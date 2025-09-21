कुतुब मीनार के गेट में आखिर क्यों लगा रहता है ताला? कारण जानकर आप रह जाएंगे हैरान

अक्षय कुमार हर साल 650-700 स्टंट वर्कर्स का कराते हैं इंश्योरेंस! कहा- 'ये हैं असली हीरो, इनकी वजह से मैं बना..'
ट्रेंडिंग
राजा राम | Sep 21, 2025, 10:23 AM IST
1.पर्यटकों के लिए खास
कुतुब मीनार की ऊंचाई, नक्काशी और इतिहास से जुड़ी कहानियां इसे देश और विदेश के पर्यटकों के लिए खास बनाती हैं.
2.प्रवेश पिछले चार दशकों से वर्जित
लेकिन मीनार के अंदर आम लोगों का प्रवेश पिछले चार दशकों से वर्जित है. इसका कारण केवल संरचनात्मक सुरक्षा नहीं, बल्कि एक दर्दनाक हादसा है.
3.आखिर क्या हुआ था?
4 दिसंबर 1981 को मीनार के भीतर लगभग 300 लोग मौजूद थे, जिनमें बड़ी संख्या स्कूली बच्चे थे. वे 379 सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे थे.
4.पर्यटकों में भगदड़ मच गई
अचानक बिजली चली गई और पूरा मीनार अंधेरे में डूब गया. संकरी और घुमावदार सीढ़ियों पर बच्चों और पर्यटकों में भगदड़ मच गई.
5.वैकल्पिक निकास मार्ग नहीं होने से लोग फंसे रहे
धक्का-मुक्की और गिरने-उठने की स्थिति ने स्थिति को और भयावह बना दिया. कोई वैकल्पिक निकास मार्ग नहीं होने से लोग फंसे रहे.
6.45 लोगों की जान चली गई
इस भीषण हादसे में 45 लोगों की जान चली गई. ज्यादातर मृतक स्कूली बच्चे थे, जिनकी मौत दम घुटने और कुचले जाने से हुई.
7.पूरे देश में शोक की लहर फैल गई
इस घटना के बाद पूरे देश में शोक की लहर फैल गई और तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता महसूस हुई.