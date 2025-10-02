भारत के 10000 रुपये की कतर में कितनी कीमत, दोनों देशों में से कहां की करेंसी है ज्यादा मजबूत?

'कांग्रेस अगर सत्ता में नहीं तो भारत का लोकतंत्र...' कोलंबिया में दिए राहुल गांधी के बयान पर भड़की बीजेपी
सुमित तिवारी | Oct 02, 2025, 11:15 PM IST
1.देश की आर्थिक स्थिति
किसी भी देश की आर्थिक स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि वहां की करेंसी के वैल्यू क्या हैं. हम आपको बताएंगे कि भारत के 10000 रुपये कतर में कितने हो जाते है.
2.भारत और कतर के बीच संबंध
कतर और भारत के बीच काफी अच्छे संबंध हैं, कतर की करेंसी का नाम रियाल है. ये कतर रियाल भारत के रुपये के मुकाबले काफी वैल्यूएबल है. यहां काम करके आप कुछ ही समय में अच्छा पैसा कमा सकते हैं.
3.रियाल से काफी कम
कतर में काम करने वाले भारतीय इस बात को बेहद आसानी से समझ सकते हैं कि भारत के रुपये की कीमत वहां के रियाल से काफी कम है. एक कतर करेंसी की कीमत भारत के 24.34 रुपये के बराबर है.
4.1 रुपये बराबर 0.04 कतर रियाल
वहीं भारत के 1 रुपये की वैल्यू 0.04 कतर रियाल के बराबर होती है. ऐसे में भारत के 10 हजार रुपये कतर में जाकर केवल 410.90 रियाल हो जाएंगे.
5.मेहनत का पैसा
भारत से बहुत से लोग कतर में काम करने जाते हैं. यहां पर ज्यादातर लोग मैनुअल काम करते हैं, जैसे : ड्राइविंग, कंस्ट्रक्शन और भी कई काम. इसलिए ये लोग जो भी पैसा कमाते है ये उनकी मेहनत का होता है.