था?
3

4 दिसंबर 1981 को मीनार के भीतर लगभग 300 लोग मौजूद थे, जिनमें बड़ी संख्या स्कूली बच्चे थे. वे 379 सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे थे. 
 

4.पर्यटकों में भगदड़ मच गई

पर्यटकों में भगदड़ मच गई
4

अचानक बिजली चली गई और पूरा मीनार अंधेरे में डूब गया. संकरी और घुमावदार सीढ़ियों पर बच्चों और पर्यटकों में भगदड़ मच गई. 

TRENDING NOW

5.वैकल्पिक निकास मार्ग नहीं होने से लोग फंसे रहे

वैकल्पिक निकास मार्ग नहीं होने से लोग फंसे रहे
5

धक्का-मुक्की और गिरने-उठने की स्थिति ने स्थिति को और भयावह बना दिया. कोई वैकल्पिक निकास मार्ग नहीं होने से लोग फंसे रहे. 
 

6.45 लोगों की जान चली गई

45 लोगों की जान चली गई
6

इस भीषण हादसे में 45 लोगों की जान चली गई. ज्यादातर मृतक स्कूली बच्चे थे, जिनकी मौत दम घुटने और कुचले जाने से हुई. 

7.पूरे देश में शोक की लहर फैल गई

पूरे देश में शोक की लहर फैल गई
7

इस घटना के बाद पूरे देश में शोक की लहर फैल गई और तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता महसूस हुई. 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
India's Best Dancer 4 Winner: स्टीव जिरवा के सिर सजा विनर का ताज, चमचमाती ट्रॉफी के साथ मिला इतना कैश
India's Best Dancer 4 Winner: स्टीव जिरवा के सिर सजा विनर का ताज, चमचमाती ट्रॉफी के साथ मिला इतना कैश
खालिस्तानी आतंकवादी अर्श डाला गिरफ्तार, मोस्ट वॉन्टेड और निज्जर से था खास कनेक्शन
खालिस्तानी आतंकवादी अर्श डाला गिरफ्तार, मोस्ट वॉन्टेड और निज्जर से था खास कनेक्शन
'गेरुआ कपड़े पहनने वाले फैला रहे नफरत', महाराष्ट्र में मल्लिकार्जुन खड़गे ने किस पर साधा निशाना
'गेरुआ कपड़े पहनने वाले फैला रहे नफरत', महाराष्ट्र में मल्लिकार्जुन खड़गे ने किस पर साधा निशाना
Kanpur News: खौलते दूध की कड़ाही में गिरने से शख्स की मौत, नशे की हालत में था व्यक्ति, VIDEO
Kanpur News: खौलते दूध की कड़ाही में गिरने से शख्स की मौत, नशे की हालत में था व्यक्ति, VIDEO
कब्ज का रामबाण इलाज है ये सफेद चीज, जानें कैसे करें इस्तेमाल
कब्ज का रामबाण इलाज है ये सफेद चीज, जानें कैसे करें इस्तेमाल
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
जहर थूककर आंखों को निशाना बनाता है ये सांप, फिर भी नहीं बनी बात तो करता है मरने की एक्टिंग
जहर थूककर आंखों को निशाना बनाता है ये सांप, फिर भी नहीं बनी बात तो करता है मरने की एक्टिंग
कुतुब मीनार के गेट में आखिर क्यों लगा रहता है ताला? कारण जानकर आप रह जाएंगे हैरान
कुतुब मीनार के गेट में आखिर क्यों लगा रहता है ताला? कारण जानकर आप रह जाएंगे हैरान
Kalash Sthapana Vidhi-Muhurat: नवरात्रि पर इस विधि-विधान से करें कलश स्थापना, ये रहे घटस्थापना के 3 शुभ मुहूर्त 
नवरात्रि पर इस विधि-विधान से करें कलश स्थापना, ये रहे घटस्थापना के 3 शुभ मुहूर्त
'सपनों की रेल' की पहली महिला ड्राइवर, जानें सुरेखा यादव की पढ़ाई से लेकर प्रेरणा तक की दास्तां
'सपनों की रेल' की पहली महिला ड्राइवर, जानें सुरेखा यादव की पढ़ाई से लेकर प्रेरणा तक की दास्तां
Surya Grahan Sutak Samay: 11 बजे से लगने जा रहा सूर्य ग्रहण का सूतक और गर्भवती महिलाओं को करना होगा पालन वरना होगा भारी नुकसान
11 बजे से लगने जा रहा सूर्य ग्रहण का सूतक और गर्भवती महिलाओं को करना होगा पालन वरना होगा भारी नुकसान
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE