परमाणु बम बनाने के अलावा यूरेनियम और क्या काम में आता है?

सुमित तिवारी | Oct 26, 2025, 09:59 PM IST
1.सिल्वरी-ग्रे मेटल
यूरेनिमय एक तरह का सिल्वरी-ग्रे मेटल है. ये धरती की क्रस्ट में प्राकृतिक तरीके से पाया जाता है. इसका मुख्य आइसोटोप U-238 (99.3%) और U-235 (0.7%) है. U-235 फिशाइल है, जो न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी पैदा करता है.
2.न्यूक्लियर एनर्जी
इसका सबसे बड़ा उपयोग न्यूक्लियर एनर्जी बनाने में ही है. जब U-235 को 3-5% तक एनरिचमेंट किया जाता है तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स में फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करने लायक हो जाता है. न्यूक्लियर फ्यूजन से हीट पैदा होती है, जो स्टीम बनाकर टर्बाइन चलाती है और बिजली का उत्पादन करती है. दुनिया की 10 प्रतिशत बिजली यूरेनियम से बनाई जाती है.
3.न्यूक्लियर वेपन्स
इसी तरह जब यूरेनियम को 20 फीसदी से ज्यादा एनरिच किया जाता है तो वह एटॉमिक बम बनाने लायक हो जाता है. हालांकि, माना ये जाता है कि अच्छा परमाणु बम बनाने के लिए कम से कम 80 फीसदी इनरिच यूरेनियम चाहिए होता है. हिरोशिमा पर जो लिटिल बॉय बम गिराया गया था, वो भी यूरेनियम बेस्ड था.
4.मिलिट्री एप्लीकेशन्स
डिप्लेटेड यूरेनियम का इस्तेमाल काइनेटिक एनर्जी पेनेट्रेटर्स जैसे टैंक शेल्स और आर्मर प्लेटिंग में होता है. इसकी हाई डेंसिटी गोलियों को पेनेट्रेटिव पावर देती है. यानी गोलियां ज्यादा ताकत के साथ प्रहार करती हैं.
5.मेडिकल और रिसर्च
लो-एनरिच्ड यूरेनियम रिसर्च रिएक्टर्स में इस्तेमाल होता है. एक्सरे मशीनों में इसका खूब प्रयोग होता है. एक समय पर ये रेडियम मेडिसिन में भी खूब उपयोग होता था.
6.इंडस्ट्रियल और कमर्शियल
ग्लास और सिरेमिक्स में कलरिंग एजेंट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है. हाई डेंसिटी की वजह से एयरक्राफ्ट, फोटोग्राफी और दांतों के इलाज में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है.