कौन है दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन का मालिक, जो एक चक्कर में बना देती है करोड़पति!

रईश खान | Sep 02, 2025, 09:49 PM IST
1.दुनिया का सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क
दुनिया में हर दिन करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं. अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, जिसकी कुल लंबाई 2,20,000 किलोमीटर है. इसके बाद चीन, रूस और भारत का नंबर आता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में रोजाना करीब 2.5 करोड़ लोग ट्रेन से आवाजाही करते हैं. लेकिन आज हम आपको दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन के बारे में बताने जा रहे हैं.
2.दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है?
इस ट्रेन के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में आधे से एक घंटे का समय लग जाता है. इसके कोच की संख्या इतनी है कि भारत की सैंकड़ों ट्रेन बन जाएं. इस ट्रेन की लंबाई का अंदाजा इसी लगा सकते हैं कि उसमें 22 से ज्यादा एफिल टावर समा जाएं.
3.8 इंजन खींचते हैं ट्रेन
दरअसल, हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की BHP आयरन ट्रेन (Australian BHP Iron Ore) की, जिसकी कुल लंबाई 7.3 किलोमीटर है. इस ट्रेन में 682 डिब्बे होते हैं और इसे खींचने के लिए 8 डीजल लोकोमोटिव इंजन की आवश्यकता होती है.
4.कहां है सबसे लंबी ट्रेन?
यह एक माल गाड़ी है, जो ऑस्ट्रेलिया के यांडी माइन से पोर्ट हेडलैंड के बीच चलती है. जिसकी कुल दूरी 275 किलोमीटर है. इस सफर को तय करने में वो 10 घंटे से ज्यादा का समय लेती है.
5.कौन है इस ट्रेन का मालिक?
इस ट्रेन का मालिक ऑस्ट्रेलियाई कंपनी BHP है. बीएचपी ने ऑस्ट्रेलिया के पीलबारा इलाके में अपने लिए प्राइवेट रेल लाइन बिछा रखी है. जिसे माउंट न्यूमैन रेलवे भी कहा जाता है.
6.एक चक्कर में करोड़ों की कमाई
सबसे खास बात यह है कि यह मालगाड़ी एक चक्कर में 82,000 टन आयरन भरकर ले जाती है. यानी एक चक्कर में BHP को करोड़ों रुपये (भारतीय करेंसी में) की इनकम कराती है. हालांकि, इस ट्रेन के डिब्बों की संख्या अब घटाकर 270 कर दी गई है. जिन्हें खींचने के लिए 4 इंजन का उपयोग किया जाता है.