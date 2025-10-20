किसने किया था भारत के मशहूर मोतीचूर के लड्डूओं का आविष्कार? शाही रसोई ही नहीं आयुर्वेद से भी है कनेक्शन

2 . मोतीचूर से पहले लड्डूका

भारत में नारंगी लड्डुओं से सजी मिठाई की दुकानों के आने से बहुत पहले सुश्रुत संहिता (तीसरी-चौथी शताब्दी ईसा पूर्व) जैसे प्राचीन ग्रंथों में लड्डुका का ज़िक्र मिलता है, जो औषधि के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली छोटी गोल मिठाइयां थीं. ये तिल, गुड़ और मेवों से ताकत और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बनाई जाती थीं. ये पौष्टिक और लाने-ले जाने में आसान होने के कारण सैनिकों के राशन और मंदिरों के प्रसाद का हिस्सा हुआ करते थे.