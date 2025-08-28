कौन हैं दुबई की राजकुमारी शेखा माहरा, पति को इंस्टाग्राम पर दे दिया था तलाक, सगाई की खबर ने खलबली मचा दी

Terrorist Alert In Bihar: नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे जैश ए मोहम्मद के तीन पाकिस्तानी आतंकी, पुलिस ने जारी किया हाई अलर्ट
कुसुम | Aug 28, 2025, 02:37 PM IST
1.कौन हैं शेखा माहरा?
माहरा संयुक्त अरब अमीरात के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम की बेटी हैं. राशिद अल मकतूम की गिनती दुनिया के सबसे अमीर रॉयल्स में होती है. माहरा उनकी 26 संतानों में से एक है. माहरा की मां Zoe Grigorakos हैं जो ग्रीस की रहने वाली हैं. माहरा के माता-पिता का तलाक हो चुका है.
2.कितनी पढ़ी-लिखी हैं शेखा माहरा
माहरा की शुरुआती पढ़ाई दुबई में हुई, बाद में वह लंदन चली गई थीं जहां उन्होंने इंटरनैशनल रिलेशंस में ग्रेजुएशन पूरा किया. वह 31 साल की हैं और उनकी गितनी UAE के सामाजिक कार्यकर्ताओं में होती है. वह घोड़ों और घुड़सवारी में अपनी विशेष रुचि के लिए जानी जाती हैं. माहरा ने सितंबर 2024 में Divorce नाम से एक परफ्यूम जारी किया था.
3.पति को इंस्टाग्राम पर दे दिया था तलाक
शेखा माहरा ने अपने पूर्व-पति पर शादी से बाहर संबंध रखने के आरोप लगाए थे. उन्होंने पिछले साल जुलाई में इंस्टाग्राम पर लिखा था, "डियर हसबेंड, आप दूसरी साथियों के साथ व्यस्त हैं, मैं हमारे तलाक का ऐलान करती हूं. मैं आपको तलाक देती हूं, मैं आपको तलाक देती हूं. मैं आपको तलाक देती हूं. ख्याल रखें. आपकी ex-wife."
4.शेखा माहरा का हाल ही में हुआ था तलाक
शेखा माहरा की पहली शादी अमीरात के बिजनेसमैन और शाही परिवार से ताल्लुक रखने वाले शेख माना से मई 2023 में हुई थी. दोनों की एक बेटी भी है. इंस्टाग्राम पर पति से अलग होने का ऐलान करने के बाद से ही अलग रह रही थीं. कुछ वक्त पहले ही औपचारिक रूप से उनका तलाक हुआ है. तलाक के कुछ दिन बाद ही फ्रेंच मोन्टैना दुबई गए थे जहां महारा ने उन्हें होस्ट किया था. खबर है कि इसी दौरान दोनों डेट करने लगे थे. जून में हुए पेरिस फैशन वीक के दौरान दोनों को साथ में देखा गया था.
5.कौन हैं फ्रेंच मोन्टैना
फ्रेंच मोन्टैना मॉरक्कन-अमेरिकन रैपर हैं. उनकी पहली शादी डिज़ाइनर Nadeen Kharbouch से हुई थी. साल 2014 में उनका तलाक हो गया था. दोनों का 16 साल का एक बेटा है.
