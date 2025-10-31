नवंबर के अंत तक क्या पृथ्वी पर कोई अनहोनी होने वाली है? हार्वर्ड के वैज्ञानिकों का बड़ा दावा

ट्रेंडिंग
ऋतु सिंह | Oct 31, 2025, 06:22 PM IST
1.एलियन यान पृथ्वी की तरफ आ रहा है
हम अक्सर सुनते हैं कि पृथ्वी का अंत होने वाला है. कई लोगों ने दावा किया है कि पृथ्वी सुनामी, आग या किसी और चीज़ से नष्ट हो जाएगी. हालाँकि, इस बार वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन क्षेत्र के आकार का एक रहस्यमयी धूमकेतु जैसी वस्तु तेज़ी से पृथ्वी की ओर आ रही है. अध्ययनों के अनुसार, यह किसी प्रकार का एलियन यान हो सकता है.
2.यह पिंड, 31/ATLAS, नवंबर तक पृथ्वी के पास पहुंचेगा
हार्वर्ड के खगोलशास्त्री एवी लोएब ने अपने शोध के दौरान पाया कि पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा यह पिंड, 31/ATLAS, नवंबर तक पृथ्वी के पास पहुंचने की उम्मीद है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए एक बड़ा ख़तरा साबित हो सकता है. तो आइए जानें कि यह अध्ययन पृथ्वी के अंत के बारे में क्या कहता है.
3.यह वस्तु कोई महत्वपूर्ण और विनाशकारी कार्य कर रही होगी
इस शोध के दौरान, हार्वर्ड के शोधकर्ता एवी लोएब, लंदन इनिशिएटिव फॉर इंटरस्टेलर स्टडीज़ के एडम हिबर्ड और एडम क्रोल की एक टीम का अनुमान है कि यह एलियन जैसी दिखने वाली वस्तु नवंबर के अंत तक सूर्य के बहुत करीब पहुंच जाएगी. उनका कहना है कि पृथ्वी से अदृश्य यह वस्तु कोई महत्वपूर्ण और विनाशकारी कार्य कर रही होगी.
4.60 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी की ओर आ रही है
इस एलियन यान जैसी वस्तु को सबसे पहले चिली के रियो हर्टाडो स्थित एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम (ATLAS) सर्वे टेलीस्कोप द्वारा देखा गया था. शोधकर्ताओं का अनुमान है कि यह वस्तु 10 से 20 किलोमीटर चौड़ी हो सकती है और 60 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से हमारी ओर बढ़ रही है.
5.वैज्ञानिकों का कहना है शोध पत्र केवल अवलोकनों पर आधारित है
इस अध्ययन के अनुसार यह शोध पत्र पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका कोई प्रमाण मौजूद नहीं है. वैज्ञानिकों ने लिखा है कि यह शोध पत्र केवल अवलोकनों पर आधारित है.
6.लेकिन ये भविष्यवाणियां सच साबित हुईं तो
यह पूरी तरह से प्रयोगात्मक कल्पना पर आधारित है. उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि अगर ये भविष्यवाणियां सच साबित हुईं तो स्थिति भयावह हो सकती है और मानवता के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है. इसके अलावा, पृथ्वी को भविष्य में ऐसे हमलों से बचाने की आवश्यकता होगी.
