भारत की 7 सबसे खूबसूरत यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं? यहां हर कोना लगता है किसी फिल्मी लोकेशन सा

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ऋतु सिंह | Jun 05, 2026, 07:04 AM IST
1.क्या कोई यूनिवर्सिटी सिर्फ पढ़ाई के लिए ही याद रखी जाती है?
भारत में कुछ ऐसे विश्वविद्यालय और कॉलेज भी हैं, जिनकी इमारतें खुद एक आकर्षण हैं. यहां पढ़ने वाले छात्र हर दिन इतिहास, कला और वास्तुकला के बीच से होकर गुजरते हैं. यही वजह है कि ये कैंपस केवल शिक्षा के केंद्र नहीं, बल्कि देश की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा भी बन चुके हैं. अगर आप यात्रा, इतिहास या खूबसूरत वास्तुकला में रुचि रखते हैं, तो ये संस्थान आपको किसी पर्यटन स्थल से कम नहीं लगेंगे. (फोटो एआई)
2.जब यूनिवर्सिटी बन गई पहचान का प्रतीक
आमतौर पर किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय की पहचान उसके कोर्स और प्लेसमेंट से होती है, लेकिन कुछ संस्थान ऐसे भी हैं जिनकी इमारतें उन्हें अलग पहचान देती हैं. इन परिसरों की सबसे खास बात यह है कि हर इमारत अपने समय की कहानी कहती है. कहीं औपनिवेशिक प्रभाव दिखाई देता है, कहीं आधुनिक भारत की सोच, तो कहीं भारतीय और विदेशी वास्तुकला का अनूठा मेल नजर आता है. यही कारण है कि इन कैंपसों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होती रहती हैं. (फोटो एआई)
3.हैदराबाद से बेंगलुरु तक, जहां आधुनिकता और डिजाइन साथ चलते हैं
हैदराबाद का वोक्ससेन विश्वविद्यालय आधुनिक वास्तुकला का शानदार उदाहरण माना जाता है. यहां की इमारतों में प्राकृतिक रोशनी, खुले स्थान और ऊर्जा दक्षता पर विशेष ध्यान दिया गया है. यही वजह है कि यह परिसर कई फिल्मों और वेब सीरीज के लिए भी आकर्षक लोकेशन बन चुका है.
वहीं बेंगलुरु स्थित आईआईएम परिसर दिखाता है कि हरियाली और वास्तुकला किस तरह एक-दूसरे के पूरक हो सकते हैं. पत्थर की संरचनाएं, लंबे गलियारे और खुली जगहें इसे किसी शैक्षणिक संस्थान से ज्यादा एक शांत सांस्कृतिक परिसर जैसा एहसास देती हैं. (फोटो एआई)
4.दिल्ली और देहरादून के कैंपस, जहां दीवारों में बसता है इतिहास
दिल्ली का भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान केवल तकनीकी शिक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी विशिष्ट वास्तु शैली के लिए भी जाना जाता है. इसकी इमारतों में उपयोगिता और डिजाइन का ऐसा संतुलन दिखाई देता है जो आज भी वास्तुकला के छात्रों के लिए अध्ययन का विषय है.
दूसरी ओर देहरादून का वन अनुसंधान संस्थान किसी राजमहल से कम नहीं लगता. विशाल भवन, लंबे स्तंभ और फैला हुआ परिसर इसे देश के सबसे खूबसूरत शैक्षणिक परिसरों में शामिल करते हैं. यहां आने वाले पर्यटक अक्सर यह भूल जाते हैं कि वे किसी शोध संस्थान में हैं या किसी ऐतिहासिक स्मारक में. (फोटो एआई)
5.मुंबई और अमृतसर के कैंपस, जहां विरासत आज भी जिंदा है
मुंबई का सेंट जेवियर्स कॉलेज उन इमारतों में शामिल है जिन्हें देखकर पुरानी यूरोपीय वास्तुकला की याद ताजा हो जाती है. मेहराबदार खिड़कियां, ऊंची छतें और बारीक नक्काशी इसे बेहद आकर्षक बनाती हैं. यही कारण है कि यहां कई फिल्मों और टीवी प्रोजेक्ट्स की शूटिंग भी हो चुकी है.
वहीं अमृतसर का खालसा कॉलेज भारतीय और इस्लामी वास्तुकला के प्रभावों का अनोखा संगम प्रस्तुत करता है. इसके लाल गुंबद और भव्य संरचना दूर से ही लोगों का ध्यान खींच लेते हैं. यह परिसर केवल शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि पंजाब की सांस्कृतिक विरासत का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है. (फोटो एआई)
6.वो बात, जो इन कैंपसों को खास बनाती है
इन विश्वविद्यालयों की सबसे बड़ी खूबी केवल उनकी सुंदरता नहीं है. दरअसल, ऐसी वास्तुकला छात्रों के सीखने के अनुभव को भी प्रभावित करती है. कई शोध बताते हैं कि खुले, प्राकृतिक रोशनी वाले और सौंदर्यपूर्ण शैक्षणिक वातावरण में पढ़ने वाले छात्रों की रचनात्मकता और मानसिक संतुलन बेहतर होता है. यानी इन परिसरों की खूबसूरती सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में भी भूमिका निभाती है. (फोटो एआई)
7.क्यों बढ़ रही है ऐसे कैंपस देखने वालों की संख्या?
हाल के वर्षों में कैंपस टूरिज्म का चलन तेजी से बढ़ा है. अब लोग सिर्फ किले, महल और स्मारक ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक विश्वविद्यालयों को भी देखने पहुंच रहे हैं. सोशल मीडिया और यात्रा ब्लॉग्स ने भी इन संस्थानों को नई पहचान दी है. यही वजह है कि कई विश्वविद्यालय अब अपनी विरासत को संरक्षित करने के साथ-साथ उसे लोगों के सामने प्रदर्शित करने पर भी ध्यान दे रहे हैं. (फोटो एआई)
8.तो ये कैंपस टूर आपकी अगली यात्रा सूची में करें शामिल
भारत के ये विश्वविद्यालय इस बात का प्रमाण हैं कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होती. कई बार एक इमारत, एक गलियारा या एक पुराना पुस्तकालय भी इतिहास, संस्कृति और रचनात्मकता का पाठ पढ़ा सकता है. अगर आपको वास्तुकला, इतिहास और यात्रा में रुचि है, तो ये कैंपस आपकी अगली यात्रा सूची में जरूर होने चाहिए. (फोटो एआई)
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