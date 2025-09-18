हरियाणा में महिलाओं को सैनी सरकार की बड़ी सौगात, हर महीने मिलेंगे 2100 रुपये, जानें कब से शुरू होगी 'दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना'
मां का सपना, संघर्ष की आग और मैथ्स का जादू, जानें कैसे प्लास्टर से लिपटे लड़के ने बदल दिया राकेश यादव सर का नजरिया
एक तरफ लाल तो दूसरी तरफ ग्रीन… रात में हवाई जहाज पर क्यों जलती हैं ये लाइट्स? जानिए इसकी खास वजह
CISF Tradesman Admit Card 2025: सीआईएसएफ ट्रेड्समैन फिजिकल टेस्ट के लिए cisf.gov.in पर एडमिट कार्ड जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड
Delhi News: ब्रेक की जगह एक्सीलेरेटर दबा दिया, दिल्ली पुलिस की PCR वैन ने ली युवक की जान
पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुई बड़ी डिफेंस डील, एक देश पर वार को दोनों की सुरक्षा पर सीधा हमला माना जाएगा
Fatty Liver Signs: लिवर में फैट बढ़ने पर बॉडी में नजर आते हैं कई लक्षण, समय रहते कर लें पहचान, वरना...
Rahul Gandhi: एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम की तैयारी..., राहुल गांधी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे जवाब
Mouth Smell Remedies: मुंह से आने वाली दुर्गंध को पर्मानेंट दूर करेंगे ये 3 उपाय, फिर कभी नहीं आएगी मुंह से बदबू
Noida Cyber Fraud: नोएडा में साइबर ठगी का शिकार हुए रिटायर्ड अफसर, वीडियो कॉल पर कोर्ट रूम का दृश्य दिखाकर डराया और ठगे 1.70 करोड़
ट्रेंडिंग
राजा राम | Sep 18, 2025, 10:41 AM IST
1.बच्चों से लेकर बड़ों तक सबका ध्यान खिंच जाता है
आसमान में उड़ते किसी भी जहाज को देखकर बच्चों से लेकर बड़ों तक सबका ध्यान खिंच जाता है. दिन में उसकी स्पीड और आवाज रोमांचित करती है, वहीं रात में उस पर लगी लाइट्स हमें सबसे ज्यादा आकर्षित करती हैं.
2.बेहद जरूरी संकेत होते हैं
आपने गौर किया होगा कि हवाई जहाज के दोनों पंखों के सिरों पर अलग-अलग लाइट्स लगी होती हैं. एक तरफ लाल और दूसरी तरफ हरी लाइट जलती है. दरअसल, ये कोई सजावट नहीं बल्कि बेहद जरूरी संकेत होते हैं.
3.विमान किस दिशा में जा रहा है
दरअसल, इन लाइट्स को नेविगेशन लाइट्स कहा जाता है. इनका काम है आसमान में दूसरे पायलट और जमीन पर मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोल को यह बताना कि विमान किस दिशा में जा रहा है.
4.लाल लाइट हमेशा विमान के बाएं पंख पर
लाल लाइट हमेशा विमान के बाएं पंख (Left Wing) पर लगाई जाती है. इसे देखकर कोई भी आसानी से समझ सकता है कि जहाज का कौन सा हिस्सा बायां है.
5.ग्रीन लाइट दाहिने पंख पर
वहीं, ग्रीन लाइट दाहिने पंख (Right Wing) पर लगाई जाती है. यानी अगर कोई विमान दूर से दिखाई दे रहा है और उसमें हरी लाइट दिख रही है, तो वह उसका दायां हिस्सा है.
6.आसानी से पहचान लेते हैं
इन संकेतों की मदद से आसमान में उड़ रहे दो विमान टकराने से बचते हैं और एक-दूसरे की दिशा को आसानी से पहचान लेते हैं.
7.विमान की सुरक्षा और पहचान सुनिश्चित करती हैं
इसके अलावा भी प्लेन में अलग-अलग तरह की लाइट्स का इस्तेमाल होता है. इन लाइट्स का इस्तेमाल अलग-अलग समय पर किया जाता है, जैसे टेकऑफ, लैंडिंग या रनवे पर चलते समय. इस तरह ये सभी लाइट्स मिलकर विमान की सुरक्षा और पहचान सुनिश्चित करती हैं.