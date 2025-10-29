world which is widest river in world its width 220 kilometers

2 . दो नदियों के संगम से बनती है नदी

दुनिया की सबसे चौड़ी यह नदी उरुग्वे और पराना नदियों के संगम से बनती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है, इस नदी कि चौड़ाई 220 किमी है. चौड़ाई जानकर चौंक गए ना.