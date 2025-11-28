भारत का एकमात्र शहर जिसका नाम उल्टा लिखो चाहे सीधा, दोनों तरफ से पढ़ने में एक जैसा ही आएगा

श्रीलंका में चक्रवात 'दितवाह' से तबाही, कोलंबो के प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में इमरजेंसी डिजास्टर सेंटर बना, 3000 बेघर लोगों को मिलेगा सहारा | असम में बहुविवाह के खिलाफ कानून बना, सभी धर्मों के लिए समान रूप से बहुविवाह पर रोक, बहुविवाह करने वालों के लिए सजा का प्रावधान | पीएम मोदी गोवा के दौरे पर, कांकोणा में 77 फीट ऊंची भगवान राम की मूर्ति का किया अनावरण | केरल में मन्नार के पास स्काई डाइनिंग रेस्त्रां में 120 फीट की ऊंचाई पर फंसे 4 पर्यटक, बचाने की कोशिशें जारी
सुमित तिवारी | Nov 28, 2025, 03:01 PM IST
1.अनोखा शहर
अगर देखा जाए तो दिल्ली जनसंख्या के हिसाब से देश का सबसे बड़ा शहर है. वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है. लेकिन हम आपको ऐसे शहर के बारे में बताने जा रहे जिसका नाम उल्टा और सीधा लिखने पर एक जैसा ही रहता है.
2.कटक
बता दें यहां हम उड़ीसा राज्य के कटक शहर की बात कर रहे हैं. यह एकमात्र ऐसा शहर है जिसका नाम उल्टा लिखो या सीधा नहीं बदलता है.
3.प्रचीन राजधानी
'कटक' उडिशा की प्रचीन राजधानी भी रहा है. इस शहर को 13 वीं शताब्दी में राजा अनंगभीम ने स्थापित किया था.
4.सिल्वर सिटी
कटक शहर को 'सिल्वर सिटी' के नाम से भी जाना जाता है. क्योंकि यह अपनी उत्कृष्ट चांदी की फिलाग्री शिल्पकारी के लिए प्रसिद्ध है.
5.घूमने की जगह
इस शहर के दुर्गा पूजा और बाली यात्रा जेसे त्योहार पूरे देश में फेमस है. यहां पर बाराबती किला, ओडिशा मैरीटाइम म्यूजियम और नेताजी जन्मस्थान संग्रहालय जैसी घूमने की जगहें भी मौजूद हैं.