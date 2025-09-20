रात के समय क्यों चमकने लगती हैं बिल्ली, कुत्ता और भेड़िया जैसे जानवरों की आंखे, क्या है इसके पीछे की वजह?

इस हसीना की दिलकश अदाओं पर फिदा हुआ ये दिग्गज फुटबॉलर, मैदान के बाहर रोमांस की चर्चा!
1.कैसे चमकती है आंखे
ऐसे में चलिए आज हम जानते हैं कि रात के समय जानवरों की आंखें कैसे चमकती हैं और इसके पीछे की वजह क्या है. क्या ये कोई जादू है या फिर इसके पीछे कोई विज्ञान छुपा हुआ हैं.
2.विशेष लेयर
कुछ खास जानवरों की आंखों में एक विशेष लेयर होती है जिसे टेपेटम ल्यूसिडम (Tapetum Lucidum) कहा जाता है. इसका मतलब होता है एक चमकदार परत, ये शब्द लैटिन भाषा से आया हैं.
3.आंखों के पीछे मौजूद परत
यह परत जानवरों की आंखों के पीछे मौजूद होती है और इसका काम लाइट को वापस आंखों के अंदर रिफ्लेक्ट करना यानी दोबारा लौटाना होता है.
4.जब आंख से टकराती है लाइट
जब हम किसी जानवर की आंखों में लाइट लगाते हैं या फिर किसी कार की हेडलाइट से इन जानवरों की आंखों का सामना होता है तो ये चमकदार दिखाई देती है. ये रिफलेक्शन की वजह से होता है.
5.कैसे करता ये काम
कोई जानवर रात में किसी जंगल में चल रहा है और वहां बहुत कम रोशनी है. उसकी आंख में जब थोड़ी-सी रोशनी जाती है, तो यह टेपेटम ल्यूसिडम उस रोशनी को रेटिना पर दो बार फेंकता है. यही वजह है कि उसकी आंखें चमकने लगती हैं.