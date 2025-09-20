रात के समय क्यों चमकने लगती हैं बिल्ली, कुत्ता और भेड़िया जैसे जानवरों की आंखे, क्या है इसके पीछे की वजह?

5 . कैसे करता ये काम

कोई जानवर रात में किसी जंगल में चल रहा है और वहां बहुत कम रोशनी है. उसकी आंख में जब थोड़ी-सी रोशनी जाती है, तो यह टेपेटम ल्यूसिडम उस रोशनी को रेटिना पर दो बार फेंकता है. यही वजह है कि उसकी आंखें चमकने लगती हैं.