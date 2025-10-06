FacebookTwitterYoutubeInstagram
किस देश में नेताओं को मिलता है सबसे ज्यादा वेतन, अमेरिका और चीन से आगे है ये देश

कभी न कभी तो आपके दिमाग में ये ख्याल जरूर आता होगा कि दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जो कि जहां के नेताओं को सबसे ज्यादा वेतन मिलता है. आज हम आपको इसी सवाल का आंसर देने जा रहे हैं. 

सुमित तिवारी | Oct 06, 2025, 11:22 PM IST

1.पहला नंबर

पहला नंबर
1

वर्ल्‍ड पॉपुलेशन रिव्‍यू के अनुसार, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सियन लूंग पूरी (Prime Minister of Singapore, Lee Hsien Loong) को दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है.
 

2.13 करोड़ रुपये

13 करोड़ रुपये
2

एनुअल विश्व जनसंख्या रिव्यू के अनुसार, उन्हें सालाना लगभग 1.6 मिलियन डॉलर यानी लगभग 13 करोड़ रुपये वेतन के रूप में मिलते हैं.
 

3.दूसरा नंबर 

दूसरा नंबर 
3

इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हांगकांग आता हैं. यहां के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जॉन ली का चिउ (John Lee Ka Chiu) दुनिया के सबसे अधिक वेतन पाने वाले वरिष्ठ राजनेताओं में से एक हैं.
 

4.मनोरंजन भत्ता

मनोरंजन भत्ता
4

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक, चिउ को हर साल करीब 6 करोड़ रुपये की सैलरी मिलती है. इसके अलावा 10,000 डॉलर से अधिक का मनोरंजन भत्ता भी उन्हें मिलता है.

5.तीसरा नंबर 

तीसरा नंबर 
5

स्विस परिसंघ के चेयरमैन एलेन बर्सेट तीसरे नंबर पर हैं. स्विस गवर्नमेंट के अनुसार, उन्‍हें हर साल 4.16 करोड़ रुपये सैलरी मिलती है.
 

