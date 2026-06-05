भारत की 7 सबसे खूबसूरत यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं? यहां हर कोना लगता है किसी फिल्मी लोकेशन सा

4 . दिल्ली और देहरादून के कैंपस, जहां दीवारों में बसता है इतिहास

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दिल्ली का भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान केवल तकनीकी शिक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी विशिष्ट वास्तु शैली के लिए भी जाना जाता है. इसकी इमारतों में उपयोगिता और डिजाइन का ऐसा संतुलन दिखाई देता है जो आज भी वास्तुकला के छात्रों के लिए अध्ययन का विषय है.

दूसरी ओर देहरादून का वन अनुसंधान संस्थान किसी राजमहल से कम नहीं लगता. विशाल भवन, लंबे स्तंभ और फैला हुआ परिसर इसे देश के सबसे खूबसूरत शैक्षणिक परिसरों में शामिल करते हैं. यहां आने वाले पर्यटक अक्सर यह भूल जाते हैं कि वे किसी शोध संस्थान में हैं या किसी ऐतिहासिक स्मारक में. (फोटो एआई)

