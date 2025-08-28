कौन हैं दुबई की राजकुमारी शेखा माहरा, पति को इंस्टाग्राम पर दे दिया था तलाक, सगाई की खबर ने खलबली मचा दी

4 . शेखा माहरा का हाल ही में हुआ था तलाक

शेखा माहरा की पहली शादी अमीरात के बिजनेसमैन और शाही परिवार से ताल्लुक रखने वाले शेख माना से मई 2023 में हुई थी. दोनों की एक बेटी भी है. इंस्टाग्राम पर पति से अलग होने का ऐलान करने के बाद से ही अलग रह रही थीं. कुछ वक्त पहले ही औपचारिक रूप से उनका तलाक हुआ है. तलाक के कुछ दिन बाद ही फ्रेंच मोन्टैना दुबई गए थे जहां महारा ने उन्हें होस्ट किया था. खबर है कि इसी दौरान दोनों डेट करने लगे थे. जून में हुए पेरिस फैशन वीक के दौरान दोनों को साथ में देखा गया था.