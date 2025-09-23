बनारस के मणिकर्णिका श्मशान घाट का ये कैसा विचित्र नियम, जलने के बाद मुर्दे की राख पर क्यों लिखते हैं 94 की संख्या

यादव नहीं, तेजस्वी और राजद के लिए यह है बिहार का ब्रह्मास्त्र...
सुमित तिवारी | Sep 23, 2025, 11:08 PM IST
1.मणिकर्णिका घाट
मणिकर्णिका घाट बनारस का सबसे प्राचीन और प्रमुख श्मशान घाट माना जाता है. कहा जाता है कि यहां पर हजारों सालों से ऐसे ही लोगों की चिताएं जलती चली आ रही हैं.
2.स्कन्द पुराण और काशी खंड
स्कन्द पुराण और काशी खंड जैसे ग्रंथों में मणिकर्णिका घाट का उल्लेख मिलता है. मान्यता है कि स्वयं भगवान विष्णु ने यहां तप किया. अपने चक्र से कुआं यानि मणिकर्णिका कुंड खोदा. उसी दौरा उनका मणि और पार्वती जी का कर्णफूल (कुंडल) यहां गिर गया था. जिससे इसका नाम मणिकर्णिका पड़ा.
3.दाह संस्कार
यहां दाह संस्कार करने वाला शख्स चिता की आग ठंडा करने से ठीक पहले काठ या अंगुली से 94 लिखता है. ये एकमात्र स्थान है जहां मौत का उत्सव मनाया जाता हैं.
4.94 गुण
ऐसा माना जाता है कि 94 मुक्ति मंत्र है. काशी के पंडित बताते हैं कि मनुष्य के हाथ में 94 गुण होते हैं, जिन्हें वह अपने कामों के अनुसार बढ़ाता – घटाता रहता है. 6 गुण हर मानव को ब्रह्मा की ओर से मिलते हैं.
5.शव को समर्पित
अगर ये गुण मिल जाए तो वह सर्वगुण संपन्न माना जाता है. तो बनारस में मनुष्य को मिले यही 94 गुण शव को समर्पित करके मुक्ति या मोक्ष मांगा जाता है.