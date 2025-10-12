FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत में कारों की स्टीयरिंग दाई तरफ ही क्यों होती है? 90% लोग नहीं जानते सही जवाब

भारत में चलने वाली कारों की स्टीयरिंग हमेशा दाई तरफ होती जबकि विदेशों में बाई तरफ होती है. ऐसा क्यों होता है 90 प्रतिशत लोगों को इसका सहीं जवाब पता नहीं है. आइए हम आपको बताते हैं.

सुमित तिवारी | Oct 12, 2025, 09:26 PM IST

1.ट्रैफिक नियम के कारण

ट्रैफिक नियम के कारण
1

यह ट्रैफिक नियम के कारण है जो वाहनों को सड़क के बाईं ओर चलाने की आवश्यकता होती है. यह नियम ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में लागू किया गया था, जब वे 1947 से पहले भारत पर शासन कर रहे थे.

2.घोड़ा-गाड़ी

घोड़ा-गाड़ी
2

दरअसल उस समय मूल रुप से घोड़ा गाड़ी चलाने वाले दाई ओर बैठते थे ताकि उन्हें सामने से आने वाले वाहन स्पष्ट रुप से दिखाई देने लगे. इस तरीके से ड्राइविंग सुरक्षित और आसान रहती थी. 
 

3.बाई ओर ड्राइविंग

बाई ओर ड्राइविंग
3

और दूसरी तरफ भारत में बाई ओर ड्राइविंग के कारण दाई ओर बैठने की प्रथा हमेशा से जारी रही. समय के साथ जब घोड़ा-गाड़ी बंद हो गई और कारे ने इनकी जगह ले ली. 

4.हमेशा दाई तरफ रही सीट

हमेशा दाई तरफ रही सीट
4

तो चालक की सीट भी दाई तरफ ही रही ताकी चालक की स्पष्ट दृश्यता मिल सके. इसीलिए भारत में कारों की चालक सीटें आज भी दाई तरफ ही रहती हैं.

5.विदेशों में बाई तरफ

विदेशों में बाई तरफ
5

लेकिन इसके विपरीत विदेशों में कार चालक की सीट बाई तरफ रहती है. इतना ही नहीं अभी तो ऑटोमेटिक ड्राइविंग वाली कारें भी उपलब्ध है. दरअसल विदेशों में वहां के ट्रेफिक नियमों के आधार पर चालक सीटों को फिट किया जाता है. 

