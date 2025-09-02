कौन है दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन का मालिक, जो एक चक्कर में बना देती है करोड़पति!

1 . दुनिया का सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क

दुनिया में हर दिन करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं. अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, जिसकी कुल लंबाई 2,20,000 किलोमीटर है. इसके बाद चीन, रूस और भारत का नंबर आता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में रोजाना करीब 2.5 करोड़ लोग ट्रेन से आवाजाही करते हैं. लेकिन आज हम आपको दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन के बारे में बताने जा रहे हैं.