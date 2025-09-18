FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

हरियाणा में महिलाओं को सैनी सरकार की बड़ी सौगात, हर महीने मिलेंगे 2100 रुपये, जानें कब से शुरू होगी 'दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना'

मां का सपना, संघर्ष की आग और मैथ्स का जादू, जानें कैसे प्लास्टर से लिपटे लड़के ने बदल दिया राकेश यादव सर का नजरिया

एक तरफ लाल तो दूसरी तरफ ग्रीन… रात में हवाई जहाज पर क्यों जलती हैं ये लाइट्स? जानिए इसकी खास वजह

CISF Tradesman Admit Card 2025: सीआईएसएफ ट्रेड्समैन फिजिकल टेस्ट के लिए cisf.gov.in पर एडमिट कार्ड जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

Delhi News: ब्रेक की जगह एक्सीलेरेटर दबा दिया, दिल्ली पुलिस की PCR वैन ने ली युवक की जान

पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुई बड़ी डिफेंस डील, एक देश पर वार को दोनों की सुरक्षा पर सीधा हमला माना जाएगा

Fatty Liver Signs: लिवर में फैट बढ़ने पर बॉडी में नजर आते हैं कई लक्षण, समय रहते कर लें पहचान, वरना...

Rahul Gandhi: एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम की तैयारी..., राहुल गांधी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे जवाब

Mouth Smell Remedies: मुंह से आने वाली दुर्गंध को पर्मानेंट दूर करेंगे ये 3 उपाय, फिर कभी नहीं आएगी मुंह से बदबू

Noida Cyber Fraud: नोएडा में साइबर ठगी का शिकार हुए रिटायर्ड अफसर, वीडियो कॉल पर कोर्ट रूम का दृश्य दिखाकर डराया और ठगे 1.70 करोड़

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
हरियाणा में महिलाओं को सैनी सरकार की बड़ी सौगात, हर महीने मिलेंगे 2100 रुपये, जानें कब से शुरू होगी 'दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना'

हरियाणा में महिलाओं को सैनी सरकार की बड़ी सौगात, हर महीने मिलेंगे 2100 रुपये, जानें कब से शुरू होगी 'दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना'

CISF Tradesman Admit Card 2025: सीआईएसएफ ट्रेड्समैन फिजिकल टेस्ट के लिए cisf.gov.in पर एडमिट कार्ड जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

CISF ट्रेड्समैन फिजिकल टेस्ट के लिए cisf.gov.in पर एडमिट कार्ड जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

Delhi News: ब्रेक की जगह एक्सीलेरेटर दबा दिया, दिल्ली पुलिस की PCR वैन ने ली युवक की जान

ब्रेक की जगह एक्सीलेरेटर दबा दिया, दिल्ली पुलिस की PCR वैन ने ली युवक की जान

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
मां का सपना, संघर्ष की आग और मैथ्स का जादू, जानें कैसे प्लास्टर से लिपटे लड़के ने बदल दिया राकेश यादव सर का नजरिया

मां का सपना, संघर्ष की आग और मैथ्स का जादू, जानें कैसे प्लास्टर से लिपटे लड़के ने बदल दिया राकेश यादव सर का नजरिया

एक तरफ लाल तो दूसरी तरफ ग्रीन… रात में हवाई जहाज पर क्यों जलती हैं ये लाइट्स? जानिए इसकी खास वजह

एक तरफ लाल तो दूसरी तरफ ग्रीन… रात में हवाई जहाज पर क्यों जलती हैं ये लाइट्स? जानिए इसकी खास वजह

क्या होगा अगर 1 सेकेंड के लिए रुक जाए पृथ्वी, जानें धरती का घूमना बंद होते ही कितनी होगी तबाही

क्या होगा अगर 1 सेकेंड के लिए रुक जाए पृथ्वी, जानें धरती का घूमना बंद होते ही कितनी होगी तबाही

HomePhotos

ट्रेंडिंग

एक तरफ लाल तो दूसरी तरफ ग्रीन… रात में हवाई जहाज पर क्यों जलती हैं ये लाइट्स? जानिए इसकी खास वजह

बचपन में जब भी आसमान से कोई हवाई जहाज गुजरता था, तो उसे देखने का रोमांच ही कुछ अलग होता था. खासकर रात के समय जब जहाज पर जलती लाल और हरी लाइट्स हमें दिखाई देती हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये लाइट्स क्यों लगाई जाती हैं और इनका काम क्या होता है?

राजा राम | Sep 18, 2025, 10:41 AM IST

1.बच्चों से लेकर बड़ों तक सबका ध्यान खिंच जाता है

बच्चों से लेकर बड़ों तक सबका ध्यान खिंच जाता है
1

आसमान में उड़ते किसी भी जहाज को देखकर बच्चों से लेकर बड़ों तक सबका ध्यान खिंच जाता है. दिन में उसकी स्पीड और आवाज रोमांचित करती है, वहीं रात में उस पर लगी लाइट्स हमें सबसे ज्यादा आकर्षित करती हैं. 
 

Advertisement

2.बेहद जरूरी संकेत होते हैं

बेहद जरूरी संकेत होते हैं
2

आपने गौर किया होगा कि हवाई जहाज के दोनों पंखों के सिरों पर अलग-अलग लाइट्स लगी होती हैं. एक तरफ लाल और दूसरी तरफ हरी लाइट जलती है. दरअसल, ये कोई सजावट नहीं बल्कि बेहद जरूरी संकेत होते हैं. 
 

3.विमान किस दिशा में जा रहा है

विमान किस दिशा में जा रहा है
3

दरअसल, इन लाइट्स को नेविगेशन लाइट्स कहा जाता है. इनका काम है आसमान में दूसरे पायलट और जमीन पर मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोल को यह बताना कि विमान किस दिशा में जा रहा है. 

4.लाल लाइट हमेशा विमान के बाएं पंख पर

लाल लाइट हमेशा विमान के बाएं पंख पर
4

लाल लाइट हमेशा विमान के बाएं पंख (Left Wing) पर लगाई जाती है. इसे देखकर कोई भी आसानी से समझ सकता है कि जहाज का कौन सा हिस्सा बायां है. 

TRENDING NOW

5.ग्रीन लाइट दाहिने पंख पर

ग्रीन लाइट दाहिने पंख पर
5

वहीं, ग्रीन लाइट दाहिने पंख (Right Wing) पर लगाई जाती है. यानी अगर कोई विमान दूर से दिखाई दे रहा है और उसमें हरी लाइट दिख रही है, तो वह उसका दायां हिस्सा है.

6.आसानी से पहचान लेते हैं

आसानी से पहचान लेते हैं
6

इन संकेतों की मदद से आसमान में उड़ रहे दो विमान टकराने से बचते हैं और एक-दूसरे की दिशा को आसानी से पहचान लेते हैं. 

7.विमान की सुरक्षा और पहचान सुनिश्चित करती हैं

विमान की सुरक्षा और पहचान सुनिश्चित करती हैं
7

इसके अलावा भी प्लेन में अलग-अलग तरह की लाइट्स का इस्तेमाल होता है. इन लाइट्स का इस्तेमाल अलग-अलग समय पर किया जाता है, जैसे टेकऑफ, लैंडिंग या रनवे पर चलते समय.  इस तरह ये सभी लाइट्स मिलकर विमान की सुरक्षा और पहचान सुनिश्चित करती हैं. 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
मां का सपना, संघर्ष की आग और मैथ्स का जादू, जानें कैसे प्लास्टर से लिपटे लड़के ने बदल दिया राकेश यादव सर का नजरिया
मां का सपना, संघर्ष की आग और मैथ्स का जादू, जानें कैसे प्लास्टर से लिपटे लड़के ने बदल दिया राकेश यादव सर का नजरिया
एक तरफ लाल तो दूसरी तरफ ग्रीन… रात में हवाई जहाज पर क्यों जलती हैं ये लाइट्स? जानिए इसकी खास वजह
एक तरफ लाल तो दूसरी तरफ ग्रीन… रात में हवाई जहाज पर क्यों जलती हैं ये लाइट्स? जानिए इसकी खास वजह
क्या होगा अगर 1 सेकेंड के लिए रुक जाए पृथ्वी, जानें धरती का घूमना बंद होते ही कितनी होगी तबाही
क्या होगा अगर 1 सेकेंड के लिए रुक जाए पृथ्वी, जानें धरती का घूमना बंद होते ही कितनी होगी तबाही
Aadhaar Card केवल आईडी नहीं बल्कि इससे होते हैं ये 5 फायदें, 90 % लोगों को नहीं है जानकारी
Aadhaar Card केवल आईडी नहीं बल्कि इससे होते हैं ये 5 फायदें, 90 % लोगों को नहीं है जानकारी
न डिग्री, न कॉलेज! बस इन ट्रेडिंग स्किल्स को बनाएं कमाई का जरिया, घर बैठे बनाएं लाखों रुपये
न डिग्री, न कॉलेज! बस इन ट्रेडिंग स्किल्स को बनाएं कमाई का जरिया, घर बैठे बनाएं लाखों रुपये
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE