शादी के बाद यहां निभाई जाती है अनोखी रस्म, दूल्हे को आशीर्वाद नहीं बल्कि उल्टा लटकाकर जूतों की जाती है पिटाई

सुमित तिवारी | Sep 29, 2025, 11:12 PM IST
1.अलग-अलग तरह की रस्में
दुनिया में शादी को लेकर अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग तरह की रस्में निभाई जाती हैं. शादियों में कुछ ऐसे रिवाज देखे जाते हैं जिन्हें जानकर हर कोई चौंक सकता है.
2.अजीबोगरीब रिवाज
यह अजीबोगरीब रिवाज साउथ कोरिया में निभाया जाता है. यहां पर दूल्हे को शादी से पहले ए अजीब रस्म निभानी होती है. सबसे पहले, दुल्हन के दोस्त दूल्हे के जूते उतारकर उसे उल्टा लटका देते हैं.
3.जूते, डंडे से हल्का प्रहार
इसके बाद उसके तलवों पर जूते, डंडे और येलो कॉर्विना नामक विशेष मछली से हल्का-सा प्रहार किया जाता है.
4.रिवाज की खास बात
इस रिवाज की खास बात ये है कि ये दुल्हन और दुल्हन के रिश्तेदारों या दोस्त की मौजूदगी के बिना निभाई जाती है. इस दौरान केवल दूल्हे के मित्र और रिश्तेदार ही मौजूद रहते हैं.
5.मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार
माना जाता है कि इस रस्म से दूल्हा शादीशुदा जीवन के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होता है. आगे जो भी कठिनाइयां आने वाली है उसका सामना करने की झमता उसे पहले ही मिल जाती है.
6.दूल्हे की मर्दानगी और धैर्य का प्रतीक
साथ ही, यह रस्म दूल्हे की मर्दानगी और धैर्य का प्रतीक भी मानी जाती है. रस्म पूरी होने के दौरान दूल्हे को जोर-जोर से मार झेलनी पड़ती है, लेकिन उसे अपने रिएक्शन को कंट्रोल में रखना होता है.