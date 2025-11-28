भारत का एकमात्र शहर जिसका नाम उल्टा लिखो चाहे सीधा, दोनों तरफ से पढ़ने में एक जैसा ही आएगा

1 . अनोखा शहर

1

अगर देखा जाए तो दिल्ली जनसंख्या के हिसाब से देश का सबसे बड़ा शहर है. वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है. लेकिन हम आपको ऐसे शहर के बारे में बताने जा रहे जिसका नाम उल्टा और सीधा लिखने पर एक जैसा ही रहता है.