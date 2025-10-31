FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

दिल्ली का नाम इंद्रपस्थ करने की मांग तेज, BJP सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
‘देवी और शे़रा पॉप-अप बुक्स’, बच्चों के लिए भारत की पौराणिक कहानियों को जीवंत बनाने की अनोखी पहल

‘देवी और शे़रा पॉप-अप बुक्स’, बच्चों के लिए पौराणिक कहानियों को जीवंत बनाने की पहल

बाबा खाटूश्याम के जन्मोत्सव पर श्रद्धालुओं के लिए 4 स्पेशल ट्रेनें चालू, दिल्ली और हरियाणा से जानिए पूरा शेड्यूल

बाबा खाटूश्याम के जन्मोत्सव पर श्रद्धालुओं के लिए 4 स्पेशल ट्रेनें चालू, दिल्ली और हरियाणा से जानिए पूरा शेड्यूल

भारत ने चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश सीमा पर मेगा IAF अभ्यास के लिए NOTAM जारी किया, डेट्स देखें

भारत ने चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश सीमा पर मेगा IAF अभ्यास के लिए NOTAM जारी किया, डेट्स देखें

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
6 मरीजों के लिए 'जहर' बन रहा है आलू, 1 गलती और बढ़ा देगा ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल

6 मरीजों के लिए 'जहर' बन रहा है आलू, 1 गलती और बढ़ा देगा ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल

Tulsi Vivah Rangoli Designs: देवउठनी एकादशी पर रंगों और फूलों से ऐसे सजाएं आंगन, देखें तुलसी विवाह पर ये रंगोली डिजाइन

Tulsi Vivah Rangoli Designs: देवउठनी एकादशी पर रंगों और फूलों से ऐसे सजाएं आंगन, देखें तुलसी विवाह पर ये रंगोली डिजाइन

2 नवंबर को तुलसी विवाह लेकिन रविवार को तुलसी को छूना वर्जित, तो कैसे होगा विवाह संस्कार? जानिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और मंत्र

2 नवंबर को तुलसी विवाह लेकिन रविवार को तुलसी को छूना वर्जित, तो कैसे होगा विवाह संस्कार? जानिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और मंत्र

HomePhotos

ट्रेंडिंग

नवंबर के अंत तक क्या पृथ्वी पर कोई अनहोनी होने वाली है? हार्वर्ड के वैज्ञानिकों का बड़ा दावा

क्या दुनिया ख़त्म होने वाली है? हार्वर्ड रिसर्च ने अनुमान लगाया है कि एक एलियन अंतरिक्ष यान जैसी वस्तु तेज़ी से पृथ्वी की ओर आ रही है और नवंबर तक पृथ्वी तक पहुँच सकती है.

ऋतु सिंह | Oct 31, 2025, 06:22 PM IST

1.एलियन यान पृथ्वी की तरफ आ रहा है

एलियन यान पृथ्वी की तरफ आ रहा है
1

हम अक्सर सुनते हैं कि पृथ्वी का अंत होने वाला है. कई लोगों ने दावा किया है कि पृथ्वी सुनामी, आग या किसी और चीज़ से नष्ट हो जाएगी. हालाँकि, इस बार वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन क्षेत्र के आकार का एक रहस्यमयी धूमकेतु जैसी वस्तु तेज़ी से पृथ्वी की ओर आ रही है. अध्ययनों के अनुसार, यह किसी प्रकार का एलियन यान हो सकता है.
 

Advertisement

2.यह पिंड, 31/ATLAS, नवंबर तक पृथ्वी के पास पहुंचेगा

यह पिंड, 31/ATLAS, नवंबर तक पृथ्वी के पास पहुंचेगा
2

हार्वर्ड के खगोलशास्त्री एवी लोएब ने अपने शोध के दौरान पाया कि पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा यह पिंड, 31/ATLAS, नवंबर तक पृथ्वी के पास पहुंचने की उम्मीद है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए एक बड़ा ख़तरा साबित हो सकता है. तो आइए जानें कि यह अध्ययन पृथ्वी के अंत के बारे में क्या कहता है.
 

3.यह वस्तु कोई महत्वपूर्ण और विनाशकारी कार्य कर रही होगी

यह वस्तु कोई महत्वपूर्ण और विनाशकारी कार्य कर रही होगी
3

इस शोध के दौरान, हार्वर्ड के शोधकर्ता एवी लोएब, लंदन इनिशिएटिव फॉर इंटरस्टेलर स्टडीज़ के एडम हिबर्ड और एडम क्रोल की एक टीम का अनुमान है कि यह एलियन जैसी दिखने वाली वस्तु नवंबर के अंत तक सूर्य के बहुत करीब पहुंच जाएगी. उनका कहना है कि पृथ्वी से अदृश्य यह वस्तु कोई महत्वपूर्ण और विनाशकारी कार्य कर रही होगी.
 

4.60 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी की ओर आ रही है

60 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी की ओर आ रही है
4

इस एलियन यान जैसी वस्तु को सबसे पहले चिली के रियो हर्टाडो स्थित एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम (ATLAS) सर्वे टेलीस्कोप द्वारा देखा गया था. शोधकर्ताओं का अनुमान है कि यह वस्तु 10 से 20 किलोमीटर चौड़ी हो सकती है और 60 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से हमारी ओर बढ़ रही है.
 

TRENDING NOW

5.वैज्ञानिकों का कहना है शोध पत्र केवल अवलोकनों पर आधारित है

वैज्ञानिकों का कहना है शोध पत्र केवल अवलोकनों पर आधारित है
5

इस अध्ययन के अनुसार यह शोध पत्र पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका कोई प्रमाण मौजूद नहीं है. वैज्ञानिकों ने लिखा है कि यह शोध पत्र केवल अवलोकनों पर आधारित है.

6.लेकिन ये भविष्यवाणियां सच साबित हुईं तो

लेकिन ये भविष्यवाणियां सच साबित हुईं तो
6

यह पूरी तरह से प्रयोगात्मक कल्पना पर आधारित है. उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि अगर ये भविष्यवाणियां सच साबित हुईं तो स्थिति भयावह हो सकती है और मानवता के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है. इसके अलावा, पृथ्वी को भविष्य में ऐसे हमलों से बचाने की आवश्यकता होगी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
‘देवी और शे़रा पॉप-अप बुक्स’, बच्चों के लिए भारत की पौराणिक कहानियों को जीवंत बनाने की अनोखी पहल
‘देवी और शे़रा पॉप-अप बुक्स’, बच्चों के लिए पौराणिक कहानियों को जीवंत बनाने की पहल
बाबा खाटूश्याम के जन्मोत्सव पर श्रद्धालुओं के लिए 4 स्पेशल ट्रेनें चालू, दिल्ली और हरियाणा से जानिए पूरा शेड्यूल
बाबा खाटूश्याम के जन्मोत्सव पर श्रद्धालुओं के लिए 4 स्पेशल ट्रेनें चालू, दिल्ली और हरियाणा से जानिए पूरा शेड्यूल
भारत ने चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश सीमा पर मेगा IAF अभ्यास के लिए NOTAM जारी किया, डेट्स देखें
भारत ने चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश सीमा पर मेगा IAF अभ्यास के लिए NOTAM जारी किया, डेट्स देखें
दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए आज से गैर-दिल्ली बीएस-III वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध, देखें किन वाहनों पर है रोक
दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए आज से गैर-दिल्ली बीएस-III वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध, देखें किन वाहनों पर है रोक
किंग चार्ल्स ने छोटे भाई के खिलाफ उठाया कठोर कदम, छीन ली ये बड़ी उपाधि , जानें क्या है पूरा मामला
किंग चार्ल्स ने छोटे भाई के खिलाफ उठाया कठोर कदम, छीन ली ये बड़ी उपाधि , जानें क्या है पूरा मामला
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
6 मरीजों के लिए 'जहर' बन रहा है आलू, 1 गलती और बढ़ा देगा ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल
6 मरीजों के लिए 'जहर' बन रहा है आलू, 1 गलती और बढ़ा देगा ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल
Tulsi Vivah Rangoli Designs: देवउठनी एकादशी पर रंगों और फूलों से ऐसे सजाएं आंगन, देखें तुलसी विवाह पर ये रंगोली डिजाइन
Tulsi Vivah Rangoli Designs: देवउठनी एकादशी पर रंगों और फूलों से ऐसे सजाएं आंगन, देखें तुलसी विवाह पर ये रंगोली डिजाइन
2 नवंबर को तुलसी विवाह लेकिन रविवार को तुलसी को छूना वर्जित, तो कैसे होगा विवाह संस्कार? जानिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और मंत्र
2 नवंबर को तुलसी विवाह लेकिन रविवार को तुलसी को छूना वर्जित, तो कैसे होगा विवाह संस्कार? जानिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और मंत्र
मुकेश अंबानी की सुरक्षा कौन सी फोर्स करती है? जानें उनके सिक्योरिटी में कितने जवान रहते हैं तैनात
मुकेश अंबानी की सुरक्षा कौन सी फोर्स करती है? जानें उनके सिक्योरिटी में कितने जवान रहते हैं तैनात
देखें दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी की तस्वीरें, इस देश की समुद्री सेना की पास है किलर मशीन
देखें दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी की तस्वीरें, इस देश की समुद्री सेना की पास है किलर मशीन
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE