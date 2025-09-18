एक तरफ लाल तो दूसरी तरफ ग्रीन… रात में हवाई जहाज पर क्यों जलती हैं ये लाइट्स? जानिए इसकी खास वजह

7 . विमान की सुरक्षा और पहचान सुनिश्चित करती हैं

इसके अलावा भी प्लेन में अलग-अलग तरह की लाइट्स का इस्तेमाल होता है. इन लाइट्स का इस्तेमाल अलग-अलग समय पर किया जाता है, जैसे टेकऑफ, लैंडिंग या रनवे पर चलते समय. इस तरह ये सभी लाइट्स मिलकर विमान की सुरक्षा और पहचान सुनिश्चित करती हैं.