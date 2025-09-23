बनारस के मणिकर्णिका श्मशान घाट का ये कैसा विचित्र नियम, जलने के बाद मुर्दे की राख पर क्यों लिखते हैं 94 की संख्या

2 . स्कन्द पुराण और काशी खंड

स्कन्द पुराण और काशी खंड जैसे ग्रंथों में मणिकर्णिका घाट का उल्लेख मिलता है. मान्यता है कि स्वयं भगवान विष्णु ने यहां तप किया. अपने चक्र से कुआं यानि मणिकर्णिका कुंड खोदा. उसी दौरा उनका मणि और पार्वती जी का कर्णफूल (कुंडल) यहां गिर गया था. जिससे इसका नाम मणिकर्णिका पड़ा.