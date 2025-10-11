FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Silent Heart Attack: क्या होता है साइलेंट हार्ट अटैक? जानिए लक्षण और बचने के उपाय

इस देश में जेल से भागने पर कैदी को नहीं दी जाती सजा, जानिए इस नियम के पीछे की वजह

बिहार चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा ऐलान, इन सीटों पर AIMIM उतारेगी प्रत्याशी, ये रही लिस्ट

Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 महान कप्तान, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय बल्लेबाज

Rashifal 12 October 2025: आज पैसे की लेन-देन में सावधानी बरतें इन राशि के जातक, पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल

ठुकराया 1 करोड़ रुपये की नौकरी का ऑफर, आज बना डाली 50 करोड़ की कंपनी; सीख लेने वाली है इस महिला की कहानी

'आरोपी कितना भी शक्तिशाली हो बख्शा नहीं जाएगा' IPS अधिकारी वाई पूरन सिंह की मौत पर CM नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान

Dhanteras Rangoli Designs: धनतेरस के दिन नहीं मिलेगा समय, अभी फोन में सेव कर लें ये यूनिक Simple रंगोली डिजाइन

नौकरी छोड़ किसान बनने का किया फैसला, इस बिजनेस से की शुरुआत; आज 4.44 करोड़ का है टर्नओवर

Crime news: पश्चिम बंगाल में एक और मेडिकल छात्रा के साथ हैवानियत, खाना खाने बाहर गई थी तभी हुआ गैंगरेप, जानें पूरा मामला

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
बिहार चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा ऐलान, इन सीटों पर AIMIM उतारेगी प्रत्याशी, ये रही लिस्ट

बिहार चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा ऐलान, इन सीटों पर AIMIM उतारेगी प्रत्याशी, ये रही लिस्ट

Rashifal 12 October 2025: आज पैसे की लेन-देन में सावधानी बरतें इन राशि के जातक, पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल

आज पैसे की लेन-देन में सावधानी बरतें इन राशि के जातक, पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल

'आरोपी कितना भी शक्तिशाली हो बख्शा नहीं जाएगा' IPS अधिकारी वाई पूरन सिंह की मौत पर CM नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान

'आरोपी कितना भी शक्तिशाली हो बख्शा नहीं जाएगा' IPS अधिकारी वाई पूरन सिंह की मौत पर CM नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Silent Heart Attack: क्या होता है साइलेंट हार्ट अटैक? जानिए लक्षण और बचने के उपाय

Silent Heart Attack: क्या होता है साइलेंट हार्ट अटैक? जानिए लक्षण और बचने के उपाय

इस देश में जेल से भागने पर कैदी को नहीं दी जाती सजा, जानिए इस नियम के पीछे की वजह

इस देश में जेल से भागने पर कैदी को नहीं दी जाती सजा, जानिए इस नियम के पीछे की वजह

Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 महान कप्तान, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय बल्लेबाज

Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 महान कप्तान, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय बल्लेबाज

HomePhotos

ट्रेंडिंग

इस देश में जेल से भागने पर कैदी को नहीं दी जाती सजा, जानिए इस नियम के पीछे की वजह

सऊदी अरब, ईरान, इराक, कतर और यूएई ये मिडिल ईस्ट के वो देश है जहां पर सजा और कानून दोनों ही काफी सख्त माने जाते हैं लेकिन जर्मनी जर्मनी में ऐसा नहीं है. यहां पर जेल से भागने पर कैदी को सजा नहीं दी जाती. 

सुमित तिवारी | Oct 11, 2025, 09:33 PM IST

1.मिडिल ईस्ट में जेल से भागना बड़ा अपराध

मिडिल ईस्ट में जेल से भागना बड़ा अपराध
1

मिडिल ईस्ट के देशों में जेल से कैदी का भागना एक गंभीर अपराध है, लेकिन जर्मनी के लिए यह गंभीर अपराध नहीं है. न ही जर्मनी में ऐसा करने पर कोई सजा दी जाती है. 

Advertisement

2.क्यों नहीं दी जाती है सजा

क्यों नहीं दी जाती है सजा
2

लेकिन ये सोचने वाली बात है कि आखिर जर्मनी में ऐसा क्यों नहीं किया जाता. दरअसल यहां का लीगल सिस्टम मानता है कि कैद से भागने की इच्छा एक मानवीय प्रवृत्ति है. 

3.जेल से भागने पर नहीं दिया जाता है दंड

जेल से भागने पर नहीं दिया जाता है दंड
3

कानून के मुताबिक, जेल से भागने पर कैदी को दंड नहीं दिया जाता. इसका जिक्र जर्मन दंड संहिता में किया गया है. जर्मनी पीनल कोड कहता है कि हर व्यक्ति की स्वतंत्र रहने की इच्छा स्वाभाविक हैं. 

4.आजादी पाने की कोशिश

आजादी पाने की कोशिश
4

अगर कोई इंसान अपनी आजादी पाने की कोशिश करता है तो इसका मतलब है कि वह मानवीय प्रवृत्ति के आधार पर ही काम कर रहा है. इसलिए यहां पर उसे किसी भी तरह का दंड नहीं दिया जाता. 
 

TRENDING NOW

5.फिर से भेज दिया जाता है जेल   

फिर से भेज दिया जाता है जेल   
5

जर्मनी की न्याय व्यवस्था हमेशा से ही सजा पर नहीं, सुधार पर जोर देती रही है. यहां की न्याय व्यवस्था कहती है कि अगर कोई कैदी जेल से भागता है तो उसे वापस पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है.
 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Silent Heart Attack: क्या होता है साइलेंट हार्ट अटैक? जानिए लक्षण और बचने के उपाय
Silent Heart Attack: क्या होता है साइलेंट हार्ट अटैक? जानिए लक्षण और बचने के उपाय
इस देश में जेल से भागने पर कैदी को नहीं दी जाती सजा, जानिए इस नियम के पीछे की वजह
इस देश में जेल से भागने पर कैदी को नहीं दी जाती सजा, जानिए इस नियम के पीछे की वजह
Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 महान कप्तान, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय बल्लेबाज
Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 महान कप्तान, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय बल्लेबाज
ठुकराया 1 करोड़ रुपये की नौकरी का ऑफर, आज बना डाली 50 करोड़ की कंपनी; सीख लेने वाली है इस महिला की कहानी
ठुकराया 1 करोड़ रुपये की नौकरी का ऑफर, आज बना डाली 50 करोड़ की कंपनी; सीख लेने वाली है इस महिला की कहानी
Dhanteras Rangoli Designs: धनतेरस के दिन नहीं मिलेगा समय, अभी फोन में सेव कर लें ये यूनिक Simple रंगोली डिजाइन
Dhanteras Rangoli Designs: धनतेरस के दिन नहीं मिलेगा समय, अभी फोन में सेव कर लें ये यूनिक Simple रंगोली डिजाइन
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE