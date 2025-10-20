किसने किया था भारत के मशहूर मोतीचूर के लड्डूओं का आविष्कार? शाही रसोई ही नहीं आयुर्वेद से भी है कनेक्शन
जया पाण्डेय | Oct 20, 2025, 10:24 AM IST
1.कहां से आए मोतीचूर के लड्डू?
कुछ लोग मोतीचूर के लड्डूओं को शाही रसोई से जोड़ते हैं तो कुछ प्राचीन आयुर्वेदिक टॉनिक से, जो कभी ताकत और उपचार के लिए बनाए जाते थे. सदियों से पोषण से भरपूर ये मीठी गोलियां उत्सवों का स्वाद बन गईं. इसका असली उद्गम भले ही इतिहास में खो गया हो लेकिन इसका आकर्षण कभी फीका नहीं पड़ा. आगे जानें कि आखिर इसकी शुरुआत कहां से हुई?
2.मोतीचूर से पहले लड्डूका
भारत में नारंगी लड्डुओं से सजी मिठाई की दुकानों के आने से बहुत पहले सुश्रुत संहिता (तीसरी-चौथी शताब्दी ईसा पूर्व) जैसे प्राचीन ग्रंथों में लड्डुका का ज़िक्र मिलता है, जो औषधि के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली छोटी गोल मिठाइयां थीं. ये तिल, गुड़ और मेवों से ताकत और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बनाई जाती थीं. ये पौष्टिक और लाने-ले जाने में आसान होने के कारण सैनिकों के राशन और मंदिरों के प्रसाद का हिस्सा हुआ करते थे.
3.हड़प्पा स्थलों में भी मिले मोतीचूर के अवशेष
पुरातत्वविदों को राजस्थान के हड़प्पा स्थलों में लड्डू जैसी मिठाइयों के 4,000 साल पुराने अवशेष भी मिले हैं, जो इस बात का प्रमाण हैं कि मिठास के प्रति भारतीयों का प्रेम बहुत पुराना है. मोतीचूर शब्द का अर्थ है पिसे हुए मोती और यह बिल्कुल वैसा ही दिखता है यानी सैकड़ों छोटी सुनहरी बूंदें चाशनी में बंधी हुई एक मुलायम, मुंह में पिघल जाने वाली गेंद के रूप में नजर आता है.
4.यूपी और राजस्थान से भी है इसके उद्गम का जुड़ाव
मोतीचूर लड्डुओं का आविष्कार संभवतः हलवाइयों के घोल की स्थिरता और छेद वाली कलछी के साथ किए गए प्रयोगों से आया. राजस्थान और उत्तर प्रदेश के तवे के बीच एक हलवाई ने बूंदी को छोटा बनाने का फैसला किया होगा जिससे एक ऐसा शानदार लड्डू बना जो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे मोतियों की माला एक गोले में बंधी हो.
5.राजस्थान की शाही रसोई से है कनेक्शन
एक कहानी के अनुसार मोतीचूर का जन्म राजस्थान के शाही रसोईघरों में हुआ था, जहां मिठाइयाँ सिर्फ़ मिठाई नहीं बल्कि स्टेटस सिंबल हुआ करती थीं. शुद्ध देसी घी में पकाए जाने वाले केसरिया-पीले रंग में रंगे और इलायची की खुशबू से सराबोर मोतीचूर के लड्डू शाही भोग बन गए, जो चांदी की थालियों में परोसे जाते थे और मंदिरों के अनुष्ठानों में चढ़ाए जाते थे.
6.यूपी-बिहार में मिलती है इन लड्डुओं को बनाने की गहरी परंपरा
एक और सिद्धांत इसे उत्तर प्रदेश और बिहार से जोड़ता है, जहां लड्डू बनाने की गहरी परंपरा है और मंदिर में चढ़ाई जाने योग्य मिठाइयां बनाई जाती है. कुछ लोग तो भोपाल के मोतीचूर नाम के एक हलवाई के बारे में भी बताते हैं जिसने इस मिठाई का आविष्कार किया था लेकिन स्थानीय किंवदंतियों के अलावा इसका कोई प्रमाण मौजूद नहीं है.
7.हलवाइयों की पीड़ियों ने किया है इसका आविष्कार
अगर आप किसी एक नाम की तलाश में हैं तो आपको कोई नाम नहीं मिलेगा. मोतीचूर के लड्डू का आविष्कार किसी एक व्यक्ति ने नहीं बल्कि हलवाइयों की पीढ़ियों ने इसे अपने प्रयोगों के माध्यम से बनाया. यह एक सामूहिक रचना है जो मिठाई बनाने के प्रति भारत के लंबे प्रेम, भक्ति और रोजमर्रा की कारीगरी से उपजी नवीनता का परिणाम है.
