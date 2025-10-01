कौन है रशियन इंफ्लुएंसर क्रिस्टीना उर्फ Koko, जिनको 12 अक्टूबर तक छोड़ना होगा भारत

IND vs WI टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में टॉप पर इस भारतीय ऑलराउंडर का नाम
रईश खान | Oct 01, 2025, 07:00 PM IST
1.FRRO में दिया एग्जिट परमिट का आवेदन
रशियन इंफ्लुएंसर क्रिस्टीना (kristina koko) ने भारत छोड़ने का फैसला किया है. क्रिस्टीना को अपने वीजा का एक्सटेंशन कराने के बजाय अचानक एग्जिट परमिट के लिए आवेदन कर दिया. फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) ने भी उनके आवेदन को तुरंत मंजूर कर लिया.
2.12 अक्टूबर तक छोड़ना होगा भारत
क्रिस्टीना को 12 अक्टूबर तक भारत छोड़ने की अनुमति दी गई है. रशियन क्रिस्टीना का दावा है कि वीजा एक्सटेंशन कराने के लिए जब वो एफआरआरओ गई तो एक महिला अधिकारी ने उनके साथ बदसलूकी की.
3.'कोको इन इंडिया' से मशहूर
kristina मूल रूप से रूस की रहने वाली है. वह सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं. क्रिस्टीना को 'कोको इन इंडिया' के नाम से भी जाना जाता है. वह पिछले कई सालों से भारत में रह रही हैं. भारत की परंपरा, रहन-सहन और संस्कृति को लेकर रील बनाती रहती हैं.
4.छठ पूजा को करना चाहती थी कवर
क्रिस्टीना का कहना है कि उन्हें भारतीय संस्कृति से बेहद लगाव है. वह छठ पूजा को कवर करना चाहती थीं, लेकिन अब उनको भारत छोड़कर जाना पड़ रहा है. क्रिस्टीना ने आरोप लगाया कि दिल्ली के आरकेपुरम स्थित फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में उससे आपत्तिजनक सवाल पूछे गए. जिसकी वजह से उसका दिल टूट गया.
5.होटल जाने पर पूछे सवाल
इंफ्लुएंसर ने कहा कि मुझसे FRRO के अधिकारी ने सवाल पूछा कि तुम होटल क्यों जाती हो? किससे मिलती हो. मैंने कहा कि मैं एक बार पुणे और जयपुर के होटल में रुकी थी. मैं अपने प्रेमी से मिलने सफरदरजंग एन्क्लेव जरूर जाती हूं. इसके लिए किसी से नहीं मिलती.
6.'मैं कोई वैश्या नहीं हूं'
क्रिस्टीना ने अपने वीडियो में आगे बताया कि मैं कोई वेश्या नहीं हूं और न ही ऐसी-वैसी लड़की. लेकिन मुझसे इस तरह के सवाल पूछे गए कि जैसे में घटिया औरत हूं. कोको ने कहा कि वह अपने प्रेमी के अलावा किसी के साथ होटल में नहीं गई.
7.यट्यूब पर 8 लाख फॉलोअर्स
कोको ने कहा कि महिला अधिकारी ने उसके फोन की पर्सनल चैट भी देखी. क्रिस्टीना मशहूर इंफ्लुएंसर है. उनके Youtube पर 8,000,00 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. वहीं इंस्टाग्राम पर 4,80000 फॉलोअर्स हैं.