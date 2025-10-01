कौन है रशियन इंफ्लुएंसर क्रिस्टीना उर्फ Koko, जिनको 12 अक्टूबर तक छोड़ना होगा भारत

4 . छठ पूजा को करना चाहती थी कवर

क्रिस्टीना का कहना है कि उन्हें भारतीय संस्कृति से बेहद लगाव है. वह छठ पूजा को कवर करना चाहती थीं, लेकिन अब उनको भारत छोड़कर जाना पड़ रहा है. क्रिस्टीना ने आरोप लगाया कि दिल्ली के आरकेपुरम स्थित फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में उससे आपत्तिजनक सवाल पूछे गए. जिसकी वजह से उसका दिल टूट गया.

