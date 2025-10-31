नवंबर के अंत तक क्या पृथ्वी पर कोई अनहोनी होने वाली है? हार्वर्ड के वैज्ञानिकों का बड़ा दावा

1 . एलियन यान पृथ्वी की तरफ आ रहा है

हम अक्सर सुनते हैं कि पृथ्वी का अंत होने वाला है. कई लोगों ने दावा किया है कि पृथ्वी सुनामी, आग या किसी और चीज़ से नष्ट हो जाएगी. हालाँकि, इस बार वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन क्षेत्र के आकार का एक रहस्यमयी धूमकेतु जैसी वस्तु तेज़ी से पृथ्वी की ओर आ रही है. अध्ययनों के अनुसार, यह किसी प्रकार का एलियन यान हो सकता है.

