world which is widest river in world its width 220 kilometers

बंगाल की खाड़ी से ही क्यों उठते हैं ज्यादातर तूफान, क्या है इसका रहस्य
कभी वेटर का काम करता था ये एक्टर, 44 की उम्र में किया था डेब्यू, आज है करोड़ों का मालिक
Rashifal 30 October 2025: आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Viral News: ब्रेकअप हुआ तो छुट्टी के लिए कर दिया मेल, बॉस का जवाब कर देगा हैरान
गूगल के Ex बॉस ने बताई वो तीन आदतें जिनकी कसम दुनिया का हर सफल आदमी खाता है, आप भी करें ट्राई
अब दिल्ली में कहीं भी कार लेकर जाना पड़ेगा महंगा, NDMC ने बढ़ा दी पार्किंग फीस, अब तभी घटेगी जब...
द्रौपदी मुर्मू से पहले भी फाइटर जेट से उड़ान भर चुके हैं ये 2 राष्ट्रपति, भारत के इस इकलौते PM ने उड़ाया था जंगी जहाज
यूपी में अब 76वां जिला बनाने की तैयारी, CM योगी ने की घोषणा, आइए जानते हैं कैसे बनता है नया डिस्ट्रिक्ट
November Bank Holidays 2025: नवंबर में कब-कब बंद रहेंगे बैंक? यहां देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट
हर्षवर्धन राणे ने याद किए संघर्ष के दिन, रोजाना '10 रुपये' और 'एक प्लेट छोले-चावल' में करते थे गुजारा
ट्रेंडिंग
1.ये रही दुनिया की सबसे चौड़ी नदी
दुनिया की सबसे चौड़ी ये नदी दक्षिण अमेरिका में 2 नदियों के संगम से बनती है. इस नदी की चौड़ाई इतनी है कि कई छोटी नदियों की लंबाई इतनी होती है.
2.दो नदियों के संगम से बनती है नदी
दुनिया की सबसे चौड़ी यह नदी उरुग्वे और पराना नदियों के संगम से बनती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है, इस नदी कि चौड़ाई 220 किमी है. चौड़ाई जानकर चौंक गए ना.
3.इन देशों से होकर बहती है नदी
दुनिया की सबसे चौड़ी यह नदी ब्राज़ील, बोलीविया, पैराग्वे, उरुग्वे और अर्जेंटीना देशों के बीच बहती है.
4.डी ला प्लाटा
इस नदी को रियो डी ला प्लाटा और रिवर प्लेट के नाम से भी जाना जाता है. इस नदी की खोज 1516 में स्पेन के नाविक जुआन दिज डे सोलिस ने की थी.
5.समुद्र जैसी नदी
तब इसे 'मार ड्यूलिक' या 'फ्रेश वाटर सी' नाम दिया था. इस नदी को देखने पर ये किसी बड़े समुद्र से कम नहीं दिखाई पड़ती.