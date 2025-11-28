FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

श्रीलंका में चक्रवात 'दितवाह' से तबाही, कोलंबो के प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में इमरजेंसी डिजास्टर सेंटर बना, 3000 बेघर लोगों को मिलेगा सहारा | असम में बहुविवाह के खिलाफ कानून बना, सभी धर्मों के लिए समान रूप से बहुविवाह पर रोक, बहुविवाह करने वालों के लिए सजा का प्रावधान | पीएम मोदी गोवा के दौरे पर, कांकोणा में 77 फीट ऊंची भगवान राम की मूर्ति का किया अनावरण | केरल में मन्नार के पास स्काई डाइनिंग रेस्त्रां में 120 फीट की ऊंचाई पर फंसे 4 पर्यटक, बचाने की कोशिशें जारी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Maharashtra Police Bharti 2025: इस राज्य में पुलिस की 15 हजार से ज्यादा वैकेंसी, फॉर्म भरने के लिए अब बस दो दिन का मौका

इस राज्य में पुलिस की 15 हजार से ज्यादा वैकेंसी, फॉर्म भरने के लिए अब बस दो दिन का मौका

Ardh Kumbh Date: हरिद्वार में इस दिन से होगी अर्धकुंभ की शुरुआत, जानें तारीख से लेकर कब-कब और कितने होंगे शाही स्नान

हरिद्वार में इस दिन से होगी अर्धकुंभ की शुरुआत, जानें तारीख से लेकर कब कब और कितने होंगे शाही स्नान

CTET 2026 के लिए आवेदन शुरू, जानें कब होगी परीक्षा

CTET 2026 के लिए आवेदन शुरू, जानें कब होगी परीक्षा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत का एकमात्र शहर जिसका नाम उल्टा लिखो चाहे सीधा, दोनों तरफ से पढ़ने में एक जैसा ही आएगा

भारत का एकमात्र शहर जिसका नाम उल्टा लिखो चाहे सीधा, दोनों तरफ से पढ़ने में एक जैसा ही आएगा

125cc, जबरदस्त माइलेज... 85,000 की कीमत में मिला जाएगी Hero की ये सस्ती बाइक! 

125cc, जबरदस्त माइलेज... 85,000 की कीमत में मिला जाएगी Hero की ये सस्ती बाइक!

किस ब्लड ग्रुप वालों को लिवर खराबी का होता है सबसे ज्यादा खतरा? सिरोसिस और आस्टियोपोरिसस का रिस्क भी होता है हाई

किस ब्लड ग्रुप वालों को लिवर खराबी का होता है सबसे ज्यादा खतरा? सिरोसिस और आस्टियोपोरिसस का रिस्क भी होता है हाई

HomePhotos

ट्रेंडिंग

भारत का एकमात्र शहर जिसका नाम उल्टा लिखो चाहे सीधा, दोनों तरफ से पढ़ने में एक जैसा ही आएगा

भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं. यहां करीब 7933 शहर हैं. हर केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों यहां तक शहरों की अपनी अलग-अलग विशेषताएं हैं.  लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा कौन सा शहर जिसे उल्टा लिखो या सीधा नाम नहीं बदलता है, आइए इस शहर की विशेषताओं के बारे में भी जानते हैं. 

सुमित तिवारी | Nov 28, 2025, 03:01 PM IST

1.अनोखा शहर

अनोखा शहर
1

अगर देखा जाए तो दिल्ली जनसंख्या के हिसाब से देश का सबसे बड़ा शहर है. वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है. लेकिन हम आपको ऐसे शहर के बारे में बताने जा रहे जिसका नाम उल्टा और सीधा लिखने पर एक जैसा ही रहता है. 

Advertisement

2.कटक

कटक
2

बता दें यहां हम उड़ीसा राज्य के कटक शहर की बात कर रहे हैं. यह एकमात्र ऐसा शहर है जिसका नाम उल्टा लिखो या सीधा नहीं बदलता है.
 

3.प्रचीन राजधानी

प्रचीन राजधानी
3

'कटक' उडिशा की प्रचीन राजधानी भी रहा है. इस शहर को 13 वीं शताब्दी में राजा अनंगभीम ने स्थापित किया था. 

4.सिल्वर सिटी

सिल्वर सिटी
4

कटक शहर को 'सिल्वर सिटी' के नाम से भी जाना जाता है. क्योंकि यह अपनी उत्कृष्ट चांदी की फिलाग्री शिल्पकारी के लिए प्रसिद्ध है.
 

TRENDING NOW

5.घूमने की जगह

घूमने की जगह
5

इस शहर के दुर्गा पूजा और बाली यात्रा जेसे त्योहार पूरे देश में फेमस है. यहां पर बाराबती किला,  ओडिशा मैरीटाइम म्यूजियम और नेताजी जन्मस्थान संग्रहालय जैसी घूमने की जगहें भी मौजूद हैं.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत का एकमात्र शहर जिसका नाम उल्टा लिखो चाहे सीधा, दोनों तरफ से पढ़ने में एक जैसा ही आएगा
भारत का एकमात्र शहर जिसका नाम उल्टा लिखो चाहे सीधा, दोनों तरफ से पढ़ने में एक जैसा ही आएगा
125cc, जबरदस्त माइलेज... 85,000 की कीमत में मिला जाएगी Hero की ये सस्ती बाइक! 
125cc, जबरदस्त माइलेज... 85,000 की कीमत में मिला जाएगी Hero की ये सस्ती बाइक!
किस ब्लड ग्रुप वालों को लिवर खराबी का होता है सबसे ज्यादा खतरा? सिरोसिस और आस्टियोपोरिसस का रिस्क भी होता है हाई
किस ब्लड ग्रुप वालों को लिवर खराबी का होता है सबसे ज्यादा खतरा? सिरोसिस और आस्टियोपोरिसस का रिस्क भी होता है हाई
जूनागढ़ के इस नवाब ने कुत्तों के लिए छोड़ दी अपनी बेगम, पालतुओं पर करता था करोड़ों खर्च
जूनागढ़ के इस नवाब ने कुत्तों के लिए छोड़ दी अपनी बेगम, पालतुओं पर करता था करोड़ों खर्च
Low Blood Pressure: लो ब्लड प्रेशर को कैसे करें कंट्रोल, अगर अचानक गिर जाए ब्लड प्रेशर तो क्या करें?
लो ब्लड प्रेशर को कैसे करें कंट्रोल, अगर अचानक गिर जाए ब्लड प्रेशर तो क्या करें?
MORE
Advertisement
धर्म
राम ध्वज फहराते ही पीएम नरेंद्र मोदी के हाथ क्यों कांपने लगे? इसके पीछे क्या थी वजह
राम ध्वज फहराते ही पीएम नरेंद्र मोदी के हाथ क्यों कांपने लगे? इसके पीछे क्या थी वजह
Mahabharata: पांडवों में सबसे पहले किसका विवाह हुआ था? आपकी सोच से तय है विपरीत होगा ये जवाब
पांडवों में सबसे पहले किसका विवाह हुआ था? आपकी सोच से तय है विपरीत होगा ये जवाब
क्या रात में नाखून काटना अशुभ होता है? जानें इस मान्यता के पीछे क्या थी असल वजह
क्या रात में नाखून काटना अशुभ होता है? जानें इस मान्यता के पीछे क्या थी असल वजह
Numerology: अध्यात्म की दुनिया में अलग चमकते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, खूब कमाते हैं नाम और पैसा
Numerology: अध्यात्म की दुनिया में अलग चमकते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, खूब कमाते हैं नाम और पैसा
Rashifal 27 November 2025: आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement