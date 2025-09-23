FacebookTwitterYoutubeInstagram
यादव नहीं, तेजस्वी और राजद के लिए यह है बिहार का ब्रह्मास्त्र...

बनारस के मणिकर्णिका श्मशान घाट का ये कैसा विचित्र नियम, जलने के बाद मुर्दे की राख पर क्यों लिखते हैं 94 की संख्या

ये हैं दुनिया के सबसे सस्ते देश, जहां रहना, खाना-पीना है बहुत सस्ता

IND-W vs AUS-W: ICC ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज बाद टीम इंडिया पर ठोका जुर्माना, जानिए क्या है पूरा माजरा

Rashifal 24 September 2025: आज इन राशि के लोग सेहत का रखें खास ध्यान, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

क्या बांग्लादेश की सियासत पर है जमात-ए-इस्लामी का कब्ज़ा? कुछ ऐसा ही दर्शा रहे हैं समीकरण

Desi Remedy For Sugar: शुगर लेवल बैलेंस रखेंगी ये 5 आयुर्वेदिक देसी चीजें, डायबिटीज के हैं मरीज तो डाइट में कर लें शामिल

दुनिया में हर घंटे कितने लोग मरते हैं? आंकड़े जानने पर उड़ जाएंगे होश

Bihar Police: बिहार में दरोगा बनने का सुनहरा मौका, करीब 1800 पदों पर निकली SI की भर्ती, बस एक क्लिक में जानें पूरी डिटेल

मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ होगा आंदोलन! गोमांस पर 0% जीएटी लगाने पर भड़के जीतू पटवारी, यहां जाने पूरा मामला

बनारस के मणिकर्णिका श्मशान घाट का ये कैसा विचित्र नियम, जलने के बाद मुर्दे की राख पर क्यों लिखते हैं 94 की संख्या

अगर आप बनारस घूमने गए हैं तो मणिकर्णिका घाट जरूर गए होंगे. यहां पर बने श्मशान घाट की सालों पुरानी की एक परंपरा चली आ रही है. यहां शवों के दाह संस्कार के बाद चिता की राख पर 94 लिख दिया जाता है. आइए जानते है क्यों

सुमित तिवारी | Sep 23, 2025, 11:08 PM IST

1.मणिकर्णिका घाट

मणिकर्णिका घाट
1

मणिकर्णिका घाट बनारस का सबसे प्राचीन और प्रमुख श्मशान घाट माना जाता है. कहा जाता है कि यहां पर हजारों सालों से ऐसे ही लोगों की चिताएं जलती चली आ रही हैं.

2.स्कन्द पुराण और काशी खंड

स्कन्द पुराण और काशी खंड
2

स्कन्द पुराण और काशी खंड जैसे ग्रंथों में मणिकर्णिका घाट का उल्लेख मिलता है. मान्यता है कि स्वयं भगवान विष्णु ने यहां तप किया. अपने चक्र से कुआं यानि मणिकर्णिका कुंड खोदा. उसी दौरा उनका मणि और पार्वती जी का कर्णफूल (कुंडल) यहां गिर गया था. जिससे इसका नाम मणिकर्णिका पड़ा. 

3.दाह संस्कार

दाह संस्कार
3

यहां दाह संस्कार करने वाला शख्स चिता की आग ठंडा करने से ठीक पहले काठ या अंगुली से 94 लिखता है. ये एकमात्र स्थान है जहां मौत का उत्सव मनाया जाता हैं. 

4.94 गुण

94 गुण
4

ऐसा माना जाता है कि 94 मुक्ति मंत्र है. काशी के पंडित बताते हैं कि मनुष्य के हाथ में 94 गुण होते हैं, जिन्हें वह अपने कामों के अनुसार बढ़ाता – घटाता रहता है. 6 गुण हर मानव को ब्रह्मा की ओर से मिलते हैं. 
 

5.शव को समर्पित

शव को समर्पित
5

अगर ये गुण मिल जाए तो वह सर्वगुण संपन्न माना जाता है. तो बनारस में मनुष्य को मिले यही 94 गुण शव को समर्पित करके मुक्ति या मोक्ष मांगा जाता है. 

