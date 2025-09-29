FacebookTwitterYoutubeInstagram
Day 8 of Navratri 2025: नवरात्रि के 8वें दिन आज देवी महागौरी की करें आराधना, जानें पूजा विधि, बीज मंत्र, आरती और भोग

इस देश के लोग मानते हैं कि अगर महिलाएं चांद के नीचे सोई तो हो जाएंगी गर्भवती! क्या है इसके पीछे की कहानी

Cholesterol Remedy: नसों में जमे ज़िद्दी कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकाल देगा ये पीला मसाला, ऐसे करें डाइट में शामिल

ढाई सौ साल से नहीं हो पा रहा देवी की इस मूर्ति का विसर्जन, जानें ये कहां है और क्या है इसकी अजब कहानी

एक एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, 300 प्लस रन बनाने के बाद फिसड्डी रहे अभिषेक शर्मा

Rashifal 30 September 2025: कर्क और कन्या वालों को कारोबार में मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

High BP Symptoms In Eyes: आंखों में दिखें ये लक्षण तो समझ लीजिए बढ़ गया है ब्लड प्रेशर, तुरंत दें ध्यान वरना चली जाएंगी रोशनी!

पोस्ट ऑफिस की धांसू मनी मेकिंग स्कीम में करें निवेश, 12,500 रुपये से मिलेगा 40 लाख का रिटर्न

Diwali 5 Day Calendar: 18 या 19 अक्टूबर, कब है धनतेरस? यहां देखें दिवाली के पांच दिनों के त्योहार का कैलेंडर

शादी के बाद यहां निभाई जाती है अनोखी रस्म, दूल्हे को आशीर्वाद नहीं बल्कि उल्टा लटकाकर जूतों की जाती है पिटाई

दुनिया में एक ऐसा देश भी मौजूद है जहां पर एक अनोखी रस्म निभाई जाती है. यहां पर शादी के बाद दूल्हे को आशीर्वाद नहीं बल्कि उल्टा लटकाकर जूते से पिटाई की जाती है. आइए जानते है इस अजीबोगरीब रस्मों के बारे में. 

सुमित तिवारी | Sep 29, 2025, 11:12 PM IST

1.अलग-अलग तरह की रस्में

अलग-अलग तरह की रस्में
1

दुनिया में शादी को लेकर अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग तरह की रस्में निभाई जाती हैं. शादियों में कुछ ऐसे रिवाज देखे जाते हैं जिन्हें जानकर हर कोई चौंक सकता है. 

2.अजीबोगरीब रिवाज

अजीबोगरीब रिवाज
2

यह अजीबोगरीब रिवाज साउथ कोरिया में निभाया जाता है. यहां पर दूल्हे को शादी से पहले ए अजीब रस्म निभानी होती है. सबसे पहले, दुल्हन के दोस्त दूल्हे के जूते उतारकर उसे उल्टा लटका देते हैं.

3.जूते, डंडे से हल्का प्रहार 

जूते, डंडे से हल्का प्रहार 
3

इसके बाद उसके तलवों पर जूते, डंडे और येलो कॉर्विना नामक विशेष मछली से हल्का-सा प्रहार किया जाता है. 

4.रिवाज की खास बात

रिवाज की खास बात
4

इस रिवाज की खास बात ये है कि ये  दुल्हन और दुल्हन के रिश्तेदारों या दोस्त की मौजूदगी के बिना निभाई जाती है. इस दौरान केवल दूल्हे के मित्र और रिश्तेदार ही मौजूद रहते हैं. 

5.मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार 

मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार 
5

माना जाता है कि इस रस्म से दूल्हा शादीशुदा जीवन के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होता है. आगे जो भी कठिनाइयां आने वाली है उसका सामना करने की झमता उसे पहले ही मिल जाती है. 
 

6.दूल्हे की मर्दानगी और धैर्य का प्रतीक

दूल्हे की मर्दानगी और धैर्य का प्रतीक
6

साथ ही, यह रस्म दूल्हे की मर्दानगी और धैर्य का प्रतीक भी मानी जाती है. रस्म पूरी होने के दौरान दूल्हे को जोर-जोर से मार झेलनी पड़ती है, लेकिन उसे अपने रिएक्शन को कंट्रोल में रखना होता है.

