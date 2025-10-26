परमाणु बम बनाने के अलावा यूरेनियम और क्या काम में आता है?

2 . न्यूक्लियर एनर्जी

इसका सबसे बड़ा उपयोग न्यूक्लियर एनर्जी बनाने में ही है. जब U-235 को 3-5% तक एनरिचमेंट क‍िया जाता है तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स में फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करने लायक हो जाता है. न्‍यूक्‍ल‍ियर फ्यूजन से हीट पैदा होती है, जो स्टीम बनाकर टर्बाइन चलाती है और बिजली का उत्पादन करती है. दुनिया की 10 प्रतिशत बिजली यूरेनियम से बनाई जाती है.